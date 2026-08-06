Politique

Le dirigeant Tô Lâm appelle à renouveler la planification et le développement des infrastructures

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution n° 13-NQ/TW du Comité central du Parti (11e mandat) et de la Conclusion n° 72-KL/TW du Bureau politique du Parti (13e mandat), le leader suprême a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a déclaré le dirigeant.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la séance de travail. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime à la séance de travail. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a appelé à un profond renouvellement des travaux de planification et de développement des infrastructures, estimant qu'ils devaient être pleinement cohérents avec la stratégie nationale de développement.

En présidant la séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés sur l'exécution de la Résolution n° 13-NQ/TW du Comité central du Parti (11e mandat) et de la Conclusion n° 72-KL/TW du Bureau politique du Parti (13e mandat), le leader suprême a souligné que les infrastructures ne servent pas seulement la production et la vie quotidienne, mais sont également devenues un facteur déterminant de la compétitivité nationale. Elles doivent être évaluées en fonction des avantages qu'elles procurent aux citoyens, aux entreprises et à l'économie, a déclaré le dirigeant.

Tô Lâm a salué les progrès rapides réalisés ces dernières années dans le développement des infrastructures, qu'il a attribués à la détermination du gouvernement, des ministères et des collectivités locales. Selon lui, ces avancées ont contribué à lever de nombreux obstacles au développement, à élargir les espaces de croissance et à améliorer les conditions de vie de la population.

Il a également relevé des limites et a souligné la nécessité d'innover la pensée en matière d'aménagement pour garantir la cohérence entre la planification et les investissements, à privilégier la qualité du service, à harmoniser les structures physiques, numériques et naturelles, et à faire des infrastructures un secteur économique stratégique. Le rôle d'orientation de l'État doit être pleinement valorisé pour mobiliser les ressources nécessaires.

Parmi les priorités, le haut dirigeant a insisté sur la nécessité de renouveler les travaux de planification et de développement des infrastructures. Ceux-ci devront être alignés sur la stratégie nationale de développement, l'organisation des espaces économiques et le renforcement de la compétitivité du pays. Ils devront également s'inscrire dans une vision de long terme, favoriser les connexions intersectorielles et interrégionales et anticiper les évolutions technologiques, économiques, démographiques et climatiques.

vnanet-potal-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-to-lam-chu-tri-lam-viec-voi-dang-uy-chinh-phu-8936699.jpg
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm préside séance de travail avec le Comité du Parti au sein du gouvernement et les organes concernés. Photo: VNA

En ce qui concerne la gestion des investissements et des biens publics, le leader To Lam a prôné la responsabilité accrue des dirigeants. Il a insisté sur la gestion du cycle de vie complet des ouvrages, la garantie des conditions en matière de terrain, de fonds, de premières matières, de technologie, de main-d’œuvre et de planification avant la décision d’investissement ainsi que la mise en place urgente d'une base de données unifiée. L'efficacité ne doit pas se mesurer uniquement au taux de décaissement, mais surtout à la qualité, au respect des délais et à la capacité de raccordement des projets, a souligné le dirigeant.

Le dirigeant a également demandé de concentrer les ressources sur les infrastructures stratégiques, notamment les grands réseaux de transport et de logistique, les voies navigables, les chemins de fer nationaux et urbains, le réseau électrique, les infrastructures numériques ainsi que les ouvrages destinés à renforcer la résilience face au changement climatique, à protéger les ressources en eau et à garantir la sécurité des barrages, en particulier dans les zones industrielles, les ports, les villes côtières et le delta du Mékong.

Il a, par ailleurs, appelé à réformer les mécanismes de mobilisation et d'allocation des ressources financières. Il a souligné le rôle moteur de l'investissement public, qui doit être concentré sur les ouvrages d'importance nationale et régionale ainsi que sur les infrastructures essentielles et de défense. Il a également plaidé pour l'amélioration du mécanisme de partenariat public-privé (PPP) afin d'attirer davantage de capitaux privés et internationaux.

Évoquant la vision à long terme, Tô Lâm a affirmé que les infrastructures construites aujourd'hui façonneraient le développement du Vietnam pour les décennies à venir. D'ici à 2045, le pays devra disposer d'un réseau d'infrastructures moderne, vert, intelligent et résilient, garantissant à l'ensemble de la population un accès équitable aux services essentiels. Il a enfin appelé les autorités à tous les niveaux à faire preuve d'un sens élevé des responsabilités afin que chaque ouvrage constitue un héritage durable au service des générations futures.-VNA

#secrétaire général et président de la République #To Lam #développement des infrastructures #Nouvelle ère
Suivez VietnamPlus

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Vérification du système de coupure et de commutation électrique avant les opérations de maintenance à la sous-station électrique de 110 kV de la zone industrielle WHA, dans la commune de Trung Loc (province de Nghe An). Photo: VNA

Le Vietnam investit dans ses infrastructures électriques pour soutenir la croissance et attirer les investissements

Sous l'effet de la hausse de la demande en électricité et des objectifs de croissance à deux chiffres fixés par le gouvernement, les compagnies d'électricité du Centre du Vietnam accélèrent la modernisation de leurs réseaux. L'objectif est de garantir la sécurité énergétique, d'accompagner le développement industriel et touristique et d'éviter que les projets d'investissement ne soient retardés faute d'alimentation électrique.

