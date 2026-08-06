Société

Phu Quoc lance des cours d'anglais pour les commerçants et les chauffeurs en vue de l'APEC 2027

En préparation de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027, la zone spéciale de Phu Quoc mettra en œuvre, dès septembre, un programme de formations en anglais destiné aux commerçants, aux chauffeurs de taxi et aux professionnels du tourisme et des services. Cette initiative vise à renforcer les compétences linguistiques de la population locale afin d'améliorer l'accueil des visiteurs internationaux et de soutenir le développement durable du tourisme sur l'île.

Des touristes profitent de la plage de Bai Khem, située dans le sud de l'île de Phu Quoc. Photo : VNA
Des touristes profitent de la plage de Bai Khem, située dans le sud de l'île de Phu Quoc. Photo : VNA


An Giang, 6 août (VNA) – La zone spéciale de Phu Quoc lancera, à partir de septembre, des formations d'anglais destinées aux commerçants, aux chauffeurs de taxi ainsi qu'aux travailleurs des secteurs du tourisme et des services, dans le cadre des préparatifs de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.

Dans le cadre du projet « Renforcement des compétences linguistiques de la communauté pour la période 2026-2030, avec une vision à l'horizon 2045 », récemment approuvé par les autorités de la zone spéciale de Phu Quoc, des programmes pilotes d'anglais seront mis en œuvre dans 10 à 15 établissements scolaires, de l'enseignement primaire au lycée, entre septembre 2026 et juin 2027.

Parallèlement, des cours d'anglais communautaires seront organisés à Duong Dong, Ganh Dau, An Thoi et Duong To, au bénéfice des personnes en contact fréquent avec les visiteurs internationaux.

Les commerçants des marchés, les chauffeurs de taxi, les employés des secteurs du tourisme et des services, les élèves ainsi que les responsables locaux figureront parmi les bénéficiaires prioritaires.

Les formations privilégieront les compétences de communication pratique, avec des modalités d'apprentissage flexibles intégrant les technologies numériques et l'intelligence artificielle.

Les habitants pourront s'inscrire via les sites Internet ou les liens communiqués par les organisateurs. Leur niveau d'anglais sera ensuite évalué afin de les orienter vers les classes les mieux adaptées.

Selon Nguyen Thi Kim Loan, vice-présidente du Comité populaire de la zone spéciale de Phu Quoc, l'objectif du programme n'est pas de former des locuteurs parfaitement bilingues, mais de doter les habitants de compétences linguistiques essentielles et de renforcer leur confiance dans leurs échanges avec les visiteurs internationaux.

À l'issue de la phase pilote, Phu Quoc prévoit d'étendre le programme à au moins 50 % des établissements scolaires de la localité et de doubler le nombre de cours communautaires d'ici à 2030.

Pour la période 2031-2035, l'initiative devrait être généralisée à l'ensemble des établissements scolaires et bénéficier à un public plus large au sein de la population locale.

Dans le cadre de ce projet, les autorités de Phu Quoc collaboreront avec des établissements d'enseignement, des centres de langues étrangères et des entreprises. Des bourses d'études en anglais seront également accordées aux élèves de la localité.

Selon Ho Van Mung, président du Comité populaire de la province d'An Giang, le renforcement des compétences linguistiques de la population constitue un élément essentiel de la préparation des ressources humaines pour l'APEC 2027, tout en soutenant le développement durable du tourisme sur l'île.

La Semaine des dirigeants économiques de l'APEC se tiendra à Phu Quoc en novembre 2027, avec la participation des dirigeants et représentants des 21 économies membres du forum.

Ce sera la troisième fois que le Vietnam accueillera l'APEC, après Hanoï en 2006 et Da Nang en 2017. - VNA

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