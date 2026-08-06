Politique

Le ministre malaisien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA
Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin, effectue une visite officielle au Vietnam les 5 et 6 août, à l'invitation du général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense. Dans la matinée du 6 août, le général Phan Van Giang a présidé la cérémonie d'accueil officielle en l'honneur du ministre malaisien.

À l'issue de cette cérémonie, les deux ministres se sont entretenus. Saluant le développement soutenu des relations entre le Vietnam et la Malaisie, marqué par leur élévation au rang de partenariat stratégique global en novembre 2024, le général Phan Van Giang a félicité le ministère malaisien de la Défense pour la réussite de l'organisation des réunions militaires et de défense de l'ASEAN dans le cadre de la présidence malaisienne de l'ASEAN en 2025.

Il a souligné que ces efforts contribuaient à préserver le rôle central de l'ASEAN et à promouvoir ses objectifs de paix, de coopération et de développement durable dans la région et dans le monde.

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Pour la période à venir, il a exprimé le souhait que les deux ministères de la Défense poursuivent la mise en œuvre des orientations communes définies par les hauts dirigeants des deux pays, conformément au programme d'action du partenariat stratégique global Vietnam-Malaisie. Il a appelé à renforcer la coopération dans les échanges de délégations, le dialogue stratégique, les échanges d'expériences, les relations entre les différentes composantes des forces armées, l'industrie de défense, la formation, la médecine militaire, les opérations de maintien de la paix des Nations unies, ainsi que la concertation et le soutien mutuel afin de préserver la position commune de l'ASEAN sur les questions de sécurité régionales et internationales.

Le général Phan Van Giang a invité le ministère malaisien de la Défense à poursuivre l'envoi d'officiers aux formations en langue vietnamienne et aux cours destinés aux responsables militaires internationaux organisés au Vietnam. Il a également encouragé les échanges entre les académies militaires des deux pays afin de renforcer la compréhension mutuelle, les échanges d'expertise et les liens d'amitié entre les deux armées.

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Entretien entre le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin

À cette occasion, le général Phan Van Giang a invité la partie malaisienne à participer au 3e Salon international de la défense du Vietnam, prévu en décembre 2026 à Hanoï. De son côté, le ministre malaisien Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin a affirmé que cette visite témoignait de l'amitié et de la confiance mutuelle entre les deux pays et leurs ministères de la Défense. Il a exprimé sa volonté de poursuivre la coordination afin de concrétiser les domaines de coopération convenus, dans le respect des besoins et des intérêts de chaque partie, et de rendre le partenariat stratégique global toujours plus concret et efficace.

Les deux ministres ont également échangé leurs points de vues sur la situation internationale et régionale, notamment sur la question de la Mer Orientale. Le général Phan Van Giang a réaffirmé le souhait du Vietnam de maintenir des échanges réguliers avec la Malaisie et de renforcer la coopération entre les forces chargées de l'application de la loi en mer.

Il a rappelé la position constante de l'ASEAN, qui privilégie le règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a également appelé à une mise en œuvre pleine et effective de la Déclaration sur la conduite des parties en mer Orientale (DOC), ainsi qu'à la conclusion rapide d'un Code de conduite en mer Orientale (COC) efficace, effectif et conforme au droit international. -VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2
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