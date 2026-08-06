Politique

Quang Ninh et Bac Ninh en passe de devenir des municipalités relevant directement de l'autorité centrale

Selon le rapport présenté par le gouvernement, les provinces de Bac Ninh et Quang Ninh remplissent d'ores et déjà l'ensemble des critères légaux et des normes de développement prévus par la loi sur l'organisation des collectivités locales.

Des députés de l'Assemblée nationale des provinces de Bac Ninh et de Ca Mau tiennent des discussions de groupe. Photo : VNA
Des députés de l'Assemblée nationale des provinces de Bac Ninh et de Ca Mau tiennent des discussions de groupe. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de la première session extraordinaire de la 16e législature, l'Assemblée nationale (AN) a examiné les propositions du gouvernement ainsi que les rapports de vérification relatifs à la création des villes de Quang Ninh et de Bac Ninh en tant que municipalités relevant directement de l'autorité centrale.

Ces documents ont été présentés sous la direction du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man, tandis que la séance était présidée par le vice-président de l'AN, Nguyen Khac Dinh.

En présentant les propositions du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Nguyen Tien Hai, a souligné que Quang Ninh et Bac Ninh s'étaient hissées au rang des principales localités économiques du Vietnam en tirant parti de leurs atouts et de leur potentiel de développement pour devenir de véritables pôles de croissance pour la région du delta du fleuve Rouge et pour l’ensemble du pays.

Le ministre a précisé que la future municipalité de Quang Ninh conservera sa superficie actuelle de 6.231 km² et comptera plus de 1,5 million d'habitants. De son côté, la municipalité de Bac Ninh s'étendra sur 4.713 km² et regroupera près de 4 millions d'habitants répartis dans 99 unités administratives.

Selon le rapport présenté par le gouvernement, ces deux collectivités remplissent d'ores et déjà l'ensemble des critères légaux et des normes de développement prévus par la loi sur l'organisation des collectivités locales.

Appuyant cette initiative, Phan Chi Hieu, président de la Commission des affaires juririques et judiciaires de l’Assemblée nationale, a préconisé l'adoption rapide des résolutions nécessaires afin de permettre une entrée en vigueur officielle le 1er septembre 2026 pour Quang Ninh et le 20 septembre 2026 pour Bac Ninh. Il a insisté sur l’urgence pour les autorités locales de parfaire la restructuration de leur appareil administratif vers un modèle de gouvernance urbaine moderne, garantissant une gestion publique à la fois plus agile et plus efficace pour améliorer directement la qualité de vie des résidents.

Lors des discussions en groupes, les députés ont salué les performances socio-économiques remarquables de ces deux provinces, en particulier celles de Quang Ninh, qui enregistre une croissance à deux chiffres depuis onze années consécutives et dont le revenu annuel par habitant a dépassé 10.000 dollars en 2025. Le député Quang Minh Cuong, chef de la délégation parlementaire de cette localité, a souligné que l'accession à ce nouveau statut répondait à une aspiration profonde du système politique et de la population locale. Il a également fixé l'objectif ambitieux de porter le revenu annuel par habitant à 20.000 dollars d'ici à 2030.

Le député Tran Hoang Ngan, représentant de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que Quang Ninh et Bac Ninh répondaient toutes deux aux exigences légales et de planification pour ce statut. Si ces propositions sont approuvées, le Vietnam comptera neuf villes relevant directement du ressor central et 25 provinces.

Il a également appelé à renforcer les investissements dans les infrastructures urbaines, la santé, l'éducation et les services environnementaux afin d'assurer un développement durable de ces deux futures municipalités.

Par ailleurs, les députés ont appelé les dirigeants au niveau central et l’Assemblée nationale à poursuivre les politiques de soutien aux investissements agricoles dans les provinces et les villes, soulignant que ce secteur dispose encore d’importantes réserves foncières propices au développement. -VNA

#Nghị quyết 66 #pháp luật #đột phá thể chế #NQ 66 #Quang Ninh #Bac Ninh #villes relevant directement de l'autorité centrale #première session extraordinaire de la 16e législature
Suivez VietnamPlus

Percée institutionnelle et juridique

Sur le même sujet

Vue aérienne de l’un des principaux carrefours urbains du quartier de Kinh Bac, dans la province de Bac Ninh. Photo : VNA

Bac Ninh en voie de devenir une ville relevant directement du ressort central

Au nom du Bureau politique, Trân Câm Tu, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti communiste du Parti, a signé la Conclusion n°52-KL/TW du 20 juin 2026 approuvant le principe de création de la ville de Bac Ninh relevant directement de l’autorité centrale.

Nguyen Hong Thai, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Ninh. Photo : VNA

14e Congrès du Parti : Bac Ninh ambitionne de devenir une ville placée sous l’autorité centrale avant 2030

À l’approche du 14e Congrès national du Parti, la province de Bac Ninh affirme une ambition stratégique claire : devenir une ville placée sous l'autorité centrale avant 2030. S’appuyant sur les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et la valorisation de l’identité culturelle de Kinh Bac, la localité entend accélérer son développement durable et renforcer sa compétitivité à long terme.

Voir plus

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, préside la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, à Hanoi, 6 août. Photo : VNA

La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA

Le ministre malaisien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur.

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.

Le procès en première instance. Photo : baodaklak.vn

Une peine sévère pour atteinte à la politique d'unité nationale

Le Tribunal populaire de la province de Đắk Lắk a condamné, le 5 août, un homme à sept ans et six mois de prison pour atteinte à la politique d'unité nationale. Selon les autorités, l'accusé avait participé à la création et aux activités d'une organisation qualifiée de réactionnaire, opérant sous couvert d'activités religieuses pour porter atteinte à la sécurité nationale.