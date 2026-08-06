Économie

L’Assemblée nationale examine deux grands projets d’infrastructures

L'Assemblée nationale examine le 6 août le projet de construction du périphérique 5 de la région de la capitale Hanoï et la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong.

Une séance plénière de l'AN. Photo: VNA
Une séance plénière de l'AN. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la première session non ordinaire de la XVIe législature, l'Assemblée nationale (AN) consacre, dans la matinée du 6 août, une séance plénière à l'examen de plusieurs questions relatives au développement des infrastructures, à l'organisation administrative et au système judiciaire.

Les députés entendent des rapports sur six dossiers, portant notamment sur la résolution de l'Assemblée nationale relative à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, aux activités du Parquet populaire, de la Cour populaire et à l'exécution des décisions de justice, ainsi que sur les projets de création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh.

La séance est également consacrée au projet de construction du périphérique 5 de la région de la capitale Hanoï, à l'ajustement de la politique d'investissement de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong et à des mécanismes spécifiques destinés à lever certaines difficultés rencontrées par les projets d'énergie éolienne et solaire.

Concernant le projet du périphérique 5 de la région de la capitale, les travaux préparatoires devraient débuter en 2026. Les tronçons prioritaires devraient être pour l'essentiel achevés d'ici à 2030, avant une mise en exploitation en 2031. L'objectif est d'achever l'ensemble du tracé avant 2035.

S'agissant de la ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong, il est nécesssaire de compléter le cadre juridique afin d'assurer la mise en œuvre du projet conformément aux résultats de l'étude de faisabilité, tout en garantissant son efficacité et en répondant aux besoins de développement de la nouvelle période.

Dans l'après-midi, les députés poursuivront leurs travaux en groupes en examinant d’autres textes, portant sur la révision de certaines dispositions de la Loi sur l'architecture, de la Loi sur la Banque d'État du Vietnam, de la Loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent et de la Loi sur les établissements de crédit, ainsi que sur un projet de résolution relative à la prévention et à la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, aux activités du Parquet populaire, de la Cour populaire et à l'exécution des décisions de justice. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #Assemblée nationale #AN #députés #session non ordinaire #infrastructures #organisation administrative #système judiciaire #Quang Ninh #Bac Ninh #périphérique 5 #région de la capitale Hanoï #ligne ferroviaire Lao Cai-Hanoï-Hai Phong #Vietnam
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Le gouverneur de la Banque d’État du Vietnam, Pham Duc Ân, devant la session extraordinaire de l’Assemblée nationale, à Hanoi, le 5 août. Photo : VNA

L’Assemblée nationale se penche sur la banque et la lutte contre le blanchiment

Les amendements et compléments à ces projets de loi visent en priorité les questions urgentes à traiter pour répondre à la réorganisation de l’appareil de l’Etat, et remédier aux lacunes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent suivant les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)/Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG)/Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

Voir plus

Production de composants électroniques à l'usine de Star Engineers Vietnam, dans la zone industrielle de Binh Xuyen I, province de Phu Tho. Photo : VNA

IDE : passer d'une logique de volume à une logique de qualité conformément à la Résolution 10-NQ/TW

Le Vietnam réoriente sa stratégie en matière d'investissements directs étrangers (IDE), passant d'une logique de volume à une logique de qualité. La Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique vise à attirer des projets à forte valeur ajoutée et à haute intensité technologique, tout en renforçant les liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises nationales afin de consolider les capacités de développement à long terme du pays. ​

La Loi sur la protection des droits des consommateurs renforce la sécurité des biens, encadre strictement le commerce électronique et responsabilise les plateformes numériques, les vendeurs et les influenceurs. Photo : VNA

Vietnam : Un cadre légal renforcé pour la protection des consommateurs

La Loi sur la protection des droits des consommateurs a été adoptée par l’Assemblée nationale de la 15e législature lors de sa 5e session, le 20 juin 2023, et est entrée en vigueur le 1er juillet 2024. Le Premier ministre a promulgué le 31 août 2023 un plan de mise en application de cette loi sur la période 2024-2026.

Des pomelos à chair rose vietnamiens sont exportés officiellement vers le marché australien. (Photo : VNA)

Les exportations agricoles vietnamiennes accélèrent vers l’objectif de 74 milliards de dollars

Les exportations vietnamiennes de produits agricoles, sylvicoles et halieutiques ont atteint près de 42,8 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026, soit près de 60 % de l'objectif annuel. Pour dépasser le seuil de 74 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, le secteur entend accélérer les réformes institutionnelles, renforcer la compétitivité des entreprises, diversifier les marchés et lever les obstacles liés à la logistique, à la traçabilité et aux barrières techniques.

