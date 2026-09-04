Politique

Révolution d’Août 1945 : des leçons historiques pour la nouvelle ère

À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale, les journaux laotiens Pathetlao et Laophattana News ont publié les 2 et 3 septembre des éditoriaux soulignant la portée historique de la Révolution d’Août 1945 et de la proclamation de l’indépendance du Vietnam. Ils mettent notamment en avant quatre enseignements majeurs qui conservent toute leur valeur dans la nouvelle ère : le rôle dirigeant du Parti, la capacité à saisir les opportunités, la force de la grande union nationale et l’esprit d’indépendance, d’autonomie et d’autosuffisance.

L'article sur la Révolution d’Août 1945 et l'événement du 2 septembre 1945 publié sur Laophattana News. Photo : VNA
L'article sur la Révolution d’Août 1945 et l'événement du 2 septembre 1945 publié sur Laophattana News. Photo : VNA

Vientiane (VNA) - À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945 - 2 septembre 2026), les 2 et 3 septembre, le journal Pathetlao de l’Agence nationale de presse du Laos et Laophattana News ont publié des éditoriaux affirmant que la Révolution d’Août 1945 et le 2 septembre 1945 constituent des jalons particulièrement importants dans l’histoire de la nation vietnamienne.

Les éditoriaux estiment que la victoire de la Révolution d’Août a marqué un bond en avant de la révolution vietnamienne et ouvert une nouvelle ère pour la nation : l’ère de l’indépendance et de la liberté, l’ère où les travailleurs ont pris le pouvoir d’État, sont devenus maîtres du pays et de leur destin national ainsi que l’ère de l’indépendance nationale associée au socialisme. À la suite de cette victoire, le Parti communiste du Vietnam est devenu le parti au pouvoir, créant des conditions fondamentales et importantes pour les victoires ultérieures.

Les éditoriaux réaffirment également que la Révolution d’Août revêt non seulement une importance particulière dans l’histoire du Vietnam, mais aussi une portée historique et internationale profonde. Cette victoire a constitué une source d’inspiration majeure pour les peuples colonisés et les populations opprimées du monde entier, les incitant à se lever pour lutter en faveur de l’indépendance, de la liberté, de la démocratie et du progrès social. Grâce à cette victoire, le peuple vietnamien a non seulement conquis son indépendance, mais également affirmé sa position et sa voie de développement dans le cours de l’histoire contemporaine mondiale.

Les articles concluent que la Révolution d’Août 1945 constitue un jalon éclatant dans le processus historique d’édification et de défense de la nation vietnamienne. Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère, les enseignements historiques tirés de la Révolution d’Août conservent toute leur valeur sur les plans théorique et pratique, ainsi qu’une profonde portée contemporaine.

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L'article sur la Révolution d’Août 1945 et l'événement du 2 septembre 1945 publié sur facebook du journal Pathetlao. Photo : VNA



Le premier enseignement consiste à maintenir fermement le rôle dirigeant du Parti, à hisser haut le drapeau de la pensée de Hô Chi Minh et à rester fidèle à la ligne et à l’objectif de « l’indépendance nationale associée au socialisme ».

Le deuxième enseignement est de bien saisir les opportunités et de savoir les exploiter.

Le troisième enseignement consiste à promouvoir le rôle et la force de la grande union du peuple, en éveillant le patriotisme, l’esprit de grande union de toute la population, la volonté de « faire front commun et unir les forces », ainsi que l’aspiration à l’indépendance et à la liberté du peuple vietnamien.

Le quatrième enseignement est de promouvoir l’esprit d’indépendance, d’autonomie, d’autosuffisance et d’autonomie dans le développement. - VNA

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