Politique

Le Vietnam et la Thaïlande bien placés pour approfondir leur partenariat stratégique global

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), l’ambassadeur Pham Viêt Hung a déclaré que la relation bilatérale avait évolué depuis ses débuts pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques au sein de l’ASEAN, soutenu par un engagement politique constant et un soutien croissant de l’opinion publique.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung. Photo : VNA
L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung. Photo : VNA

Bngkok (VNA) – Le Vietnam et la Thaïlande sont bien placés pour approfondir davantage leur partenariat stratégique intégral, grâce à des fondations solides reposant sur la confiance politique, des intérêts stratégiques communs et des liens humains étroits tissés au cours des cinq dernières décennies, a déclaré l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung.

S’adressant à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) en Thaïlande à l’occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), l’ambassadeur Pham Viêt Hung a souligné que la relation bilatérale avait évolué depuis ses débuts pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques au sein de l’ASEAN, soutenu par un engagement politique constant et un soutien croissant de la population.

Le diplomate a mis en exergue le rythme soutenu des échanges de haut niveau cette année, notamment la visite officielle en Thaïlande à la fin mai du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la visite officielle au Vietnam en juin du Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, ainsi que la visite en cours du président de l’Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, à l’occasion du cinquantenaire des relations diplomatiques bilatérales.

Selon l’ambassadeur Pham Viêt Hung, ces visites mutuelles témoignent de la volonté des dirigeants des deux pays de traduire le partenariat stratégique global en résultats concrets et de donner une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale.

Les relations entre le Vietnam et la Thaïlande n’ont cessé de se développer, évoluant depuis leurs débuts jusqu’au partenariat stratégique global actuel. Ce parcours repose sur un socle de confiance politique, d’intérêts communs et de liens toujours plus étroits entre les peuples des deux pays, a-t-il déclaré.

Le cap des 50 ans est non seulement l’occasion de célébrer les réalisations accomplies, mais il marque également le début d’une nouvelle phase de coopération. Fortes des fondements solides des liens et de la ferme volonté politique des dirigeants des deux pays, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande devront s’approfondir et gagneront en substance et en efficacité, contribuant ainsi au développement de chaque pays ainsi qu’à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l’ASEAN, a-t-il plaidé.

Le fondement le plus important des relations entre le Vietnam et la Thaïlande réside dans la confiance politique sans cesse renforcée, ainsi que dans les intérêts stratégiques communs et les liens étroits unissant les peuples des deux pays, a-t-il indiqué.

Il a cité, comme autant d’exemples concrets du solide socle social sur lequel reposent les relations Vietnam-Thaïlande, la communauté vietnamienne de Thaïlande forte de plus de 100.000 personnes, les sites historiques et musées dédiés au président Hô Chi Minh en Thaïlande, le quartier «Vietnam Town» à Udon Thani, ainsi que le nombre croissant d’entreprises, d’étudiants et de touristes circulant entre les deux pays.

Se tournant vers l’avenir, il a affirmé que les deux pays disposaient encore d’une marge de manœuvre considérable pour élargir leur coopération au-delà des domaines traditionnels, en exploitant de nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie numérique, l’innovation, l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, la transition écologique, les énergies renouvelables et la connectivité des chaînes d’approvisionnement.

Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération entre les collectivités locales, les établissements d’enseignement et les centres de recherche, tout en multipliant les échanges de jeunes afin de consolider les liens humains à long terme. Forts de cinq décennies d’amitié et de leur partenariat stratégique intégral, le Vietnam et la Thaïlande ont toutes les cartes en main pour faire de leur relation un modèle de coopération bilatérale au sein de l’ASEAN, a-t-il déclaré.

Évoquant ses plus de deux années de mission en Thaïlande, l’ambassadeur Pham Viêt Hung a indiqué que ce pays offrait des conditions propices à la mise en œuvre des orientations de politique étrangère adoptées lors du 14e Congrès national du Parti, ainsi qu’à l’agenda plus large d’intégration internationale du Vietnam.

Le diplomate a qualifié les relations bilatérales d’historiquement fortes, soutenues par une confiance politique croissante, des intérêts stratégiques de plus en plus imbriqués et un cadre de coopération élargi à un large éventail de secteurs.

Parallèlement, il a noté que l’évolution rapide de la situation régionale et mondiale, la concurrence stratégique entre grandes puissances, les incertitudes économiques mondiales et les exigences des transitions numérique et écologique imposent aux missions diplomatiques vietnamiennes à l’étranger d’innover constamment dans leurs méthodes. Au-delà de leur rôle de passerelle entre les pays, elles doivent renforcer le conseil stratégique, améliorer les capacités de prévision, mettre en relation les partenaires et favoriser la mise en œuvre efficace des accords de coopération bilatérale.

L’ambassadeur Pham Viêt Hung a précisé que l’ambassade du Vietnam en Thaïlande se concentrerait sur la mise en œuvre des accords et des consensus conclus par les hauts dirigeants, ainsi que sur le programme d’action relatif au partenariat stratégique intégral pour la période 2026-2031.

La priorité sera donnée à la promotion de la diplomatie économique, à l’avancement de la stratégie des «Trois Connexion », au soutien de la coopération entre localités et entreprises, ainsi qu’au renforcement de la diplomatie culturelle, de la communication extérieure et du travail auprès des Vietnamiens résidant à l’étranger. Ces actions contribueront à approfondir les relations bilatérales de manière plus substantielle, efficace et durable, tout en promouvant la paix, la stabilité et la prospérité au sein de l’ASEAN et de la région dans son ensemble. – VNA

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