Voir plus

L’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande, Pham Viêt Hung. Photo : VNA

Le Vietnam et la Thaïlande bien placés pour approfondir leur partenariat stratégique global

À l’occasion du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Thaïlande (6 août 1976 – 2026), l’ambassadeur Pham Viêt Hung a déclaré que la relation bilatérale avait évolué depuis ses débuts pour devenir l’un des partenariats les plus dynamiques au sein de l’ASEAN, soutenu par un engagement politique constant et un soutien croissant de l’opinion publique.

Le membre du Politburo et permanencier du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, préside la réunion mensuelle de la permanence du Comité du Parti des organes centraux du Parti, à Hanoi, 6 août. Photo : VNA

La gestion numérique et l’évaluation axée sur les résultats pour améliorer la gouvernance du Parti

Le logiciel de gestion du travail doit permettre aux comités du Parti et aux chefs d’organismes d’identifier rapidement les tâches en cours d’exécution, les responsables, les délais, l’état d’avancement, la conformité des résultats aux normes requises, les tâches en retard, les causes de ces retards, les personnes devant en répondre, ainsi que les décisions à prendre pour lever les blocages.

Le général Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre vietnamien de la Défense et le ministre malaisien de la Défense, Dato' Seri Mohamed Khaled bin Nordin passent en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire du VIetnam. Photo: VNA

Le ministre malaisien de la Défense en visite officielle au Vietnam

Le général Phan Van Giang a souligné les progrès concrets de la coopération de défense entre les deux pays, notamment dans l'échange de délégations à tous les niveaux, la préservation des mécanismes de dialogue, l'industrie de la défense, la formation des ressources humaines, les opérations de maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, etc.

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Partenariat stratégique global Vietnam-Thaïlande

Le Vietnam et la Thaïlande ont officiellement établi leurs relations diplomatiques le 6 août 1976. Depuis lors, les relations de coopération entre les deux pays se sont rapidement développées, tant en ampleur qu'en profondeur.

Des délégués participants 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS). Photo: VNA

Des chercheurs vietnamiens et indiens examinent les perspectives du partenariat stratégique global renforcé

Le 6e dialogue entre le Conseil indien des affaires mondiales (ICWA) et l'Académie des sciences sociales du Vietnam (VASS), tenu le 5 août à New Delhi, vise à promouvoir les échanges universitaires, à renforcer le dialogue politique et à formuler des recommandations destinées à approfondir le partenariat stratégique global renforcé entre le Vietnam et l'Inde.

Le Premier ministre Le Minh Hung (droite) reçoit le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin. Photo: VNA

Le Vietnam et la Malaisie souhaitent approfondir leur coopération en matière de défense

Le Premier ministre Le Minh Hung a réaffirmé, le 5 août à Hanoï, l'importance que le Vietnam attache au renforcement de son partenariat stratégique intégral avec la Malaisie, notamment dans le domaine de la défense. Lors de son entretien avec le ministre malaisien de la Défense, Mohamed Khaled bin Nordin, les deux parties ont convenu d'approfondir leur coopération afin de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement de la région.

Le général Nguyen Trong Nghia, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), membre du Bureau permanent de la Commission militaire centrale et chef du Département général de politique de l'Armée populaire du Vietnam (à droite), passe en revue la garde d'honneur de l'Armée populaire lao lors de la cérémonie d'accueil officielle au Laos. (Photo : VNA)

Le Vietnam et le Laos approfondissent leur coopération globale en matière de défense

Les hauts responsables militaires du Vietnam et du Laos ont réaffirmé, le 5 août à Vientiane, leur détermination à approfondir la coopération globale en matière de défense, considérée comme l'un des piliers des relations bilatérales et un moteur essentiel du partenariat d'amitié, de solidarité spéciale, de coopération intégrale et de lien stratégique entre les deux pays.

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man (droite) et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram. Photo : VNA

Vietnam-Thaïlande : coopération législative renforcée

Le président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, et le président de l'Assemblée nationale et président de la Chambre des représentants de Thaïlande, Sophon Zaram, ont convenu de collaborer étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de coopération entre les deux organes législatifs, tout en intensifiant les échanges parlementaires et la coordination à l'appui du partenariat stratégique intégral Vietnam-Thaïlande.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm (droite) et l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Tan Yang Thai. Photo : VNA

Le dirigeant Tô Lâm plaide pour un approfondissement du partenariat avec la Malaisie

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de l'État, Tô Lâm, a affirmé que les relations entre le Vietnam et la Malaisie connaissaient un développement de plus en plus dynamique, lors de sa rencontre le 5 août à Hanoï avec l'ambassadeur de Malaisie, Tan Yang Thai, venu lui faire ses adieux à l'occasion de la fin de son mandat.