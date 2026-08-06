Le dirigeant Tô Lâm effectuera des visites d'État en Australie et en Nouvelle-Zélande

Hanoï (VNA) - À l'invitation de la gouverneure générale d'Australie, Sam Mostyn, et de la gouverneure générale de Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, effectuera des visites d'État en Australie et en Nouvelle-Zélande du 9 au 14 août 2026, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut niveau. -VNA
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Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur de la paix et du désarmement nucléaire
À Hiroshima, le Vietnam réaffirme son engagement aux côtés des mouvements internationaux en faveur du désarmement nucléaire et de la paix mondiale.
Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande
Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur.
Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé
Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.
Le leader To Lam reçoit le commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam a reçu le 5 août à Hanoï, l'amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command - USPACOM).
Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense
Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.
Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense
Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.
Un haut responsable du Parti appelle à renforcer la coopération Vietnam-Singapour
Tran Cam Tu, membre du Bureau politique et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a reçu le 5 août à Hanoï l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Rajpal Singh.
Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée
Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.
Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.
Une peine sévère pour atteinte à la politique d'unité nationale
Le Tribunal populaire de la province de Đắk Lắk a condamné, le 5 août, un homme à sept ans et six mois de prison pour atteinte à la politique d'unité nationale. Selon les autorités, l'accusé avait participé à la création et aux activités d'une organisation qualifiée de réactionnaire, opérant sous couvert d'activités religieuses pour porter atteinte à la sécurité nationale.
La 33e Conférence diplomatique met en avant le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire
Cette session, organisée en format hybride avec les provinces et les représentations diplomatiques à l’étranger, a permis d’analyser en profondeur la position, le rôle et l’importance de la diplomatie de Parti et de la diplomatie populaire, contribuant à mettre en œuvre efficacement les orientations du 14e Congrès national du Parti.
Quatre transformations stratégiques témoignent de la vision profonde du leader
La Chine et le Vietnam, deux nations socialistes dirigées par des partis communistes, cherchent chacune une voie de développement adaptée à leurs réalités propres. L’apprentissage mutuel constitue un atout inestimable dans les relations entre les deux partis et les deux nations.
Mieux protéger les travailleurs vietnamiens à l’étranger
Lors des débats de la première session non ordinaire de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, les députés ont examiné le projet de loi modifiant et complétant la Loi sur les travailleurs vietnamiens employés à l’étranger sous contrat. Ils ont proposé plusieurs mesures visant à renforcer la gestion de l’État, à lutter contre les fraudes et à mieux protéger les droits et les intérêts légitimes des travailleurs.
33e Conférence diplomatique : renforcer le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a appelé, le 5 août à Hanoï, à renforcer le rôle de la diplomatie du Parti et de la diplomatie populaire, ainsi que la coordination entre les trois piliers de la diplomatie vietnamienne, lors d'une séance plénière de la 33e Conférence diplomatique.
L’Assemblée nationale se penche sur la banque et la lutte contre le blanchiment
Les amendements et compléments à ces projets de loi visent en priorité les questions urgentes à traiter pour répondre à la réorganisation de l’appareil de l’Etat, et remédier aux lacunes de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent suivant les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI)/Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d’argent (APG)/Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
Des Statuts du Parti en phase avec les nouvelles exigences de la nouvelle étape
L'objectif est d'élaborer des Statuts du Parti scientifiques, rigoureux, concis, faciles à mettre en œuvre et durables.
Le Vietnam et les États-Unis consolident leur coopération dans la défense
Le général d’armée Nguyen Tan Cuong, chef d’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam et vice-ministre vietnamien de la Défense a une entrevue avec l’amiral Samuel Paparo, commandant du Commandement des États-Unis pour l’Indo-Pacifique (United States Indo-Pacific Command-USINDOPACOM) le 5 août à Hanoï.
Le président de l'Assemblée nationale thaïlandaise entame sa visite officielle au Vietnam
À l’occasion du 50ᵉ anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Thaïlande, le président de l’Assemblée nationale thaïlandaise Sophon Zaram effectue une visite officielle à Hanoï, marquée par la volonté des deux parties de renforcer la coopération parlementaire et d’approfondir leur partenariat stratégique.
L'Assemblée nationale examine une révision de la Loi sur l'architecture
L'Assemblée nationale examine un projet de loi visant à renforcer la gestion de l'architecture, à préserver le patrimoine culturel et à promouvoir une architecture durable.
Le modèle de commune socialiste concrétise l’orientation de développement du Vietnam
Grâce à une approche globale alliant un renforcement de la gouvernance locale, le développement socio-économique, l’amélioration des conditions de vie, une réduction durable de la pauvreté et une orientation centrée sur la population, le modèle de «commune/quartier socialistes» pourrait constituer une voie significative pour le processus de développement du Vietnam.