Le président de l’AN thaïlandaise inaugure une exposition sur les 50 ans des relations Vietnam–Thaïlande

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Hanoi (VNA) – En visite officielle au Vietnam, le président de l’Assemblée nationale (AN) et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, a participé, le 6 août, à la cérémonie d’ouverture de l’exposition intitulée « Tisser les liens d’amitié : célébrer les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam–Thaïlande », tenue au Musée des Femmes du Vietnam à Hanoï.

L’événement est organisé conjointement par l’ambassade de Thaïlande au Vietnam et le Musée des Femmes du Vietnam dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, le 6 août 1976.

Prenant la parole lors de la cérémonie, la vice-présidente de l’AN du Vietnam, Nguyen Thi Thanh, a souligné que l’organisation de cette exposition le jour même de cet anniversaire historique, en présence du président de l’AN thaïlandaise, constituait un symbole fort de la volonté commune des dirigeants et des peuples des deux pays de consolider le partenariat stratégique global Vietnam–Thaïlande et d’en approfondir les contenus de manière concrète, efficace et durable.

Elle a rappelé que les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays avaient connu un développement remarquable au cours des cinq dernières décennies. Selon elle, l’élévation des relations bilatérales au rang de partenariat stratégique global, en mai 2025, a ouvert une nouvelle étape de coopération, donnant un nouvel élan au renforcement des liens dans les domaines politique, de la défense, de la sécurité, de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et des technologies, de l’éducation, du tourisme ainsi que des échanges entre les peuples.

Elle a également salué les progrès constants de la coopération entre les organes législatifs des deux pays, estimant que les échanges parlementaires contribuent activement au renforcement de l’amitié bilatérale ainsi qu’au maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération au sein de la région.

Évoquant le thème de l’exposition, elle a souligné sa forte portée symbolique. Les costumes traditionnels présentés illustrent non seulement la richesse culturelle, l’identité et le savoir-faire de chaque peuple, mais incarnent également les liens qui unissent les deux nations. À l’image des fils qui s’entrelacent pour former une étoffe solide, les relations entre le Vietnam et la Thaïlande reposent aujourd’hui sur la confiance politique, la coopération entre les gouvernements et les parlements, ainsi que sur les liens d’amitié tissés entre les peuples au fil des générations.

Nguyen Thi Thanh a également salué le choix des organisateurs de mettre en valeur le rôle des femmes et l’art traditionnel du tissage, considérés comme des symboles du patrimoine culturel, de la créativité et de la transmission des traditions au Vietnam comme en Thaïlande.

Le président de l’AN thaïlandaise lors de l'exposition. Photo: VNA

De son côté, Sophon Zaram a déclaré être honoré de conduire la délégation parlementaire thaïlandaise en visite officielle au Vietnam et de participer à cette manifestation. Selon lui, cette exposition reflète l’évolution des relations d’amitié, de confiance et de coopération que les deux pays ont patiemment bâties au cours d’un demi-siècle.

Revenant sur l’établissement des relations diplomatiques le 6 août 1976, il a rappelé que cette date avait marqué l’ouverture d’un nouveau chapitre dans les relations bilatérales. Depuis lors, les deux pays ont développé des liens qui dépassent le simple voisinage régional pour devenir une véritable amitié fondée sur la sincérité et la confiance mutuelle.

Le dirigeant thaïlandais a également souligné que le partenariat stratégique global traduit la détermination des deux pays à répondre ensemble aux défis contemporains, notamment la lutte contre le trafic de drogue, la cybersécurité et la criminalité transnationale, tout en contribuant conjointement à la paix, à la stabilité et à la prospérité de l’ASEAN.

A cette occasion, il a réaffirmé son engagement à soutenir le développement de toutes les formes de coopération avec le Vietnam, qu’il s’agisse des échanges parlementaires ou du renforcement d’une connectivité durable au bénéfice des peuples des deux pays. Il a estimé que le cinquantième anniversaire des relations diplomatiques ne constituait pas seulement une occasion de célébrer le passé, mais aussi un point de départ vers une nouvelle étape de coopération.

À l’issue de la cérémonie, Sophon Zaram, Nguyên Thi Thanh et les représentants des deux pays ont procédé à la coupure du ruban inaugural de l’exposition.

À travers la présentation de costumes traditionnels vietnamiens et thaïlandais, l’exposition met en lumière la richesse du patrimoine culturel, l’identité et le savoir-faire artisanal des deux nations. Elle rend également hommage au rôle essentiel des femmes et à la tradition du tissage dans la préservation des valeurs culturelles. Ouverte gratuitement au public du 6 au 12 août au Musée des Femmes du Vietnam à Hanoï, elle constitue l’un des temps forts des célébrations du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande. -VNA