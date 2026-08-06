Économie

Le durian vietnamien en route vers 4,5 milliards de dollars d'exportations

Porté par l’amélioration des conditions d’exportation, l’élargissement des marchés et les efforts engagés pour assainir la filière, le durian vietnamien pourrait dépasser 4,5 milliards de dollars d’exportations en 2026 et confirmer son statut de produit phare de l’agriculture nationale.

Le durian vietnamien pourrait dépasser 4,5 milliards de dollars d’exportations en 2026. Photo: VNA
Le durian vietnamien pourrait dépasser 4,5 milliards de dollars d’exportations en 2026. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Après avoir bouleversé en quelques années le paysage des exportations agricoles vietnamiennes, le durian entre dans une nouvelle phase de développement. Les résultats enregistrés au premier semestre 2026, conjugués à plusieurs évolutions favorables en matière de réglementation, de logistique et d'accès aux marchés, laissent entrevoir un nouveau record. Les exportations de ce fruit pourraient atteindre 4,5 milliards de dollars cette année.

Au cours des six premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de durian ont approché 1,1 milliard de dollars, en hausse de 32 % par rapport à la même période de 2025. Cette performance confirme une nouvelle fois le durian parmi les produits agricoles les plus dynamiques du pays. Les professionnels du secteur estiment toutefois que le meilleur reste à venir, la principale récolte des Hauts Plateaux du Centre ne débutant véritablement qu'en août pour s'étendre jusqu'en octobre.

L'an dernier, cette même période avait généré près d'un milliard de dollars d'exportations par mois. Si cette dynamique se confirme, les ventes à l'étranger pourraient dépasser les 4 milliards de dollars, avec un objectif de 4,5 milliards. Le Vietnam réduirait ainsi encore l'écart avec la Thaïlande sur le marché chinois, premier débouché mondial du durian.

À l’approche de cette campagne de récolte, la filière bénéficie de plusieurs avancées importantes. L’Administration générale des douanes de Chine (GACC) a officiellement reconnu les résultats de dix-huit laboratoires vietnamiens supplémentaires, portant à cinquante le nombre total de laboratoires agréés. Cette décision devrait faciliter les procédures de contrôle de qualité et accélérer les exportations, après les difficultés rencontrées au début de l’année lorsque la suspension temporaire de certains laboratoires avait provoqué des retards dans les expéditions.

Parallèlement, les autorités vietnamiennes ont simplifié la délivrance des codes des zones de culture, une procédure désormais entièrement dématérialisée et réalisable en seulement trois jours. Les administrations centrales et locales poursuivent également leurs efforts pour lever les obstacles administratifs et renforcer la traçabilité des produits.

Le secteur bénéficie aussi des mesures engagées contre certaines pratiques frauduleuses, notamment le trafic et l'utilisation abusive des codes des zones de culture. Plusieurs responsables font actuellement l'objet d'enquêtes pour des faits présumés de corruption et pour avoir instauré des procédures administratives injustifiées ayant pénalisé les entreprises. Selon les spécialistes de la filière, ces mesures devraient restaurer la transparence du marché et renforcer la confiance des partenaires commerciaux.

Autre évolution favorable : l'ouverture du marché indien au durian vietnamien. Si ce débouché nécessitera encore d'importants efforts de promotion auprès des consommateurs, les professionnels estiment qu'il pourrait générer, dans un premier temps, entre 50 et 100 millions de dollars d'exportations. Cette diversification apparaît d'autant plus nécessaire que la production vietnamienne continue de croître, parallèlement à celle de la Thaïlande.

Depuis la signature, en juillet 2022, du protocole autorisant les exportations de durian frais vers la Chine, cette filière connaît une croissance exceptionnelle. Les exportations, limitées à 400 millions de dollars en 2022, ont atteint 2,2 milliards de dollars dès l’année suivante, avant de poursuivre leur progression malgré plusieurs difficultés. En 2025, elles se sont élevées à 3,8 milliards de dollars, un niveau comparable à celui de plusieurs produits agricoles traditionnels tels que le riz, le caoutchouc, les crevettes ou les noix de cajou.

Les spécialistes soulignent également que le durian présente une valeur ajoutée particulièrement élevée, la quasi-totalité de sa production étant assurée par les agriculteurs vietnamiens, contrairement à certaines autres filières qui dépendent en partie de matières premières importées. Cette caractéristique renforce son rôle dans la création de revenus pour les producteurs et dans le développement de l’économie rurale.

Malgré ces perspectives prometteuses, près de 90 % des exportations vietnamiennes de durian restent destinées au marché chinois. La diversification des débouchés constitue donc un enjeu stratégique pour assurer une croissance durable. Le développement des produits transformés, offrant une meilleure conservation, une logistique plus souple et une plus large acceptation sur les marchés internationaux, apparaît comme l'un des principaux leviers de la prochaine phase d'expansion de ce fruit devenu l'un des symboles du succès des exportations agricoles vietnamiennes. -VNA

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