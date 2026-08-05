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Da Nang, 5 août (VNA) – Le festival « Mỳ Quảng – Quintessence de la cuisine de Quang 2026 » se tiendra les 14 et 15 août à la maison communale de Nai Nam, située dans le complexe sportif de Tien Son (quartier de Hoa Cuong, ville de Da Nang, Centre), a annoncé Ly Dinh Quan, président de l'Association de la culture culinaire de Da Nang.

Organisé conjointement par le Comité populaire du quartier de Hoa Cuong, l'Association de la culture culinaire de Da Nang et divers partenaires, cet événement vise à honorer la valeur culturelle du Da Nang accueillera un festival célébrant la soupe de nouilles « Mỳ Quảng» (soupe de nouilles typique de la région de Quang Nam), à promouvoir l'image culinaire de Da Nang et à stimuler le tourisme local.

Ly Dinh Quan, également chef du comité d'organisation, a souligné que le Mỳ Quảng n'est pas seulement un plat emblématique de la région de Quang, mais qu'il reflète aussi l'histoire, la culture et la vie quotidienne des communautés du centre du Vietnam. Grâce à la diversité de ses ingrédients, à ses méthodes de préparation et à ses saveurs distinctives, cette soupe de nouilles est devenue l'une des spécialités culinaires les plus célèbres du Vietnam, contribuant à renforcer la position de Da Nang sur la carte du tourisme culinaire.

Selon le comité d'organisation, le festival cherche à préserver et à promouvoir le patrimoine culinaire traditionnel tout en faisant du ’’Mỳ Quảng’’ un produit touristique phare de la ville. À travers des activités de promotion, des mises en relation professionnelles et la reconnaissance de marques d'excellence, l'événement vise à améliorer la qualité des produits, à normaliser les méthodes de préparation et à renforcer la chaîne de valeur (des ingrédients aux services), augmentant ainsi la compétitivité de la cuisine locale.

En amont du festival, un séminaire intitulé « Mỳ Quảng – Quintessence de la cuisine de Quang dans le tourisme et le développement économique local » se tiendra le 11 août. Il réunira décideurs, experts culturels et culinaires, chefs, entreprises touristiques, restaurateurs, hôteliers et producteurs de My Quang pour discuter des moyens de préserver et de promouvoir ce plat, tout en valorisant sa marque en lien avec le tourisme et l'économie créative.

Ce festival de deux jours comprendra une cérémonie d'ouverture, un programme honorant les marques de My Quang les plus remarquables de Da Nang pour 2026, des espaces de dégustation et d'expérience, ainsi que des stands d'exposition présentant des produits du programme « Une commune, un produit » (OCOP), des spécialités locales et des ingrédients de la région de Quang. Les visiteurs peuvent également assister à des démonstrations culinaires animées par des artisans et des chefs, profiter de spectacles culturels et artistiques, découvrir des initiatives de promotion du tourisme gastronomique et participer à des programmes de réseautage professionnel et de promotion de marques.

L'Association de la culture culinaire de Da Nang invitera par ailleurs des restaurants de ‘’Mỳ Quảng’’, des hôtels, des entreprises du secteur alimentaire, des artisans ainsi que des marques - qu'elles soient traditionnelles ou innovantes - à participer à un programme visant à mettre à l'honneur les enseignes de renom. Ces dernières ont contribué à préserver et à promouvoir le patrimoine culinaire local, tout en aidant à faire du ‘’Mỳ Quảng’’ un emblème gastronomique de Da Nang et de la région du Centre.

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Le ‘’Mỳ Quảng’’, une spécialité emblématique de la province de Quang Nam et de la ville de Da Nang, est désormais officiellement reconnu pour sa valeur culturelle et historique. Ce plat traditionnel est profondément enraciné dans la vie quotidienne des habitants de Quang Nam et est étroitement lié à divers métiers traditionnels locaux, tels que la culture du riz, la fabrication de nouilles de riz, et la culture de légumes.

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Le ‘’Mỳ Quảng’’ est aujourd'hui présent dans presque toutes les provinces vietnamiennes ainsi que dans plusieurs pays abritant d'importantes communautés vietnamiennes. - VNA

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Nguyễn Thị Vân Hà