Le président du Myanmar et son épouse entament leur visite officielle au Vietnam

Hanoï (VNA) – À la mi-journée du 4 septembre, le président du Myanmar, Min Aung Hlaing, et son épouse Kyu Kyu Hla sont arrivés à Hanoï, entamant une visite officielle au Vietnam du 4 au 6 septembre 2026.



Cette visite intervient à l’invitation du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, et de son épouse.



À l’aéroport international de Noi Bai, les hôtes birmans ont été accueillis par le chef du Bureau de la Présidence, Le Khanh Hai, et le vice-ministre des Affaires étrangères Nguyen Hoang Long.

​

Il s’agit de la première visite officielle du président Min Aung Hlaing au Vietnam depuis les élections générales de janvier 2026 et la formation du nouveau gouvernement en avril 2026. Photo : VNA



La délégation présidentielle comprend notamment le ministre du Bureau du président, Khin Maung Yi ; le ministre des Affaires étrangères, Tin Maung Swe ; le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Irrigation, Min Naung ; le ministre de l’Industrie et du Développement des micro, petites et moyennes entreprises, Charlie Than ; ainsi que le ministre du Commerce, Tun Ohn.



Selon l’ambassadeur du Vietnam au Myanmar, Nguyen Anh Duc, il s’agit de la première visite officielle du président Min Aung Hlaing au Vietnam depuis les élections générales de janvier 2026 et la formation du nouveau gouvernement en avril 2026. Elle constitue également le premier échange de délégations au plus haut niveau entre les deux pays depuis 2019.



Cette visite devrait contribuer à consolider l’amitié traditionnelle et le Partenariat de coopération intégrale, à renforcer la confiance politique et à promouvoir la coopération entre les deux pays dans les cadres bilatéral et multilatéral. - VNA