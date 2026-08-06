Économie

La filière bois veut créer davantage de valeur ajoutée

Le développement de la transformation en profondeur du bois passe par un approvisionnement plus stable et une gestion durable des ressources forestières.

Production de copeaux de bois à la société de produits forestiers de Quang Tri, province du mêm nom. Photo : VNA
Production de copeaux de bois à la société de produits forestiers de Quang Tri, province du mêm nom. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – La filière bois au Vietnam a connu une croissance rapide ces dernières années, les exportations ayant atteint 17,2 milliards de dollars en 2025. Le bois et les produits dérivés sont désormais exportés vers plus de 140 pays et territoires, faisant du Vietnam l'une des principales plateformes mondiales de transformation du bois.

Malgré près de 4,9 millions d'hectares de forêts plantées, les entreprises peinent à s'approvisionner en matières premières destinées à la transformation à forte valeur ajoutée. Une grande partie du bois est encore récoltée très tôt et exportée sous forme de copeaux ou de granulés, limitant la disponibilité de bois de gros diamètre adapté à la transformation en profondeur.

Selon Pham Thanh Long, directeur des achats de matières premières de Trieu Thai Son Co., Ltd., trois tonnes d'acacia frais ne génèrent qu'environ 4 millions de dôngs lorsqu'elles sont exportées sous forme de copeaux, ou 5 millions sous forme de granulés, contre jusqu'à 20 millions de dôngs lorsqu'elles sont transformées en contreplaqué et en d'autres produits à forte valeur ajoutée. Faute de matières premières, de nombreuses entreprises ont dû réduire leur production, voire suspendre certaines lignes de fabrication.

Selon l’Association du bois et des produits forestiers du Vietnam (Viforest), en 2025, les copeaux et granulés de bois représentaient 46,5 millions de mètres cubes, soit 78,1 % des besoins en matières premières des principaux produits d'exportation du secteur, contre seulement 21,9 % pour les panneaux industriels et les meubles, illustrant la faible valeur ajoutée de la filière.

Cette situation s'explique notamment par une fiscalité plus favorable aux copeaux de bois qu'aux produits transformés, ainsi que par le faible coût d'investissement des unités de production de copeaux. Par ailleurs, la plupart des plantations forestières appartiennent à de petits exploitants qui récoltent les arbres après trois à cinq ans afin de récupérer rapidement leurs investissements et de limiter les risques.

Alors que la filière vise 19 milliards de dollars d'exportations en 2026, les entreprises proposent de limiter progressivement les exportations de matières premières, notamment en relevant les taxes sur les copeaux de bois, en instaurant des quotas d'exportation et en renforçant le contrôle des unités de production et des points de collecte.

Le secrétaire général de Viforest, Ngo Sy Hoai, estime que le Vietnam ne manque pas de plantations forestières, mais d'un approvisionnement stable en bois de grande dimension, de qualité, d'origine légale et adapté à la transformation en profondeur. Selon lui, le développement de la filière passe par une gestion durable des plantations, l'amélioration des variétés et des techniques sylvicoles, ainsi qu'un renforcement des liens entre les producteurs, les coopératives et les entreprises de transformation…

Selon Nguyen Van Dien, directeur adjoint du Département des forêts et de la protection des forêts du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, la filière doit désormais privilégier la création de valeur plutôt que les volumes exportés, en s'appuyant sur un approvisionnement en bois légal, traçable, certifié, exempt de déforestation et à faibles émissions de carbone.

Le Département continuera à promouvoir le développement des plantations de bois de grande dimension, l'extension des surfaces certifiées, la mise en place d'un système numérique de traçabilité jusqu'à chaque parcelle forestière, ainsi que le renforcement des liens entre propriétaires forestiers, coopératives et entreprises de transformation. Il entend également perfectionner les politiques en matière de crédit, d'investissement, d'assurance forestière, de services environnementaux et de marché des crédits carbone. -VNA

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