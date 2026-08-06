Économie

Plus d'un milliard d'utilisateurs de Weixin Pay pourront payer par QR code au Vietnam

L'interconnexion avec Weixin Pay permettra de faciliter les paiements des touristes chinois au Vietnam et de renforcer l'écosystème de paiement numérique entre les deux pays.

Cérémonie d'annonce de l'extension du service de paiement transfrontalier par QR code entre le Vietnam et la Chine. Photo: NAPAS
Cérémonie d'annonce de l'extension du service de paiement transfrontalier par QR code entre le Vietnam et la Chine. Photo: NAPAS

Hanoï (VNA) – La Société par actions de paiement national du Vietnam (NAPAS), la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) et Weixin Pay (WeChat Pay) ont annoncé, le 6 août à Hanoï, l'extension du service de paiement transfrontalier par QR code entre le Vietnam et la Chine.

Weixin Pay devient ainsi la troisième plateforme de paiement chinoise connectée au système de paiement QR transfrontalier de NAPAS. Cette interconnexion permet aux utilisateurs de Weixin Pay de scanner les QR codes VietQRGlobal pour effectuer leurs paiements auprès du réseau de points d'acceptation des paiements à travers le Vietnam, tout en renforçant l'interconnexion des infrastructures de paiement numérique des deux pays.

Selon les partenaires du projet, les transactions s'appuieront sur l'interconnexion entre NAPAS et Weixin Pay ainsi que sur le système de règlement de BIDV. Ce service devrait bénéficier à plus d'un milliard d'utilisateurs de Weixin Pay, facilitant les paiements des touristes chinois dans les commerces, restaurants, hôtels, établissements d'hébergement et sites touristiques au Vietnam.

Lors de la cérémonie, Pham Anh Tuan, directeur du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, a souligné que cette interconnexion ne consistait pas seulement à proposer un nouveau service de paiement, mais marquait également une étape importante dans la construction d'un écosystème de paiement transfrontalier moderne, sûr et pratique. Selon lui, elle contribuera à promouvoir les échanges économiques, commerciaux, les investissements et le tourisme entre le Vietnam et la Chine.

Dans un contexte marqué par l'accélération de la transformation numérique, la Banque d'État entend faire en sorte que les paiements transfrontaliers deviennent aussi simples que les paiements domestiques, afin que les technologies deviennent un pont plutôt qu'un obstacle aux échanges commerciaux et aux déplacements entre les pays.

Pham Anh Tuan a également rappelé que cette évolution intervenait alors que les échanges entre les deux pays continuaient de s'intensifier. Au cours des six premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli environ 12,3 millions de visiteurs internationaux, soit une hausse de près de 15 % par rapport à la même période de l'année dernière. Parmi eux, 2,7 millions étaient des touristes chinois, représentant environ 22 % de l'ensemble des visiteurs étrangers. Selon lui, des paiements plus simples, des coûts de transaction réduits et une meilleure expérience contribueront à stimuler davantage le tourisme, le commerce et la consommation entre les deux pays.

La Banque d'État souhaite que NAPAS, Weixin Pay et BIDV poursuivent l'élargissement du réseau d'acceptation des paiements, améliorent la qualité des services, garantissent la sécurité des systèmes et mettent rapidement en place le dispositif réciproque permettant aux Vietnamiens d'effectuer des paiements par QR code en Chine à l'aide de leurs applications bancaires nationales.

Pour Nguyen Quang Minh, directeur général de NAPAS, ce nouveau service complète le réseau de paiement QR destiné aux visiteurs chinois au Vietnam et élargit les connexions internationales de l'infrastructure vietnamienne de paiement numérique.

De son côté, Hoang Viet Hung, directeur général de BIDV, a indiqué que cette nouvelle solution faciliterait les paiements des habitants et des visiteurs, tout en soutenant le commerce, le tourisme et les paiements sans numéraire entre les deux pays.

Ben Yang, directeur exécutif de Weixin Pay pour l'Asie du Sud-Est et l'Amérique du Nord, a déclaré que cette coopération améliorerait l'expérience des touristes chinois tout en permettant aux entreprises et commerçants vietnamiens de mieux servir les visiteurs internationaux grâce à un moyen de paiement numérique largement utilisé.

Selon le calendrier prévu, NAPAS, Weixin Pay et BIDV poursuivront le développement du dispositif dans le sens inverse afin que les utilisateurs vietnamiens puissent régler leurs achats en Chine via leurs applications bancaires et portefeuilles électroniques nationaux, en vue de compléter l'écosystème de paiement transfrontalier entre les deux pays. -VNA

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