Canada : À Burlington, le thé vietnamien crée des ponts entre les cultures

À travers une dégustation placée sous le signe de la simplicité et de la convivialité, le propriétaire de la maison Song Hy Tra a choisi le Festival Latino 2026 pour faire découvrir le thé vietnamien, mais aussi partager un art de l’hospitalité et créer de nouveaux liens entre les cultures.

À un peu plus d’une heure de Toronto, la ville de Burlington vibre au rythme du Festival Latino 2026, entre musiques entraînantes, saveurs épicées et couleurs culturelles. Au cœur de cette effervescence, un stand de thé vietnamien tenu par l’artisan Nguyen Ngoc Tuan offre toutefois une parenthèse de sérénité.

À travers une dégustation placée sous le signe de la simplicité et de la convivialité, le propriétaire de la maison Song Hy Tra a choisi ce rendez-vous multiculturel pour faire découvrir le thé vietnamien, mais aussi partager un art de l’hospitalité et créer de nouveaux liens entre les cultures.

Pour les visiteurs internationaux, le thé vietnamien ne se présente donc pas simplement comme une alternative à la traditionnelle tasse de café. Il propose une autre manière de savourer une boisson, mais aussi de prendre le temps d’échanger et de créer des liens. Là où le café est souvent associé au rythme soutenu du quotidien, le thé vietnamien invite davantage à la pause, à la détente et à la contemplation.

À travers ses rencontres autour du thé, Nguyen Ngoc Tuan souhaite également promouvoir un mode de vie plus paisible, un art de vivre serein et réfléchi, à l'opposé du rythme trépidant de la société canadienne moderne.

Grâce à cette initiative, le thé vietnamien a trouvé sa place dans la mosaïque multiculturelle du Canada. Ce qui n’était au départ qu’une simple tasse servie dans le cadre d’un festival est devenu un point de rencontre, favorisant la découverte du Vietnam et une meilleure compréhension entre les cultures. -VNA

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