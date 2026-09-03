Économie

Phu Quôc ambitionne de devenir un modèle de sécurité, d’ordre et de civisme urbain

Le choix de Phu Quôc pour accueillir le Sommet de l’APEC de 2027 offre l’occasion d'élever son prestige, tout en imposant des normes plus élevées en matière de sécurité et d’ordre public, de gestion foncière, de construction et d’aménagement urbain.

Vue aérienne de la zone spéciale de Phu Quôc. Photo: VNA
Vue aérienne de la zone spéciale de Phu Quôc. Photo: VNA

An Giang (VNA) – En vue du Sommet de l’APEC 2027, la zone spéciale de Phu Quôc, située dans la province méridionale d’An Giang, mobilise l’ensemble du système politique pour transformer «l’île aux perles» en un modèle en matière de sécurité, d’ordre public et de civisme.

Phu Quôc occupe une position géopolitique et économique stratégique ; étant située sur une artère maritime internationale, elle jouit d’atouts indéniables pour le développement du tourisme, des services et du commerce.

Le choix de Phu Quôc pour accueillir le Sommet de l’APEC 2027 offre l’occasion de rehausser son prestige, tout en imposant des normes plus élevées en matière de sécurité et d’ordre public, de gestion foncière, de construction et d’aménagement urbain.

Dans ce contexte, la province d’An Giang — avec les forces de police en première ligne — met en œuvre un ensemble complet de mesures pour faire de Phu Quoc une zone modèle en matière de sécurité et d’ordre public.

Le chef de la police provinciale supervise directement les forces de police de la zone spéciale afin de garantir le règlement rapide des problèmes locaux, de renforcer la gestion administrative, de mettre en œuvre de nouvelles technologies et de déployer un système de caméras doté d’intelligence artificielle pour surveiller la sécurité et l’ordre public.

À ce jour, Phu Quôc a achevé le recensement nécessaire à la gestion de la population et, en coordination avec le Département de police chargé de la gestion administrative de l’ordre social, a déployé le système de caméras à intelligence artificielle. L’initiative visant à faire de Phu Quôc une «zone spéciale sans drogue» a été lancée le 15 juillet 2025.

La situation en matière de sécurité et d’ordre public dans la zone a connu une évolution positive. Plusieurs réseaux criminels ont été démantelés et les efforts se sont concentrés sur la résolution d’affaires complexes liées à des litiges fonciers et à l’occupation illégale de terrains. Les atteintes à l’ordre social, ainsi que la toxicomanie et la consommation de drogues illicites, ont diminué.

Toutefois, Phu Quôc reste confrontée à des problèmes nécessitant une attention prioritaire, notamment en ce qui concerne la gestion foncière et la conformité des constructions, la criminalité technologique et les infractions impliquant des ressortissants étrangers, l’application de la science, de la technologie et de la transformation numérique à la gestion urbaine, ainsi que la disponibilité des ressources humaines et des équipements spécialisés.

Selon Hô Van Muong, président du Comité populaire de la province d’An Giang, l’initiative visant à faire de Phu Quôc un modèle en matière de sécurité, d’ordre public et de civisme urbain doit se traduire par des actions concrètes, en privilégiant la satisfaction de la population et la tranquillité des habitants comme indicateurs clés.

La province poursuivra le renforcement de la coordination entre les forces de police, les organisations du Parti et les autorités ; elle améliorera la qualité du personnel chargé de la sécurité et de l’ordre au niveau local ; et elle valorisera le rôle du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques ainsi que de la population.

Par ailleurs, An Giang intensifiera la sensibilisation juridique via les plateformes numériques, encouragera le respect de la loi — tout en favorisant la vigilance et le sens des responsabilités des citoyens — et revitalisera le contenu ainsi que les méthodes du mouvement «Tout le peuple protège la sécurité nationale», afin de susciter un consensus autour de la construction d’un environnement social sûr, discipliné et civilisé.

Grâce à la participation coordonnée de l’ensemble du système politique et à l’adhésion de la population, Phu Quôc progresse vers son objectif de devenir une référence en matière de sécurité, d’ordre et de civisme, jetant ainsi des bases solides pour un développement durable et la réussite de l’accueil de l’APEC 2027. – VNA

source
#zone spéciale de Phu Quôc #Sommet de l’APEC 2027
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