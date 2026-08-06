Vietnam-Australie : une visite d'État de Tô Lâm placée sous le signe du Partenariat stratégique global

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Hanoï (VNA) – À l’occasion de la visite d’État du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, en Australie et en Nouvelle Zélande du 9 au 14 août, l’ambassadeur du Vietnam en Australie, Pham Hung Tâm, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) afin d’évoquer la portée de cette visite, le bilan du Partenariat stratégique global et les perspectives de coopération entre les deux pays.

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Selon l’ambassadeur, cette visite revêt une importance historique. Elle intervient alors que les relations Vietnam–Australie entrent dans une nouvelle phase de développement, forte de plus de cinquante ans de relations diplomatiques et de deux années de mise en œuvre du Partenariat stratégique global. L’objectif est de renforcer la confiance politique au plus haut niveau, de donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale et de définir les priorités des prochaines années.

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Les dirigeants aborderont également les questions régionales et internationales d’intérêt commun et renforceront leur coordination au sein des mécanismes multilatéraux. Première visite d’État d’un président vietnamien en Australie, ce déplacement témoigne de la volonté commune de consolider un partenariat fondé sur la confiance, le respect mutuel et des intérêts partagés, tout en contribuant à la paix, à la stabilité et au développement durable de la région.

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Revenant sur les progrès réalisés depuis l’élévation des relations au rang de Partenariat stratégique global, l’ambassadeur a souligné que la confiance politique s’est renforcée grâce aux échanges de haut niveau, aux mécanismes de dialogue et à la coopération dans les forums régionaux et internationaux. Les deux pays mettent en œuvre le plan d’action 2024-2027, dont environ 96 % des actions sont déjà réalisées ou avancent conformément au calendrier.

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La coopération économique demeure l’un des principaux piliers de la relation bilatérale. Au premier semestre 2026, les échanges commerciaux ont atteint 8,1 milliards de dollars, en hausse de près de 22 % sur un an. Les exportations vietnamiennes vers l’Australie ont progressé de plus de 25 %, à 3,8 milliards de dollars. L’Australie figure désormais parmi les dix premiers partenaires du Vietnam en matière de commerce, de tourisme et d’aide publique au développement.

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Les relations dans les domaines de la défense et de la sécurité continuent également de se renforcer. Le premier Dialogue ministériel sur la sécurité Vietnam–Australie s’est tenu à Canberra en octobre 2024. Dans le domaine militaire, la Marine populaire du Vietnam a participé pour la première fois à l’exercice multinational Kakadu organisé par l’Australie, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération.

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La science, la technologie et l’innovation s’imposent comme de nouveaux moteurs du partenariat. Les deux pays poursuivent la deuxième phase du programme Aus4Innovation et mettent en œuvre plusieurs projets dans les domaines de l’agriculture, de la santé, de la biosécurité et de l’environnement. Le Centre Vietnam-Australie pour les technologies stratégiques, inauguré à Hanoï en 2025, conduit des recherches sur la 5G, la 6G, l’intelligence artificielle et les semi-conducteurs. Depuis juillet 2026, une nouvelle initiative conjointe dans les domaines de la science, de la technologie et de l’innovation renforce les liens entre universités, instituts de recherche et entreprises.

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L’éducation reste un autre domaine phare de la coopération. Chaque année, l’Australie accorde environ 70 bourses d’études aux étudiants vietnamiens. Le Vietnam est le quatrième pays d’origine des étudiants étrangers en Australie, avec environ 20.000 étudiants inscrits dans des établissements australiens ou des programmes australiens au Vietnam. Les échanges culturels se développent également, illustrés notamment par la tournée de la musique de cour de Huê dans plusieurs États et territoires australiens au début de l’année.

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Évoquant les perspectives de coopération, l’ambassadeur a estimé que cette visite insufflerait une nouvelle dynamique en transformant les engagements politiques en projets concrets. Les sciences et technologies, l’innovation, la transformation numérique et l’économie numérique devraient constituer les principaux moteurs de cette nouvelle étape. Le forum Tech Connect, prévu à Sydney durant cette visite, devrait notamment renforcer les partenariats entre autorités publiques, universités, centres de recherche et entreprises.

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D’autres secteurs prioritaires, tels que les chaînes d’approvisionnement résilientes, l’énergie, la sécurité alimentaire, les infrastructures, le commerce, l’investissement, l’éducation, la santé et les domaines traditionnels de coopération, continueront également de se développer.

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Selon Pham Hung Tâm, le Partenariat stratégique global Vietnam-Australie poursuivra ainsi son approfondissement au bénéfice des deux pays et de la région.-VNA

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