L’Assemblée nationale examine deux grands projets d’infrastructures

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la première session non ordinaire de la XVIe législature, l'Assemblée nationale (AN) consacre, dans la matinée du 6 août, une séance plénière à l'examen de plusieurs questions relatives au développement des infrastructures, à l'organisation administrative et au système judiciaire.

Les députés entendent des rapports sur six dossiers, portant notamment sur la résolution de l'Assemblée nationale relative à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, aux activités du Parquet populaire, de la Cour populaire et à l'exécution des décisions de justice, ainsi que sur les projets de création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh.

La séance est également consacrée au projet de construction du périphérique 5 de la région de la capitale Hanoï, à l'ajustement de la politique d'investissement de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong et à des mécanismes spécifiques destinés à lever certaines difficultés rencontrées par les projets d'énergie éolienne et solaire.

Concernant le projet du périphérique 5 de la région de la capitale, les travaux préparatoires devraient débuter en 2026. Les tronçons prioritaires devraient être pour l'essentiel achevés d'ici à 2030, avant une mise en exploitation en 2031. L'objectif est d'achever l'ensemble du tracé avant 2035.

S'agissant de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong, il est nécesssaire de compléter le cadre juridique afin d'assurer la mise en œuvre du projet conformément aux résultats de l'étude de faisabilité, tout en garantissant son efficacité et en répondant aux besoins de développement de la nouvelle période.

Dans l'après-midi, les députés poursuivront leurs travaux en groupes en examinant d’autres textes, portant sur la révision de certaines dispositions de la Loi sur l'architecture, de la Loi sur la Banque d'État du Vietnam, de la Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et de la Loi sur les établissements de crédit, ainsi que sur un projet de résolution relative à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, aux activités du Parquet populaire, de la Cour populaire et à l'exécution des décisions de justice. -VNA

​