Santé

Hô Chi Minh-Ville : sauvetage nocturne d'un marin russe victime d'un AVC en haute mer

Le 4 août, l'hôpital FV a indiqué que le marin russe avait quitté l'établissement dans un état stable après près de deux semaines de traitement et de rééducation.

L'opération, d'une durée de 90 minutes, a permis d'évacuer l'hématome. Photo: VNA
L'opération, d'une durée de 90 minutes, a permis d'évacuer l'hématome. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Un marin russe, victime d'une hémiplégie soudaine à bord d'un porte-conteneurs naviguant sur une route maritime internationale, a été sauvé grâce à l'intervention des médecins de l'hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville.

Pour le ramener à terre au plus vite, une équipe médicale a parcouru plus de 40 milles marins en pleine nuit, affronté une mer agitée et grimpé à bord du navire par une échelle de corde avant d'évacuer le patient vers l'hôpital.

Le 4 août, l'hôpital FV a indiqué que le marin avait quitté l'établissement dans un état stable après près de deux semaines de traitement et de rééducation.

L'alerte avait été donnée à la mi-juillet par une agence maritime après qu'un membre d'équipage russe eut été soudainement frappé d'une hémiplégie, laissant craindre un accident vasculaire cérébral (AVC). Faute de moyens de prise en charge à bord et le navire ne pouvant faire immédiatement route vers la côte, il avait été convenu de transférer le patient à la bouée n°0, à la limite des eaux vietnamiennes.

Une ambulance a aussitôt conduit la doctoresse Ho Chau Anh Thu et un infirmier au port de Cau Da, dans la région de Vung Tau, où ils ont embarqué sur un canot rapide pour rejoindre le porte-conteneurs.

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Le marin russe quitte l'hôpital FV dans un état stable après près de deux semaines de traitement et de rééducation. Photo: VNA

Le patient, Vakhitov Renat, un marin russe de 46 ans, était conscient à l'arrivée des secours. Le transfert a représenté un défi majeur, le patient se trouvant au cinquième niveau du navire dépourvu de monte-charge médical. Les marins et les soignants ont dû porter le brancard manuellement étage par étage. Le patient a ensuite été fixé sur une civière et descendu vers le canot à l'aide d'une grue de bord.

À son arrivée à l'hôpital, un scanner a révélé une hémorragie cérébrale avec un important hématome. Les médecins ont d'abord privilégié un traitement médical, avant de décider, trois jours plus tard, d'une intervention neurochirurgicale face à l'aggravation de son état.

L'opération, d'une durée de 90 minutes, a permis d'évacuer l'hématome. Dès le lendemain, le patient a commencé à retrouver sa mobilité. Il a regagné son pays le 30 juillet après près de deux semaines d'hospitalisation.

"Alors que ma vie était en danger en pleine mer, les médecins sont venus jusqu'à notre navire pour me sauver. Je leur suis profondément reconnaissant", a confié Vakhitov Renat avant son départ.

L'hôpital FV assure depuis plusieurs années un service d'urgence extra-hospitalier, intervenant notamment en mer pour porter assistance aux équipages de navires marchands, aux plateformes offshore et aux autres sites éloignés des infrastructures médicales. -VNA

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