Photo d'illustration : VNA

Quang Ninh franchit le cap du milliard de dollars d'IDE en sept mois

Avec plus de 1,095 milliard de dollars d'investissements directs étrangers (IDE) attirés entre janvier et juillet, Quang Ninh a dépassé son objectif fixé pour l'ensemble de l'année. Cette performance témoigne de l'attractivité croissante de la province, portée par l'amélioration continue de son climat des affaires et une stratégie ciblée en faveur de projets à haute valeur ajoutée.

Les secteurs de la production et de l’ingénierie ont enregistré la plus forte progression des recrutements, avec une augmentation de 70 % des offres d’emploi par rapport à la même période de l’année précédente.

Marché de l'emploi : Forte hausse des recrutements dans l'industrie et l'ingénierie au premier semestre

Le marché vietnamien de l’emploi est demeuré dynamique au premier semestre 2026, porté par la progression des investissements directs étrangers, la transformation numérique et l’expansion des activités de production. Les secteurs de la production et de l’ingénierie se distinguent par une forte hausse des besoins en recrutement, selon le dernier rapport d’Adecco Vietnam.

Des bateaux de pêcheurs mouillent dans les eaux de Hà Tiên, province de An Giang. Photo : VNA

An Giang adopte une politique de tolérance zéro à l’égard de la pêche INN

Parallèlement à la mise en œuvre continue de mesures globales de lutte contre la pêche INN, la province du delta du Mékong a proposé au gouvernement d’adopter rapidement des politiques visant à aider les pêcheurs à changer d’activité et à retirer du service les navires de pêche côtière, afin de préserver les ressources halieutiques naturelles.

L'usine chimique Hyosung, une entreprise à capitaux sud-coréens, est située dans le quartier de Tan Phuoc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

HSBC : la Résolution 10-NQ/TW ouvre une nouvelle ère pour les IDE au Vietnam

Selon HSBC Vietnam, la Résolution 10-NQ/TW marque un tournant dans la politique vietnamienne en matière d'investissements directs étrangers (IDE). Au-delà de l'attraction des capitaux, elle vise désormais à accroître les retombées technologiques, l'innovation et l'intégration des entreprises nationales dans les chaînes de valeur mondiales.

Mise en chnatier de la centrale solaire Dau Tieng 5 à Tay Ninh. Photo: VNA

Tay Ninh met en chantier la plus grande centrale solaire de son histoire

Avec un investissement total de 7.774 milliards de dôngs (près de 296 millions de dollars), ce projet constitue actuellement la plus grande centrale solaire de Tay Ninh en termes de capacité installée. Il devrait contribuer à renforcer la sécurité énergétique nationale et à accélérer la transition du pays vers un système énergétique plus vert et plus durable.

La chaîne de production de la société Honda Vietnam dans le parc industriel de Dông Van II, province de Ninh Binh (Nord). Photo: VNA

L'industrie vietnamienne enregistre sa meilleure progression depuis plusieurs années

L’indice de la production industrielle (IIP) du Vietnam a progressé de 11,4 % au cours des sept premiers mois de 2026, soit la plus forte hausse enregistrée sur cette période depuis de nombreuses années. Cette performance est portée par le dynamisme de l’industrie manufacturière, la mise en service de nouvelles capacités de production et l’expansion des activités industrielles à travers l’ensemble du pays.

Le secteur du textile et de l'habillement au Vietnam reste un pilier majeur de l'économie nationale, avec des exportations s'élevant à près de 19 milliards de dollars au premier semestre de 2026. Photo : VNA

La résolution du 3e Plénum du Parti devra libérer de nouveaux moteurs de croissance

Cette résolution va au-delà de l’objectif d’une croissance économique rapide et durable. Elle établit un modèle de développement global visant à libérer de nouvelles opportunités de croissance, à mobiliser plus efficacement les ressources, à renforcer la compétitivité nationale et à aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

La société par actions Thai Binh Seed Group est l'une des principales entreprises de semences végétales au Vietnam, propriétaire des droits d'auteur de 30 variétés de plantes et de trois usines aux normes internationales. Photo : VNA

La résolution 57 du Politburo devra offrir un nouveau tremplin à la croissance

Cet esprit de rupture s’est concrétisé dans la résolution n°57-NQ/TW du Politburo du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, devenant un principe directeur de l’économie vietnamienne pour lever les obstacles et créer une dynamique de développement rapide et durable.