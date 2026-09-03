Économie

L’IPC du Vietnam augmente de 0,47 % en août

L'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,47 % en août par rapport au mois précédent.

L’IPC du Vietnam augmente de 0,47 % en août. Photo: VNA
L’IPC du Vietnam augmente de 0,47 % en août. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,47 % en août par rapport au mois précédent, renouant ainsi avec la hausse après deux mois consécutifs de baisse en juin et juillet.

Par rapport à décembre 2025, l’IPC a progressé de 3,57 % en août, et de 4,89 % sur un an. En moyenne, sur les huit premiers mois de 2026, il a augmenté de 4,45 % par rapport à la même période de 2025.

Le groupe des transports a été le principal facteur de la hausse de l’IPC. Son indice a augmenté de 4,09 % sur un mois, contribuant ainsi à hauteur de 0,41 point de pourcentage à la hausse de l’IPC global.

Le prix du diesel a augmenté de 22,15 % et celui de l'essence de 9,53 %, conformément aux tendances internationales des prix des carburants et aux ajustements effectués sur le marché intérieur. Outre les transports, le groupe de l’éducation a progressé de 0,47 % sur un mois, les prix des services d’éducation ayant augmenté de 0,57 % après l’ajustement des frais de scolarité pour l’année scolaire 2026-2027 par certains établissements privés dans plusieurs localités.

Le prix du gaz a augmenté de 4,19 % depuis le début du mois d’août, suivant l’évolution des cours mondiaux du gaz, tandis que celui du kérosène a progressé de 4,63 %. Le secteur de l'alimentation et des services de restauration a été le seul des 11 principaux groupes de biens et services de consommation à enregistrer une baisse de prix au cours du mois, de 0,03 %.

Cependant, certains produits ont continué d'augmenter en raison de facteurs saisonniers : les œufs ont progressé de 2,09 %, les fruits frais et transformés de 0,18 % et le groupe thé, café et cacao de 0,51 %.

Au cours des huit premiers mois de 2026, l’évolution des prix a été principalement tirée par trois groupes ayant enregistré des hausses importantes : l’alimentation et les services de restauration ; le logement, l’électricité, l’eau, les combustibles et les matériaux de construction ; ainsi que les transports.

Le groupe de l’alimentation et des services de restauration ont augmenté de 4,76 %, contribuant à hauteur de 1,7 point à la hausse de l’IPC. Les dépenses liées au logement, à l'électricité, à l'eau, aux combustibles et aux matériaux de construction ont enregistré une hausse de 6,71 %, contribuant à hauteur de 1,52 point de pourcentage à l'indice globale.

Le groupe des transports a augmenté de 5,38 %, contribuant à hauteur de 0,54 point à la hausse de l’IPC.

Les autres groupes ont enregistré des hausses plus modérées : boissons et tabac (+3,67 %), éducation (+3,42 %), équipements et articles ménagers (+2,79 %), culture, loisirs et tourisme (+2,71 %), habillement, couvre-chefs et chaussures (+2,03 %), médicaments et services de santé (+1,08 %), et information et communication (+0,09 %).

L'indice des prix du dollar américain a reculé de 0,38 % par rapport au mois précédent et de 0,36 % par rapport à la même période en 2015. Cependant, en moyenne sur les huit premiers mois, il a tout de même enregistré une hausse de 1,31 %.

Il convient de noter que l'inflation sous-jacente est restée inférieure à l'IPC global. En août, elle a progressé de 0,11 % par rapport au mois précédent et de 4,55 % sur un an. En moyenne sur les huit premiers mois de 2026, l’inflation sous-jacente a augmenté de 4,24 %, soit un niveau inférieur à la hausse moyenne de l’IPC, de 4,45 %. -VNA

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