Hô Chi Minh-Ville transforme son système de santé avec un modèle multipolaire

​Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Plutôt que de continuer à concentrer ses ressources sur un seul pôle, Hô Chi Minh-Ville prévoit de développer un système de santé multipolaire, en étendant progressivement les capacités médicales spécialisées à l'ensemble de son territoire et en créant plusieurs pôles de soins de haut niveau, interconnectés au sein d'un réseau intégré.

Alors que le modèle de santé à plusieurs niveaux de la ville vise à assurer la continuité du parcours de soins, cette approche multipolaire entend transformer en profondeur l'organisation des soins dans une métropole moderne.

Repenser l'organisation des soins pour une mégapole

Pendant des décennies, le système de santé de Ho Chi Minh-Ville s'est articulé autour de grands hôpitaux et d'établissements spécialisés situés au cœur de la ville. Cependant, suite à l'expansion territoriale de la ville, l'allongement des distances à parcourir est devenu un obstacle à l'accès aux soins tandis que la concentration continue des ressources dans le centre-ville a intensifié les embouteillages, les coûts sociaux et la saturation des hôpitaux.

La ville entend désormais passer à un modèle multipolaire. Selon le professeur agrégé Tang Chi Thuong, directeur du Département municipal de la Santé, chaque pôle médical devra être en mesure de répondre aux principaux besoins de la population grâce à des spécialités essentielles telles que la médecine d'urgence, les soins intensifs, la médecine interne, la chirurgie, l'orthopédie, l'obstétrique, la pédiatrie, l'anesthésie-réanimation, l'imagerie médicale et les analyses biologiques. Chaque pôle développera en outre des domaines d'excellence spécifiques, notamment en cardiologie, oncologie, ophtalmologie, odontologie, médecine traditionnelle ou réadaptation, en fonction de ses atouts.

Plutôt que de reposer sur un grand hôpital unique, chaque pôle fonctionnera comme un véritable écosystème de santé intégrant les soins primaires, les hôpitaux régionaux et spécialisés, les services d'urgence ainsi qu'une infrastructure numérique moderne. Les habitants bénéficieront d'un suivi de santé de proximité, d'une prise en charge rapide en cas d'urgence, de soins hospitaliers adaptés et, si nécessaire, d'une orientation fluide vers des établissements hautement spécialisés, avant un retour vers un suivi de proximité.

Rapprocher les soins spécialisés de la population



Dans le modèle traditionnel, les patients doivent souvent parcourir de longues distances pour consulter un spécialiste. Le modèle multipolaire vise au contraire à rapprocher l'expertise médicale des habitants.

« Il s'agit d'un changement profond de philosophie. Autrefois, la qualité d'un système de santé se mesurait à l'excellence de quelques grands hôpitaux. Désormais, elle se mesurera à la capacité de chaque habitant, quel que soit son lieu de résidence, à accéder rapidement à des soins spécialisés de qualité », a expliqué Tang Chi Thuong.

Le ministère de la Santé prévoit de créer six pôles de soins spécialisés : le pôle médical central existant ; un pôle nord centré sur l'hôpital général de Binh Duong ; un pôle est centré sur l'hôpital général de Thu Duc ; un pôle sud-est dans l'ancien quartier de Ba Ria–Vung Tau ; un pôle sud-ouest couvrant Binh Chanh et Can Gio ; et un pôle ouest desservant Cu Chi et Hoc Mon.

Pour accompagner cette stratégie, la ville modernise plusieurs hôpitaux de référence, notamment les hôpitaux généraux de Thu Duc, Cu Chi, Hoc Mon, Binh Duong, Vung Tau et Ba Ria, afin d'en faire de véritables centres régionaux capables d'offrir des soins de haute qualité et de limiter les transferts vers les grands hôpitaux centraux.

La stratégie multipolaire vise à mettre l'expertise au service de la population, permettant de relever les défis actuels tels que la surpopulation, l'inégalité d'accès et la répartition inégale des ressources, mais aussi de créer une structure de soins de santé flexible, capable de soutenir le développement urbain à long terme de Hô Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré. -VNA

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