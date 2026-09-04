Économie

La consommation intérieure progresse de 13,3%, le tourisme reste dynamique

La consommation intérieure vietnamienne a augmenté de 13,3% sur les huit premiers mois de 2026, sur fond de dynamisme des services et de forte reprise du tourisme.

Les ventes au détail de biens se sont établies à 3.947,6 billions de dôngs, en hausse de 12,8%.
Les ventes au détail de biens se sont établies à 3.947,6 billions de dôngs, en hausse de 12,8%.

Hanoï (VNA) – En août 2026, le chiffre d’affaires total du commerce de détail et des services de consommation a progressé de 1,6% par rapport au mois précédent et de 14,9% sur un an. Sur les huit premiers mois de l’année, il a atteint 5.235,5 billions de dôngs, soit une hausse de 13,3% en rythme annuel.

Les ventes au détail de biens se sont établies à 3.947,6 billions de dôngs, en hausse de 12,8%. Plusieurs localités ont enregistré une croissance notable, notamment Da Nang (+14,2%), Quang Ninh (+13,9%), Can Tho et Hai Phong (+13,1%), Hanoï (+12,8%) et Hô Chi Minh-Ville (+12,2%).

La plupart des catégories de produits ont poursuivi leur progression en août. Les ventes d’autres combustibles (hors essence et produits pétroliers) ont bondi de 25,9% sur un an, celles de bois et de matériaux de construction de 24,8%, celles de pierres et métaux précieux et de produits connexes de 19,2%, et celles de produits alimentaires de 12,9%. À l’inverse, les ventes d’automobiles ont reculé de 1,8% sur un an.

Sur les huit premiers mois, les services d’hébergement et de restauration ont généré 670.300 milliards de dôngs, en hausse de 16,4%, tandis que le chiffre d’affaires des services de voyage a atteint 68.700 milliards de dôngs (+17,1%).

Cette dynamique est notamment portée par la forte reprise du tourisme. En août, le Vietnam a accueilli près de 1,99 million de visiteurs étrangers, soit une hausse de 18,4% sur un an. Sur la période janvier-août, le nombre cumulé d’arrivées internationales a atteint 15,9 millions (+14,4%), établissant un record pour cette période depuis plusieurs années.

Les arrivées par voie aérienne ont représenté 13,2 millions de visiteurs, celles par voie terrestre 2,5 millions et celles par voie maritime 220.600.

Selon l’Office national des statistiques du ministère des Finances, ces performances s’expliquent notamment par le maintien de la sécurité et de l’ordre public, une politique de visas de plus en plus favorable, le renforcement de la promotion touristique, la diversité des produits touristiques, la richesse des paysages naturels et de la gastronomie, ainsi que des coûts raisonnables.

Selon la spécialiste Nguyen Thu Oanh de l’Office national des statistiques, la consommation intérieure devrait continuer à contribuer à la croissance économique en 2026. Elle a appelé à mettre en œuvre des mesures flexibles, notamment des programmes promotionnels sur les plateformes numériques et une fiscalité adaptée afin de soutenir la production nationale.

Elle a également recommandé de surveiller étroitement les prix des carburants et des produits de première nécessité afin de maintenir la stabilité du pouvoir d’achat, tout en renforçant la présence des produits vietnamiens dans les réseaux de distribution nationaux pour consolider le marché intérieur. - VNA

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