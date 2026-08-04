Culture-Sports

ASEAN Cup 2026 : le Vietnam s'impose en Indonésie et se rapproche des demi-finales

Grâce à une victoire nette (3-0) sur la pelouse de l'Indonésie, le Vietnam prend les commandes du groupe A de l'ASEAN Cup 2026 et se rapproche d'une qualification pour les demi-finales.

Des joueurs vietnamiens célèbrent le premier but marqué par Van Vi (numéro 3). Photo : VNA
Des joueurs vietnamiens célèbrent le premier but marqué par Van Vi (numéro 3). Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L'équipe nationale vietnamienne de football a signé une victoire convaincante de 3-0 face à l'Indonésie, lundi 3 août, au stade Pakansari de Bogor. Ce succès permet aux hommes de Kim Sang Sik de prendre la tête du groupe A de l'ASEAN Cup 2026 et de faire un grand pas vers les demi-finales.

Sous une pluie battante et devant près de 30.000 spectateurs acquis à la cause indonésienne, les Vietnamiens ont idéalement entamé la rencontre. Dès la 6e minute, Hoang Duc a délivré une passe précise à Van Vi, qui a ouvert le score. Moins de dix minutes plus tard, Hai Long a doublé la mise à l'issue d'une contre-attaque rapide menée par Le Pham Thanh Long.

Solides défensivement après la pause, les visiteurs ont définitivement scellé leur succès à la 71e minute. Bien servi en profondeur par Hoang Duc, Nguyen Xuan Son a inscrit le troisième but vietnamien.

Après le match nul concédé face à Singapour lors de la précédente journée, les ajustements tactiques opérés par l'entraîneur Kim Sang Sik se sont révélés payants. Le retour de Bui Hoang Viet Anh a apporté davantage de stabilité à la défense, tandis que le milieu de terrain et l'attaque ont affiché une efficacité remarquable.

En conférence de presse d'après-match, Kim Sang Sik s'est félicité de la prestation de ses joueurs dans un contexte difficile à l'extérieur. Il a remercié l'ensemble de l'équipe ainsi que les supporters vietnamiens ayant fait le déplacement, tout en saluant particulièrement les performances de Hai Long et de Truong Tien Anh.

Avec cette victoire, le Vietnam totalise désormais sept points en trois rencontres et abordera son dernier match de groupe contre le Cambodge, le 7 août au stade My Dinh, en position favorable pour décrocher son billet pour les demi-finales. De son côté, l'Indonésie (6 points) disputera un duel décisif face à Singapour (7 points) pour l'autre place qualificative. -VNA

#ASEAN Cup 2026
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