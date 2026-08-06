Le recueil d’œuvres choisies de Fidel Castro Ruz en librairie à Hanoi

Hanoi (VNA) – La Maison d’édition "Politique nationale-Vérité" et la Commission de la sensibilisation et de l’éducation du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) ont présenté, mercredi 5 août à Hanoï, une collection en 24 volumes (en langue espagnole) regroupant des œuvres choisies du commandant en chef Fidel Castro Ruz, à l’occasion du centenaire de la naissance du leader révolutionnaire cubain (13 août 1926 – 2026).



Ce recueil de près de 15.000 pages rassemble les discours, articles, entretiens, messages et autres documents importants du dirigeant cubain, produits tout au long de sa carrière révolutionnaire. Il est organisé en quatre grandes périodes historiques correspondant au développement de la Révolution cubaine et au parcours révolutionnaire de Fidel Castro.



Le volume 1 (1940–1958) retrace la formation de l’idéologie révolutionnaire de Fidel Castro et la lutte contre la dictature de Batista.



Les volumes 2 à 4 (1959–1960) se concentrent sur la mise en place et la consolidation de l’administration révolutionnaire après la victoire de 1959.



Les volumes 5 à 18 (1961–1998) documentent les efforts de Cuba pour bâtir, défendre et développer le socialisme, en mettant en lumière les politiques majeures dans les domaines de l’économie, de la culture, de l’éducation, de la santé, de la défense nationale et des affaires étrangères, tout en soulignant l’engagement du pays en faveur de la solidarité internationale.



Les cinq derniers volumes (1999–2016) reflètent la réponse de Cuba aux profonds changements mondiaux et présentent les messages et réflexions de Fidel Castro sur des enjeux contemporains majeurs, illustrant sa vision pour Cuba, la région et le monde.



La pensée politique constante de Fidel Castro traverse toute la collection ; elle est centrée sur l’indépendance nationale indissociable du socialisme, le rôle du peuple, la solidarité internationale et l’aspiration à un monde pacifique, juste et fondé sur le développement durable.



Cette publication revêt une importance politique, culturelle et diplomatique majeure. Elle constitue une précieuse source de référence pour les chercheurs, les établissements d’enseignement et les lecteurs — au Vietnam, à Cuba et dans le monde entier — désireux de mieux comprendre la vie, le parcours et l’idéologie du dirigeant cubain, ainsi que sa contribution exceptionnelle à la Révolution cubaine, au mouvement révolutionnaire mondial et aux liens d’amitié privilégiés unissant le Vietnam et Cuba.



La Maison d’édition "Politique nationale-Vérité" a annoncé qu’elle poursuivra sa collaboration avec le Centre Fidel Castro Ruz pour préparer, sur la base de l’édition espagnole, des versions en anglais et en vietnamien, permettant ainsi un accès plus large à l’héritage idéologique de Fidel Castro.



Lors de la cérémonie, l’ambassadeur de Cuba au Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, a salué en Fidel Castro un dirigeant visionnaire ayant consacré sa vie à la solidarité internationale, à la dignité des nations et à la lutte pour la paix, pour un ordre international juste et pour un environnement durable.



Il a souligné que la publication au Vietnam de ce premier recueil d’œuvres choisies de Fidel Castro en espagnol constituait un geste noble de la part du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, témoignant de la profonde reconnaissance du pays envers un dirigeant qui a toujours porté une affection particulière au Vietnam et soutenu sa lutte pour la libération nationale, la réunification et l’édification du socialisme. – VNA





source