Économie

Recettes douanières : une hausse de 18,7 % portée par le commerce extérieur

Les recettes budgétaires provenant des activités d'import-export ont progressé de 18,7 % au cours des sept premiers mois de 2026, soutenues par la croissance du commerce extérieur. Les douanes vietnamiennes poursuivent parallèlement leurs efforts de modernisation et de lutte contre la fraude afin de consolider les recettes de l'État.

Les recettes budgétaires provenant des activités d'import-export ont progressé de 18,7 % au cours des sept premiers mois de 2026. Photo: Vietnam+
Les recettes budgétaires provenant des activités d'import-export ont progressé de 18,7 % au cours des sept premiers mois de 2026. Photo: Vietnam+

Hanoï (VNA) - Les recettes budgétaires de l'État issues des activités d'import-export ont atteint 309.994 milliards de dôngs au cours des sept premiers mois de 2026, en hausse de 18,7 % par rapport à la même période de 2025, a annoncé le 5 août le Département général des douanes. Ce montant représente 68,7 % de l'objectif budgétaire annuel et 60 % de la cible fixée pour l'ensemble de l'année.

Sur la même période, le commerce extérieur du Vietnam a totalisé 659,58 milliards de dollars, en progression de 28,1 % sur un an. Les exportations se sont élevées à 319,53 milliards de dollars (+21,7 %), tandis que les importations ont atteint 340,05 milliards (+34,8 %). Le pays a ainsi enregistré un déficit commercial de 20,52 milliards de dollars.

Les autorités douanières ont indiqué que les affaires de contrebande, de fraude commerciale et de transport illégal de marchandises avaient diminué en juillet par rapport au mois précédent, mais restaient supérieures au niveau observé un an plus tôt. La contrebande d'or transfrontalière a notamment donné lieu à trois affaires présentant des indices d'infractions pénales.

Les violations liées à la contrefaçon et aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle demeurent également préoccupantes, notamment dans les ports maritimes de Hai Phong et de Hô Chi Minh-Ville. Au total, 13 413 affaires ont été détectées et traitées en sept mois, pour une valeur estimée des marchandises saisies de 11.980 milliards de dôngs. Les douanes ont engagé des poursuites dans neuf affaires et transmis 87 dossiers aux autorités judiciaires. Les sanctions administratives ont rapporté 725,3 milliards de dôngs au budget de l'État.

Pour les derniers mois de l'année, le directeur général des douanes, Nguyen Van Tho, a appelé à poursuivre la simplification des procédures administratives, à renforcer la facilitation des échanges commerciaux et à accélérer le déploiement d'une douane numérique fondée sur l'exploitation des données et des technologies avancées, notamment l'intelligence artificielle et l'analyse des mégadonnées. Il a également insisté sur la nécessité d'intensifier la lutte contre la fraude commerciale, l'évasion fiscale et les autres infractions douanières afin d'atteindre les objectifs de recettes budgétaires fixés pour 2026. -VNA

#Kinh tế tư nhân #NQ 68 #Recettes douanière #commerce extérieur
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