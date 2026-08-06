L'Armée de l'air indienne en visite à l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam

Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Armée de l'air indienne (Indian Air Force), conduite par l'Air chief marshal AP Singh, chef d’état-major de l’armée de l'Air indienne a effectué, le 5 août, une visite de travail à l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam.



La délégation a été accueillie par le général de brigade Ngo Vinh Phuc, recteur de l'École des officiers de l'armée de l'air, ainsi que par des représentants de la Force de défense aérienne et de l'Armée de l'air.



Lors de la rencontre, les deux parties ont souligné que la coopération en matière de formation constitue l'un des piliers des relations de défense entre le Vietnam et l'Inde. Les responsables de l'École des officiers de l'armée de l'air ont présenté ses programmes de formation destinés aux pilotes militaires, aux officiers spécialisés dans le parachutisme et les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi qu'au personnel technique aéronautique. Ils ont également souligné les efforts en cours pour moderniser les cursus de formation grâce à l'utilisation de technologies de simulation, à la transformation numérique et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.





Le général de brigade Ngo Vinh Phuc (gauche), recteur de l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam, offre un bouquet de fleurs à l'Air chief marshal AP Singh, chef d’état-major de l’armée de l'Air indienne. Photo: qdnd.vn

Le chef d'état-major de l'Armée de l'air indienne a salué les traditions, les infrastructures et les orientations de développement de l'école. Les deux parties ont également échangé leurs expériences en matière de formation des pilotes, de gestion de l'instruction en vol, de sécurité aérienne et d'intégration de nouvelles technologies dans l'enseignement.



Cette visite devrait contribuer à renforcer la coopération en matière de formation, à favoriser le partage d'expertise et à approfondir les liens entre les forces aériennes du Vietnam et de l'Inde, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA