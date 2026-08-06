Les exportations agricoles vietnamiennes accélèrent vers l’objectif de 74 milliards de dollars

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Hanoi (VNA) - Avec près de 42,8 milliards de dollars d’exportations enregistrés au cours des sept premiers mois de 2026, le secteur agricole vietnamien a réalisé près de 60 % de son objectif annuel. Malgré une dynamique encourageante, la réalisation de la cible de 74 milliards de dollars nécessitera une accélération des réformes, une diversification des marchés et un renforcement de la compétitivité des entreprises.





Les exportations poursuivent leur progression malgré des défis croissants

Au cours des sept premiers mois de 2026, les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et halieutiques ont atteint près de 42,8 milliards de dollars, en hausse de 7,5 % par rapport à la même période de l’an dernier. Pour le seul mois de juillet, elles sont estimées à 6,67 milliards de dollars, soit une progression de 11,9 % en glissement annuel, confirmant la poursuite de la reprise du secteur.

Cette performance représente près de 60 % de l’objectif annuel fixé à plus de 74 milliards de dollars. Elle traduit également une amélioration du rythme de croissance par rapport au premier semestre, lorsque les exportations n’avaient progressé que de 6,7 %.

Les produits agricoles demeurent le principal moteur des exportations avec près de 22,2 milliards de dollars. Les produits forestiers ont généré près de 11 milliards de dollars, tandis que les produits aquatiques ont rapporté 6,85 milliards de dollars, en hausse de 12,7 %. Les exportations de produits de l’élevage, des intrants agricoles et du sel ont également enregistré une croissance à deux chiffres.

Parmi les principaux produits exportés, les fruits et légumes continuent d’afficher les meilleurs résultats avec 4,83 milliards de dollars, en progression de près de 25 %. Les exportations de bois et de produits dérivés ont dépassé les 10 milliards de dollars, tandis que celles de poivre ont franchi le seuil symbolique d’un milliard de dollars.

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, la stabilité de la demande intérieure ainsi que les opportunités offertes par les accords de libre-échange de nouvelle génération continuent de soutenir les exportations vietnamiennes et de créer de nouvelles perspectives de croissance.

Malgré ces résultats positifs, plusieurs difficultés persistent. Certaines filières enregistrent une hausse des volumes exportés mais une baisse de leur valeur en raison du recul des prix sur les marchés internationaux. Les exportations de café se sont établies à 5,45 milliards de dollars, en baisse de plus de 11 %, tandis que celles de riz ont atteint 2,64 milliards de dollars, en recul de 6,7 % malgré une légère augmentation des volumes. Le caoutchouc, le thé et le manioc connaissent également une évolution similaire.

L’Asie demeure le premier débouché des produits agricoles vietnamiens, représentant 45,2 % des exportations totales, devant les Amériques (21,4 %) et l’Europe (13,8 %). La Chine reste le principal marché du Vietnam avec une part de 21,9 %, suivie des États-Unis (19 %) et du Japon (6,8 %).

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Des réformes ambitieuses pour soutenir les entreprises

Malgré une dynamique favorable, les autorités estiment que l’atteinte de l’objectif de plus de 74 milliards de dollars d’exportations nécessitera des efforts soutenus de la part des administrations, des associations professionnelles et des entreprises.

Conformément à la Résolution n°168/NQ-CP, le gouvernement vise une croissance de 4 % pour le secteur de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche en 2026, tout en portant les exportations à plus de 74 milliards de dollars.

Pour y parvenir, le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a défini plusieurs priorités, notamment l’amélioration du cadre institutionnel, la promotion des exportations, l’accélération des investissements publics, le développement de la transformation numérique et un accompagnement renforcé des entreprises.

Les exportations vietnamiennes de bois et de produits dérivés ont atteint 10,1 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année. (Photo : VNA)

Parmi les réformes les plus marquantes figure la réduction, depuis le 1er août, du délai de délivrance des codes des zones de production, passé de dix à trois jours. Cette mesure permet aux entreprises de raccourcir les procédures administratives et de répondre plus rapidement aux commandes des marchés d’exportation, en particulier pour les produits soumis à des exigences strictes en matière de traçabilité, comme le durian.

Depuis le 1er juillet, le Système national de traçabilité des produits agricoles, sylvicoles et halieutiques est également entré en service. Cette plateforme doit renforcer la transparence des chaînes d’approvisionnement et aider les entreprises à satisfaire aux normes toujours plus exigeantes des marchés internationaux en matière de qualité, de sécurité alimentaire et de protection de l’environnement.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Trinh Viet Hung, a appelé l’ensemble du secteur à passer d’une logique de gestion administrative à une approche davantage tournée vers le service aux entreprises et aux agriculteurs. Il a souligné que les politiques publiques devaient placer les intérêts des producteurs, des entreprises et du pays au cœur de leur mise en œuvre, tout en éliminant les lourdeurs administratives et les pratiques susceptibles de freiner les activités économiques.

Selon le vice-ministre Vo Van Hung, l’objectif de 74 milliards de dollars demeure à la portée du Vietnam si le secteur continue d’adapter rapidement sa stratégie aux évolutions du marché mondial et d’exploiter efficacement les avantages offerts par les accords de libre-échange.

Dans les derniers mois de l’année, les autorités entendent accélérer la restructuration du secteur agricole, favoriser les productions à plus forte valeur ajoutée, promouvoir les applications scientifiques et technologiques et poursuivre la diversification des marchés d’exportation.

Les associations professionnelles se mobilisent également. L’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers ambitionne de porter les exportations du secteur à plus de 18,5 milliards de dollars, tout en élargissant sa présence au Japon, en République de Corée, dans l’Union européenne, en Inde, en Australie et au Moyen-Orient afin de réduire sa dépendance à l’égard du marché américain.

De son côté, l’Association vietnamienne des produits alimentaires estime que l’objectif d’exporter huit millions de tonnes de riz en 2026 reste réalisable grâce au renforcement du dialogue avec les principaux marchés, à l’amélioration des capacités de stockage et à un meilleur accès au financement.

L’Association vietnamienne des producteurs et exportateurs de produits aquatiques prévoit, quant à elle, des exportations comprises entre 12,3 et 12,5 milliards de dollars, à condition de lever les contraintes liées à l’approvisionnement en matières premières et à la logistique, notamment par le développement d’une flotte nationale de porte-conteneurs frigorifiques.

Les autorités appellent enfin les entreprises à renforcer leurs liens avec les zones de production, à investir davantage dans la transformation à forte valeur ajoutée, à développer leurs marques et à diversifier leurs marchés ainsi que leurs modes de paiement. Ces efforts doivent permettre d'améliorer leur compétitivité et leur capacité de résistance face aux incertitudes croissantes du commerce international.

Grâce à la poursuite des réformes, à une coopération étroite entre les pouvoirs publics et les entreprises et à une meilleure valorisation des atouts des accords commerciaux, le secteur agricole vietnamien entend maintenir sa dynamique de croissance et franchir, d’ici la fin de l’année, le cap des 74 milliards de dollars d’exportations.- VNA

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