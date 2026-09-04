Politique

L'ambassadrice d'Australie salue le rôle croissant du Vietnam sur la scène régionale et mondiale

L’engagement international croissant du Vietnam ouvre de nouvelles perspectives pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie, selon l’ambassadrice australienne Gillian Bird.

L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo: VNA
L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – L'engagement croissant du Vietnam dans les affaires régionales et internationales, conformément à la Résolution n° 59-NQ/TW du Bureau politique sur l'intégration internationale, permet au pays de jouer un rôle plus actif dans la construction de l'environnement international, tout en ouvrant de nouvelles opportunités pour approfondir le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie.

Lors d'une récente interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information (VNA), l'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird, a affirmé que l’Australie accordait une grande importance au Vietnam en tant que partenaire régional majeur. Elle s’est félicitée de l’engagement croissant du Vietnam auprès de ses partenaires internationaux, notamment à travers les récentes visites de haut niveau du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

L'ambassadrice s’est réjouie de voir le Vietnam aller au-delà de la simple participation aux affaires régionales pour jouer un rôle plus actif dans la construction de la région. Elle a souligné que cette évolution était particulièrement significative au regard de la vision commune des deux pays pour une région pacifique, stable et prospère.

L'intégration économique demeure un domaine clé de la coopération bilatérale. L'Australie soutient fermement l'ambition du Vietnam de devenir un pays à revenu élevé d'ici 2045 et souhaite approfondir leur coopération économique.

Les échanges commerciaux et les investissements bilatéraux ont doublé depuis 2020, tandis que le commerce bilatéral a atteint le niveau record de 30 milliards de dollars australiens (21,5 milliards de dollars américains).

Lors de la visite d’État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en Australie en août 2026, les deux pays ont publié la Déclaration conjointe Vietnam-Australie sur la coopération en matière de résilience économique, qui définit des moyens de renforcer leurs économies dans un contexte international difficile et incertain.

Les deux pays bénéficient également de leur participation à trois grands accords de libre-échange. Gillian Bird a souligné que la présidence vietnamienne de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026 et celle de l'APEC en 2027 offraient de nouvelles possibilités d'approfondir la coopération économique bilatérale.

Elle a toutefois souligné que des marges de progression subsistaient, notamment dans la transformation numérique et l'économie verte. La science, la technologie et l'innovation constituent un autre pilier important des relations bilatérales. La deuxième phase du Centre des technologies stratégiques Australie-Vietnam (AVSTC) à Hanoï a été annoncée lors de la récente visite d’État du dirigeant vietnamien en Australie. Les deux pays ont également lancé l'Initiative de coopération Australie-Vietnam en matière de science, de technologie et d'innovation (AVSTICI), qui soutient des projets de recherche conjoints associant chercheurs, universités et entreprises des deux pays.

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L'ambassadrice d'Australie au Vietnam, Gillian Bird, lors d'une interview accordée à l'Agence vietnamienne d'information. Photo: VNA

La diplomate a insisté sur l'importance de traduire le Partenariat stratégique global en résultats concrets pour les deux pays. Elle a cité la récente visite d'État du secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, en Australie comme un exemple de visite de haut niveau substantielle et axée sur les résultats.

La visite a notamment abouti à trois nouvelles déclarations conjointes sur l'approfondissement du Partenariat stratégique global, la coopération en matière de résilience économique et la connectivité dans les sciences, les technologies et l'innovation. Six protocoles d’accord ont également été signés dans les domaines de la protection des frontières, de l'application de la législation maritime, de l'économie numérique, de l'agriculture et du développement durable, de la santé ainsi que de l'enseignement et de la formation professionnels.

Selon la diplomate, de nouvelles opportunités dans le secteur aérien ont également émergé lors de cette visite, avec la signature du protocole modifiant et complétant l'Accord sur les services aériens. Par ailleurs, Vietnam Airlines a célébré le 35e anniversaire de ses liaisons avec l'Australie, tandis que Vietjet a annoncé son intention d'ouvrir de nouvelles liaisons entre Sydney et Hô Chi Minh-Ville via le nouvel aéroport international de Western Sydney.

Dans le domaine de l'éducation, il a été annoncé que l'Université RMIT créerait un nouveau campus majeur à Hanoï, renforçant considérablement sa présence au Vietnam.

La reprise des exportations de viande australienne de kangourou et de cerf vers le Vietnam constitue un autre résultat concret salué par l'ambassadrice.

Gillian Bird a déclaré que les accords conclus lors de la visite offriraient aux deux parties une base pour continuer à faire progresser leur Partenariat stratégique global.

Les observations de l’ambassadrice témoignent du ferme soutien de l'Australie à l'engagement international de plus en plus actif du Vietnam et mettent en évidence le potentiel des deux pays à traduire leur Partenariat stratégique global en une coopération plus substantielle et diversifiée. - VNA

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