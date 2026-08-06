Politique

L'Armée de l'air indienne en visite à l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam

La délégation indienne a été accueillie par le général de brigade Ngo Vinh Phuc, recteur de l'École des officiers de l'armée de l'air, ainsi que par des représentants de la Force de défense aérienne et de l'Armée de l'air.

Des responsables de l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam accueillent la délégation de l'Armée de l'air indienne. Photo: qdnd.vn
Des responsables de l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam accueillent la délégation de l'Armée de l'air indienne. Photo: qdnd.vn

Hanoï (VNA) – Une délégation de l'Armée de l'air indienne (Indian Air Force), conduite par l'Air chief marshal AP Singh, chef d’état-major de l’armée de l'Air indienne a effectué, le 5 août, une visite de travail à l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam.

La délégation a été accueillie par le général de brigade Ngo Vinh Phuc, recteur de l'École des officiers de l'armée de l'air, ainsi que par des représentants de la Force de défense aérienne et de l'Armée de l'air.

Lors de la rencontre, les deux parties ont souligné que la coopération en matière de formation constitue l'un des piliers des relations de défense entre le Vietnam et l'Inde. Les responsables de l'École des officiers de l'armée de l'air ont présenté ses programmes de formation destinés aux pilotes militaires, aux officiers spécialisés dans le parachutisme et les opérations de recherche et de sauvetage, ainsi qu'au personnel technique aéronautique. Ils ont également souligné les efforts en cours pour moderniser les cursus de formation grâce à l'utilisation de technologies de simulation, à la transformation numérique et à l'amélioration de la qualité de l'enseignement.

1-25.jpg
Le général de brigade Ngo Vinh Phuc (gauche), recteur de l'École des officiers de l'armée de l'air du Vietnam, offre un bouquet de fleurs à l'Air chief marshal AP Singh, chef d’état-major de l’armée de l'Air indienne. Photo: qdnd.vn

Le chef d'état-major de l'Armée de l'air indienne a salué les traditions, les infrastructures et les orientations de développement de l'école. Les deux parties ont également échangé leurs expériences en matière de formation des pilotes, de gestion de l'instruction en vol, de sécurité aérienne et d'intégration de nouvelles technologies dans l'enseignement.

Cette visite devrait contribuer à renforcer la coopération en matière de formation, à favoriser le partage d'expertise et à approfondir les liens entre les forces aériennes du Vietnam et de l'Inde, contribuant ainsi au développement du partenariat stratégique global entre les deux pays. -VNA

#Indian Air Force #École des officiers de l'armée de l'air #CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la séance de travail. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm appelle à renouveler la planification et le développement des infrastructures

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution n° 13-NQ/TW du Comité central du Parti (11e mandat) et de la Conclusion n° 72-KL/TW du Bureau politique du Parti (13e mandat), le leader suprême a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a déclaré le dirigeant.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung. Photo : VNA

Le Vietnam et la Thaïlande bien placés pour approfondir leur partenariat stratégique global

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), l’ambassadeur Pham Viêt Hung a déclaré que la relation bilatérale avait évolué depuis ses débuts pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques au sein de l’ASEAN, soutenu par un engagement politique constant et un soutien croissant de l’opinion publique.

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, préside la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, à Hanoi, 6 août. Photo : VNA

La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA

Le ministre malaisien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur.

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.