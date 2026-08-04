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Le Vietnam accueillera Miss Heritage Global 2026, une première en Asie

Le Vietnam accueillera pour la première fois le concours Miss Heritage Global 2026 en octobre prochain, marquant une étape importante pour le pays et pour ce concours international qui célèbre la beauté intimement liée au patrimoine culturel et aux valeurs historiques.

Trân Thi Thu Huyên, Miss Heritage Vietnam 2026, représentera le Vietnam lors de ce concours de beauté international. Photo : VNA
Trân Thi Thu Huyên, Miss Heritage Vietnam 2026, représentera le Vietnam lors de ce concours de beauté international. Photo : VNA

Dà Nang (VNA) – Les villes de Huê et de Dà Nang (Centre) accueilleront le concours de beauté Miss Heritage Global 2026, au début octobre prochain, où les candidates de plus de 40 pays et territoires rivaliseront de splendeur pour le titre suprême.

Le comité d’organisation de Miss Heritage Global 2026 a dévoilé lundi 3 août la couronne et le programme officiel de la 7e édition du concours, dont la grande finale aura lieu le 7 octobre à Dà Nang.

Vo An Nguyên, présidente du comité et PDG de Future Star World, a décrit le concours comme une compétition internationale axée sur le patrimoine, où la beauté est mise à l’honneur au même titre que le savoir, l’engagement communautaire et la préservation des trésors culturels de chaque pays.

Cet événement sera également une plateforme d’échanges culturels, un renforcement des liens internationaux et un vecteur de sensibilisation à la préservation du patrimoine mondial.

Ce sera la première fois que le Vietnam, et même un pays asiatique, accueillera Miss Heritage Global. L’événement mettra en lumière le peuple, la culture et l’image du Vietnam, prouvant ainsi que le pays est capable d’organiser des événements internationaux majeurs, ont déclaré les organisateurs.

Sous le thème «Le patrimoine mondial – Notre beauté», le concours se déroulera du 2 au 8 octobre dans les villes de Huê et Dà Nang et réunira plus de 40 candidates venues de différents pays et territoires, dont le Japon, l’Allemagne, la Russie, la Malaisie, les Philippines et le Mexique.

Un programme d’activités, comprenant des visites de sites patrimoniaux, des manifestations culturelles et sportives, ainsi que des actions communautaires, viendra précéder la grande soirée.

Le comité d’organisation a déclaré qu’il présentera au monde un Vietnam culturellement riche, accueillant et ouvert sur le monde, tout en stimulant le tourisme, la culture et l’économie créative.

Trân Thi Thu Huyên, récemment couronnée Miss Heritage Vietnam 2026, représentera le pays hôte.

La couronne accompagnera la nouvelle Miss Heritage Global et ses dauphines, symbolisant leur mission commune de promouvoir le patrimoine, les valeurs culturelles et un monde connecté.

Fondé en 2013, ce concours de beauté international s’est positionné comme une plateforme pour connecter les cultures et promouvoir la sensibilisation mondiale à la préservation du patrimoine.

Le Vietnam s’est également illustré lors des éditions précédentes. En 2016, Truong Thai Thuy Duong a terminé parmi les huit premières et a remporté le prix du Meilleur costume national, tandis que Trân Thi Thanh Truc a atteint le top 5 en 2019, année où Alisa Miskovska, de Lettonie, a remporté le titre.

Avec son mélange de beauté, de culture et d’engagement communautaire, Miss Heritage Global 2026 devrait mettre en valeur le Vietnam comme une destination dynamique et accueillante, tout en renforçant le message mondial de la préservation et de la promotion du patrimoine culturel. – VNA

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