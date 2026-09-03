Lever les obstacles pour porter les exportations de durian à environ 4 milliards de dollars en 2026

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Hanoï (VNA) – Lors du point presse périodique du gouvernement tenu le 3 septembre, le vice-ministre de l'Agriculture et de l'Environnement, Dang Ngoc Diep, a exposé les solutions destinées à lever les obstacles entravant les exportations de durian.

Avec une superficie d’environ 200 000 hectares et une production de quelque 2,08 millions de tonnes, le durian s’affirme comme l’un des produits à relativement forte valeur. Ses exportations sont passées de 177 millions de dollars en 2021 à 3,85 milliards de dollars en 2025, soit une progression spectaculaire en cinq ans. Produit phare du secteur des cultures, le durian représente environ 40 % de la valeur totale des exportations du secteur.

Au cours des huit premiers mois de 2026, les exportations de durian sont estimées à 1,95 milliard de dollars, dont 1,85 milliard de dollars vers le marché chinois, soit environ 95 % du total.

Compte tenu de sa forte valeur économique, le durian fait l’objet d’une attention particulière du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, qui a mis en œuvre des mesures pour lever les difficultés et promouvoir ses exportations. Face aux obstacles rencontrés, le ministère a envoyé des délégations de travail dirigées par des vice-ministres dans les principales zones de production, notamment dans les Hauts Plateaux du Centre, le Sud-Est, le Sud-Ouest et la province de Dong Nai, afin de trouver des solutions.

Depuis le 1er juillet dernier, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a mis en place la traçabilité des produits sur son système électronique. Les consommateurs vietnamiens comme étrangers peuvent désormais accéder aux données relatives à chaque étape de la production des fruits et légumes, notamment du durian, depuis la culture et les soins apportés aux plants jusqu’à la récolte et au conditionnement. L’ensemble de ces données est numérisé, ce qui contribue à renforcer la confiance des consommateurs, notamment sur les marchés internationaux.

Par ailleurs, le ministère a soumis au gouvernement la Résolution n° 36/2026/NQ-CP, portant simplification des procédures administratives relatives aux codes des zones de production et aux codes des établissements de conditionnement, afin de résoudre les difficultés rencontrées dans le secteur des cultures en général et, plus particulièrement, dans l’octroi des codes des zones de production pour différents produits, dont le durian.

À l’issue de la séance de travail tenue le 14 août dernier entre les dirigeants du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement et la partie chinoise, l’Administration générale des douanes de Chine a accordé 567 codes de zones de production pour le durian vietnamien, portant à plus de 1 800 le nombre total de codes de zones de production.

Évoquant les quatre derniers mois de l’année, Dang Ngoc Diep a indiqué que le ministère accomplissait les procédures restantes afin de porter les exportations de durian en 2026 à au moins 3,85 milliards de dollars, soit le niveau de l’an dernier, voire à environ 4 milliards de dollars.

Il a souligné plusieurs limites du secteur du durian, notamment une croissance rapide qui ne s’accompagne pas encore d’une organisation structurée des chaînes de valeur. Dans certaines localités, l’expansion des cultures reste spontanée et insuffisamment adaptée aux conditions des sols et aux ressources en eau, tandis que les liens entre fournisseurs, logistique et exportateurs restent encore limités.

Les exigences techniques des marchés sont également de plus en plus élevées, notamment en matière de sécurité sanitaire des aliments et de traçabilité. Il a relevé la concurrence internationale croissante, notamment de la Malaisie et de la Thaïlande, qui ont adopté des politiques visant à promouvoir leurs exportations de durian vers la Chine.

Le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement a présenté cinq solutions : renforcer la promotion commerciale et diversifier les marchés d’exportation ; réorganiser la production et développer durablement les zones de production, en renforçant les liens entre agriculteurs, coopératives et entreprises ; normaliser la qualité, la sécurité sanitaire des aliments et la traçabilité, tout en accélérant l’application des sciences et technologies et la transformation numérique ; développer les infrastructures de conservation, de transformation et de logistique, ainsi que les infrastructures d’irrigation et de transport ; et renforcer les capacités du réseau de laboratoires et les équipements d’analyse pour répondre aux exigences des marchés d’importation. -VNA

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