Un chercheur britannique souligne trois conditions pour ancrer les politiques vietnamiennes dans la réalité

Londres (VNA) - Lors du 3e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 14e mandat, le secrétaire général du PCV et président de la République, To Lam, a défini quatre transitions stratégiques : renforcer les capacités de direction et de gouvernance du Parti ainsi que l’efficacité du fonctionnement de l’État ; assurer une gestion unifiée de l’espace de développement et valoriser les ressources nationales ; établir un modèle de développement fondé sur la productivité, le savoir, la technologie et les ressources humaines ; et renforcer la prévention des risques, la résilience, la capacité d’adaptation et la protection du pays.

Selon Kyril Whittaker, chercheur en politique et en histoire du Vietnam et membre du Parti communiste britannique, ces quatre orientations forment un ensemble cohérent visant à lever les obstacles au développement et à ouvrir de nouveaux espaces de croissance, avec pour objectif commun un développement durable centré sur l’être humain.

S’agissant de la première transition, il estime que trois facteurs sont essentiels pour permettre aux politiques de produire des effets concrets. Le premier est l’existence d’un cadre unifié permettant leur mise en œuvre, avec une coordination cohérente entre le niveau central et les collectivités locales. Le deuxième réside dans leur adaptation aux réalités de chaque territoire, car, souligne-t-il, « les différentes localités sont confrontées à des problèmes différents ». Le troisième est le soutien de la population.

Cette approche rejoint, selon lui, la deuxième transition définie par le secrétaire général Tô Lâm, qui appelle à évaluer attentivement les infrastructures, les ressources, les coûts d’exploitation et les effets sur la population afin que chaque projet crée une nouvelle valeur pour la localité, la région et l’ensemble du pays.

S’appuyant sur ses années de recherche sur le Vietnam, Kyril Whittaker inscrit également cette question dans une perspective historique. Évoquant ses travaux sur l’ancien secrétaire général du Parti Lê Duân, il rappelle que celui-ci cherchait constamment à examiner la mise en œuvre des politiques sur le terrain, dans les exploitations agricoles, les usines, les infrastructures, les familles et les organisations. Le chercheur britannique cite également une formule du Président Hô Chi Minh soulignant que, sans le peuple, même les tâches faciles deviennent difficiles, tandis qu’avec son soutien, les difficultés peuvent être surmontées.

Les deux dernières transitions ouvrent, selon lui, d'importantes perspectives de coopération internationale, tout particulièrement dans le domaine de la transition écologique. Les énergies renouvelables et les technologies propres s'imposent désormais comme une nécessité face aux engagements climatiques mondiaux.

Le chercheur salue le déploiement massif des panneaux solaires au Vietnam ainsi que les actions ambitieuses menées contre la pollution atmosphérique, notamment l'essor des transports collectifs et les incitations à leur usage.

Il souligne aussi l’attachement des Vietnamiens à la nature, ainsi que les résultats obtenus dans la plantation et la restauration des forêts, une expérience dont de nombreux pays pourraient, selon lui, s’inspirer. Il cite également la résolution n°188/2025/QH15 sur l’expérimentation de mécanismes spécifiques pour développer les réseaux ferroviaires urbains à Hanoi et à Hô Chi Minh-Ville, associant développement urbain et transports publics selon le modèle TOD.

Dans ce contexte, le réseau de partenaires internationaux du Vietnam en matière d'économie verte s’élargit : la Russie accompagne le pays sur son premier projet de centrale nucléaire ; le Royaume-Uni collabore à la protection du littoral et à la résilience des écosystèmes liés aux moyens de subsistance des pêcheurs ; tandis que Cuba partage son expertise dans les énergies renouvelables.

Pour Kyril Whittaker, la consolidation des capacités internes constitue le socle indispensable permettant au Vietnam d’approfondir sa coopération et son intégration internationale, en gardant l’être humain et le développement durable comme uniques boussoles. -VNA

​