Culture-Sports

Succès retentissant du 9e Festival international des arts martiaux traditionnels à Gia Lai

Organisé conjointement par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et la Fédération vietnamienne des arts martiaux, le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels a réuni 2 242 pratiquants, maîtres et entraîneurs issus de 102 délégations vietnamiennes et étrangères.

Remise des prix lors de la cérémonie de clôture du 9e Festival international des arts martiaux traditionnels à Gia Lai. Photo: VNA
Remise des prix lors de la cérémonie de clôture du 9e Festival international des arts martiaux traditionnels à Gia Lai. Photo: VNA

Gia Lai (VNA) - Après dix jours de célébrations et de démonstrations spectaculaires, le 9e Festival international des arts martiaux traditionnels vietnamiens s'est achevé le 5 août dans la province de Gia Lai.

Organisé conjointement par le Service provincial de la culture, des sports et du tourisme et la Fédération vietnamienne des arts martiaux, cet événement d'envergure a réuni 2 242 pratiquants, maîtres et entraîneurs issus de 102 délégations vietnamiennes et étrangères.

Tout au long de cette édition, les participants ont honoré les valeurs fondamentales de la discipline, marquées par le respect des maîtres et la gratitude envers les ancêtres. Fidèles à la tradition nationale, les délégations ont entamé les festivités par une cérémonie d'offrande d'encens à l’autel Kinh Thien et au musée Quang Trung.

La cérémonie d'ouverture, placée sous le thème "Arts martiaux traditionnels vietnamiens – Quintessence rayonnante", a offert au public une fresque historique retraçant l'évolution de cette discipline de la fondation de la nation à nos jours, à travers des parades et des numéros artistiques d'une grande qualité.

Placée sous le thème "Arts martiaux traditionnels vietnamiens, un patrimoine d'exception", la cérémonie d'ouverture a offert au public une fresque historique retraçant l'évolution de cette discipline, de la fondation de la nation à nos jours, à travers des défilés et des tableaux artistiques de grande qualité.

Au-delà des cérémonies, le festival a été rythmé par des compétitions disputées dans un esprit de fair-play exemplaire, fidèle aux valeurs chevaleresques des arts martiaux. Le programme comprenait également le 15e Championnat national des clubs d'arts martiaux traditionnels, ainsi que de nombreuses activités d'échanges entre les délégations. Les participants ont aussi découvert le riche patrimoine culturel de Gia Lai lors de visites d'écoles d'arts martiaux, de sites historiques et d'expositions photographiques mettant en lumière la vitalité des différentes écoles martiales à travers le monde.

Lors de la cérémonie de clôture, Nguyen Thi Thanh Lich, vice-présidente du Comité populaire de la province de Gia Lai et présidente du comité d'organisation, a salué la réussite totale de cet événement. Elle a affirmé que le succès du festival ne se limite pas à la préservation, à la valorisation du patrimoine martial, au renforcement de la solidarité et de l’amitié entre les nations, mais témoigne également de la capacité de la province à organiser des manifestations d'envergure internationale tout en stimulant les services et le tourisme local.

Ce festival s’inscrivait également dans le cadre des activités visant à préparer le dossier de candidature des arts martiaux traditionnels de Binh Dinh en vue de leur inscription sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.​

Si le festival a officiellement baissé le rideau, l'esprit chevaleresque, la fierté nationale et les valeurs de dialogue culturel qu'il a incarnés continueront de porter l'ambition des arts martiaux traditionnels vietnamiens sur la scène internationale.-VNA

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