Économie

IDE : passer d'une logique de volume à une logique de qualité conformément à la Résolution 10-NQ/TW

Le Vietnam réoriente sa stratégie en matière d'investissements directs étrangers (IDE), passant d'une logique de volume à une logique de qualité. La Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique vise à attirer des projets à forte valeur ajoutée et à haute intensité technologique, tout en renforçant les liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises nationales afin de consolider les capacités de développement à long terme du pays. ​

Production de composants électroniques à l'usine de Star Engineers Vietnam, dans la zone industrielle de Binh Xuyen I, province de Phu Tho. Photo : VNA
Production de composants électroniques à l'usine de Star Engineers Vietnam, dans la zone industrielle de Binh Xuyen I, province de Phu Tho. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam réoriente sa stratégie en matière d'investissements directs étrangers (IDE), passant d'une logique de volume à une logique de qualité. La Résolution n°10-NQ/TW du Bureau politique vise à attirer des projets à forte valeur ajoutée et à haute intensité technologique, tout en renforçant les liens entre les investisseurs étrangers et les entreprises nationales afin de consolider les capacités de développement à long terme du pays. Au cours des sept premiers mois de 2026, le Vietnam a attiré plus de 38 milliards de dollars d'IDE enregistrés, soit une hausse de près de 58 % sur un an. Fait marquant, cette progression a été portée par des projets de grande envergure et à forte composante technologique, plutôt que par une multiplication des nouveaux investissements, témoignant d'une nette amélioration de la qualité des flux de capitaux.

Selon le ministère des Finances, le nombre de nouveaux projets d'IDE n'a augmenté que de 7,8 % sur un an, alors que le montant des capitaux enregistrés a plus que doublé pour dépasser les 21 milliards de dollars. Le montant moyen par projet a également connu une hausse substantielle, reflétant la préférence croissante des multinationales pour des investissements stratégiques.

L'industrie manufacturière et de transformation demeure le principal bénéficiaire, avec 18,68 milliards de dollars de capitaux enregistrés. De nombreux nouveaux projets concernent des secteurs à haute valeur ajoutée, tels que les semi-conducteurs, l'électronique, les technologies de l'information, les sciences et technologies ainsi que les infrastructures énergétiques. Parmi eux figure notamment l'usine de semi-conducteurs d'un milliard de dollars de LG Innotek à Hai Phong, première unité de production de semi-conducteurs du groupe implantée hors de la République de Corée. L'amélioration de la qualité des IDE se reflète également dans leur mise en œuvre. Les décaissements ont dépassé 15,2 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l'année, leur niveau le plus élevé pour cette période depuis cinq ans. Selon les économistes, cette progression régulière traduit la confiance des investisseurs dans l'environnement des affaires et les perspectives économiques du Vietnam.

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La zone industrielle de Hung Nhan, dans la province de Hung Yen. Photo : VNA



Richard Barnsley, directeur de la division Banques mondiales chez HSBC Vietnam , a déclaré que le Vietnam est devenu l'une des principales destinations mondiales pour les IDE grâce à ses coûts de main-d'œuvre compétitifs, sa stabilité politique, l'extension de son réseau d'accords de libre-échange et l'amélioration de son climat d'investissement.

Aujourd'hui, le secteur à capitaux étrangers représente environ les trois quarts des exportations vietnamiennes. Toutefois, Richard Barnsley souligne que ce modèle de croissance, largement orienté vers les exportations, atteint progressivement ses limites. La prochaine étape du développement du pays ne consiste plus seulement à attirer davantage d'investissements, mais à en maximiser les retombées pour l'économie nationale. Cette vision s'inscrit pleinement dans la Résolution n°10-NQ/TW, qui fixe des objectifs ambitieux pour la période 2025-2030 : attirer entre 200 et 300 milliards de dollars de nouveaux IDE enregistrés ; décaisser entre 150 et 200 milliards de dollars, dont environ les trois quarts en provenance d'économies développées ; intégrer 10.000 entreprises vietnamiennes aux chaînes d'approvisionnement des groupes étrangers ; et convaincre au moins trois grandes entreprises technologiques mondiales d'implanter au Vietnam leur siège régional ou un centre de recherche et développement (R&D).
Tran Anh Tung, chef du Département d'administration des affaires de l'Université d'économie et de finance de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la Résolution 10-NQ/TW marquait un changement fondamental dans la stratégie du Vietnam en matière d'IDE. Plutôt que de mesurer le succès uniquement par le volume des investissements, elle privilégie les effets d'entraînement des IDE, notamment le transfert de technologie, l'innovation, la localisation et le développement de fournisseurs nationaux.

La résolution accorde également la priorité aux industries de nouvelle génération telles que les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle, la biotechnologie, les énergies vertes, les centres de données et les activités de recherche et de développement (R&D), tout en encourageant des mesures incitatives fondées sur la qualité de l'investissement plutôt que sur la taille du projet.

Nguyen Quoc Viet, responsable de l'équipe de recherche macroéconomique de l'Université d'économie (rattachée à l'Université nationale du Vietnam à Hanoï), a affirmé qu'une amélioration de la qualité des IDE aiderait le Vietnam à s'intégrer plus profondément dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, à accroître la valeur des exportations et à soutenir la croissance économique à long terme.

Il a souligné que les futures évaluations de la performance des IDE ne devraient pas se limiter au capital enregistré ou au nombre de projets, mais devraient également prendre en compte l'efficacité de la mise en œuvre et la valeur conservée au sein de l'économie nationale.

Tran Anh Tung estime enfin qu'à mesure que le Vietnam perd progressivement son avantage comparatif fondé sur une main-d'œuvre à faible coût, les IDE de nouvelle génération deviendront un moteur essentiel de l'innovation, du progrès technologique et des gains de productivité. S'il est mis en œuvre efficacement, ce changement de stratégie pourrait permettre au Vietnam de passer du statut de simple plateforme manufacturière à celui de pôle régional des industries à haute valeur ajoutée, ouvrant la voie à une évolution du « Made in Vietnam » vers le « Created in Vietnam » à l'ère de l'intelligence artificielle et de l'économie numérique. -VNA

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