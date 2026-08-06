Politique

À Moscou, le Vietnam rend hommage aux anciens experts militaires russes

Une rencontre organisée à Moscou a rendu hommage aux anciens experts militaires russes ayant soutenu le Vietnam, réaffirmant les liens d'amitié entre les deux pays.

D'anciens experts militaires russes participent à la 53e rencontre. Photo: VOV
D'anciens experts militaires russes participent à la 53e rencontre. Photo: VOV

Moscou (VNA) – La 53e rencontre des experts militaires russes ayant apporté leur soutien au Vietnam s'est tenue le 5 août à l'ambassade du Vietnam à Moscou.

L'événement s'est déroulé en présence de Doan Khac Hoang, chargé d'affaires a.i et ministre-conseiller du Vietnam en Russie, de membres du personnel de l'ambassade, de représentants de l'Association des anciens combattants vietnamiens en Russie, de la Fondation pour la promotion de la coopération Russie-Vietnam « Tradition et Amitié », ainsi que de nombreux anciens experts militaires soviétiques et russes ayant participé à l'aide apportée au Vietnam pendant les années de guerre.

Dans son discours d'ouverture, Doan Khac Hoang a exprimé la profonde gratitude du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens pour les importantes contributions et les sacrifices des experts militaires soviétiques durant la lutte du Vietnam pour son indépendance. Il a souligné que l'amitié entre les deux pays, forgée au cours des années de guerre, demeurait un patrimoine précieux et constituait un fondement solide pour le développement du partenariat stratégique global Vietnam-Russie.

Nikolai Kolesnik, président de l'Association des anciens combattants russes ayant servi au Vietnam, est revenu sur les grandes étapes de la coopération militaire entre les deux pays, notamment le 60e anniversaire de l'arrivée du premier groupe d'experts soviétiques spécialisés dans les missiles en mission international au Vietnam et le 61e anniversaire de la création des Forces vietnamiennes de défense aérienne par missiles.

Il a également évoqué les combats de 1965, marqués par les premiers succès des unités vietnamiennes de missiles, qui ont contribué à la victoire historique connue sous le nom de « Stalingrad aérien de Hanoï » en 1972. Il a par ailleurs rappelé l'inauguration, le 29 août 2025, du monument dédié aux experts militaires soviétiques au Musée d'histoire militaire du Vietnam, symbole de la reconnaissance du peuple vietnamien et de l'amitié entre les deux peuples.

Au nom des anciens experts militaires soviétiques ayant servi au Vietnam, Nikolai Kolesnik a remercié l'ambassade du Vietnam en Russie, l'Union des organisations vietnamiennes en Russie, la Fondation « Tradition et Amitié » et l'Association des anciens combattants vietnamiens en Russie pour l'organisation de cette rencontre. Il a également indiqué que 23 anciens experts militaires étaient décédés depuis la rencontre de 2024. Une minute de silence a été observée en leur mémoire.

En conclusion, Nikolai Kolesnik a adressé ses vœux de bonheur et de prospérité au peuple vietnamien et exprimé le souhait que les Forces de défense aérienne - Armée de l'air de l'Armée populaire du Vietnam continuent de maîtriser les nouveaux équipements militaires afin de renforcer les capacités de défense du pays.

D'autres anciens experts militaires ont également partagé leurs souvenirs de leur coopération avec les soldats vietnamiens et exprimé leur satisfaction devant les progrès du Vietnam ainsi que la modernisation continue de son armée.

La rencontre s'est achevée par un programme artistique rappelant des chansons emblématiques, illustrant les liens culturels et l'amitié entre les peuples vietnamien et russe. -VNA

#Nouvelle ère #anciens experts militaires russes #53e rencontre #Russie
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la séance de travail. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm appelle à renouveler la planification et le développement des infrastructures

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution n° 13-NQ/TW du Comité central du Parti (11e mandat) et de la Conclusion n° 72-KL/TW du Bureau politique du Parti (13e mandat), le leader suprême a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a déclaré le dirigeant.

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung. Photo : VNA

Le Vietnam et la Thaïlande bien placés pour approfondir leur partenariat stratégique global

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), l’ambassadeur Pham Viêt Hung a déclaré que la relation bilatérale avait évolué depuis ses débuts pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques au sein de l’ASEAN, soutenu par un engagement politique constant et un soutien croissant de l’opinion publique.

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, préside la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, à Hanoi, 6 août. Photo : VNA

La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA

Le ministre malaisien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur.

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.