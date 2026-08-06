Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la paix et du désarmement nucléaire

Hiroshima (VNA) – Du 2 au 7 août 2026, une délégation du Comité de la paix du Vietnam et de l’Union des organisations d’amitié du Vietnam participe à la Conférence mondiale contre les bombes atomiques et à hydrogène tenue à Hiroshima, au Japon.

Cet événement permet au Vietnam de réaffirmer son engagement aux côtés du mouvement pacifiste du peuple japonais et des mouvements pour la paix dans le monde en faveur du désarmement nucléaire.

Placée sous le thème « Avec les Hibakusha, œuvrons pour un monde pacifique, juste et exempt d'armes nucléaires, pour l'avenir de l'humanité et de notre planète », cette conférence de 2026 se tient dans un contexte international marqué par des évolutions complexes et imprévisibles. La montée des rivalités stratégiques entre les grandes puissances et la persistance de nombreux conflits prolongés continuent d'avoir des répercussions négatives sur la paix, la sécurité internationale et le processus de désarmement nucléaire.

La 11e Conférence d'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) s'est achevée sans consensus sur un document final, illustrant les défis croissants auxquels sont confrontés le désarmement et la non-prolifération nucléaires à l'échelle mondiale.

Dans ce contexte, la conférence de Hiroshima revêt une importance particulière pour renforcer la voix des mouvements pacifistes et des organisations populaires internationales, promouvoir le dialogue, renforcer la confiance et mobiliser un large soutien de la communauté internationale en faveur de l'élimination totale des armes nucléaires. Elle réunit des centaines de délégués représentant des mouvements pacifistes, des syndicats, des organisations de femmes et de jeunes, des organisations non gouvernementales, des organisations internationales ainsi que des représentants des autorités centrales et locales, aux côtés de milliers de participants venus de tout le Japon.

Lors de la séance d'ouverture officielle, Duong Thi Nga, vice-secrétaire générale du Comité de la paix du Vietnam, a solennellement remis aux organisateurs le message du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam.

Lu lors de la séance d'ouverture et diffusé en japonais et en anglais, ce message salue plus de sept décennies d'efforts du comité d'organisation en faveur du désarmement nucléaire et pour faire entendre la voix des Hibakusha. Il souligne également le rôle fondamental du TNP et du Traité sur l'interdiction des armes nucléaires (TIAN), tout en réaffirmant la position constante et les contributions responsables du Vietnam en faveur de la paix mondiale et des efforts contre la prolifération nucléaire.

Par ailleurs, le président de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, Phan Anh Son, a adressé un message de félicitations à la conférence, exprimant la profonde solidarité du peuple vietnamien avec les Hibakusha et réaffirmant l'engagement du Vietnam à continuer de soutenir les organisations internationales œuvrant pour un monde sans armes nucléaires et à promouvoir une culture de la paix auprès des jeunes générations.

Cette année, les représentants vietnamiens ont assumé plusieurs responsabilités, notamment en tant qu'intervenants et coprésidents de la Conférence internationale. Ils ont également participé aux travaux du sous-comité chargé de la rédaction de la Déclaration commune, contribuant activement au succès de la conférence. Leur participation a témoigné de la profonde solidarité et de l'engagement constant du peuple vietnamien envers le mouvement international pour la paix. -VNA

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