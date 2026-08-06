Économie

Levée du « carton jaune » : Ha Tinh renforce la gestion communautaire pour lutter contre la pêche illégale

La province de Ha Tinh renforce les organisations communautaires de gestion de la pêche côtière afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en associant davantage les pêcheurs à la protection des ressources marines et au développement durable du secteur halieutique.

Les organisations communautaires de gestion de la pêche côtière servent de point d'appui aux pêcheurs pour leurs activités en mer et contribuent à la préservation de la souveraineté sur les espaces maritimes et insulaires du pays. Photo: VNA
Les organisations communautaires de gestion de la pêche côtière servent de point d'appui aux pêcheurs pour leurs activités en mer et contribuent à la préservation de la souveraineté sur les espaces maritimes et insulaires du pays. Photo: VNA

Ha Tinh (VNA) - Dans le cadre des efforts déployés pour obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne (CE) au secteur vietnamien de la pêche, la province centrale de Ha Tinh accélère la consolidation et la création d'organisations communautaires de gestion de la pêche côtière. Ce modèle, qui place les pêcheurs au cœur de la gestion des ressources marines, contribue à prévenir la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), tout en renforçant la protection des zones de pêche traditionnelles.

Dotée d’un long littoral et de riches ressources halieutiques côtières, Ha Tinh considère depuis longtemps l’économie maritime comme un moteur de son développement. Toutefois, la pression croissante exercée sur les ressources marines et certaines pratiques de pêche destructrices ont constitué un défi majeur pour les autorités locales. Face à cette situation, le développement d’organisations communautaires de gestion de la pêche apparaît comme une solution efficace conciliant exploitation durable des ressources et implication directe des populations locales.

Parmi les initiatives les plus représentatives figure l’Organisation communautaire de gestion de la pêche côtière n°2 de la commune de Tien Dien. Créée il y a plus de douze ans, elle est devenue un point d’appui essentiel pour les pêcheurs de la région. Le nombre de ses membres est passé de 240 à 273, tous engagés à respecter la législation, à préserver les ressources halieutiques et à maintenir les activités de pêche traditionnelles dans un esprit de solidarité.

Au-delà des actions de sensibilisation, les membres de cette organisation coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières pour effectuer des patrouilles et des opérations de surveillance en mer. Cette coordination permet de détecter rapidement les infractions et de prévenir les atteintes aux ressources marines.

Selon Tran Van Manh, responsable de cette organisation communautaire, la coopération étroite entre les pêcheurs et les forces de garde-frontières a permis de constituer un véritable rempart pour la protection des zones de pêche.

Grâce aux campagnes de sensibilisation, aux patrouilles régulières et aux sanctions appliquées aux contrevenants, le nombre d'infractions liées à la pêche illégale a diminué de manière significative. Les autorités locales ont recensé 21 infractions en 2021, contre seulement huit en 2025. Au cours des six premiers mois de 2026, la commune n'a enregistré que deux infractions mineures, témoignant d'une nette amélioration du respect de la réglementation par les pêcheurs.

Les habitants constatent également une amélioration de l'environnement marin. Bui Ngoc Canh, membre de cette organisation, souligne que les chalutiers pratiquant autrefois une pêche destructive dans des zones interdites provoquaient la disparition des jeunes poissons et réduisaient fortement les captures. Désormais, grâce à la surveillance exercée par les pêcheurs eux-mêmes et à la transmission rapide des informations aux autorités compétentes, ces pratiques ont nettement reculé. Les ressources halieutiques côtières montrent des signes de reconstitution, tandis que les revenus des pêcheurs se sont progressivement améliorés.

Fort des résultats obtenus à Tien Dien, les localités côtières de Ha Tinh poursuivent le renforcement et la création de nouvelles organisations communautaires adaptées au modèle actuel d'administration locale.

La commune de Loc Ha a ainsi récemment annoncé la création de sa propre organisation communautaire de gestion de la pêche côtière, qui rassemble 198 membres. Cette structure est chargée de sensibiliser les propriétaires de navires au respect des règles de lutte contre la pêche INN, mais également de participer à la gestion des zones aquacoles, à la protection et à la restauration des ressources halieutiques ainsi qu'à la détection des violations de la loi sur la pêche.

Selon les statistiques de la Sous-direction des pêches de Ha Tinh, la province compte actuellement quinze organisations communautaires de gestion de la pêche côtière regroupant plus de 2.000 membres. Afin de répondre aux nouvelles exigences de gestion, notamment dans le cadre de la transformation numérique et de la réorganisation des administrations locales, les autorités procèdent à l'évaluation et au renforcement de ces structures.

Nguyen Huu Toan, chef du Service de l'exploitation des ressources halieutiques à la Sous-direction des pêches de Ha Tinh, a indiqué que les autorités continueront d'accompagner les collectivités locales dans la mise en place de ces organisations et d'organiser des formations sur la surveillance en mer, l'utilisation des équipements de géolocalisation ainsi que sur la législation en vigueur. L'objectif est de faire de ces organisations communautaires un relais efficace des autorités dans la protection des ressources marines.

À Ha Tinh, cette démarche confirme que la participation active des pêcheurs constitue un élément clé de la lutte contre la pêche INN. En associant directement les communautés locales à la gestion des ressources dont dépend leur subsistance, la province entend renforcer durablement la protection de ses zones de pêche tout en contribuant aux efforts nationaux visant à obtenir la levée du « carton jaune » imposé par la Commission européenne. -VNA

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