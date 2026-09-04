Produits agricoles : le Vietnam lance une plateforme de vente en gros en ligne vers Singapour

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Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3 septembre, dans le cadre du Forum sur la transition verte organisé à Hô Chi Minh-Ville par le ministère de l’Industrie et du Commerce, VNFruitVegMarket – Vietnam Agri Wholesale Platform a annoncé le développement de la première plateforme vietnamienne de vente en gros de produits agricoles en ligne, destinée notamment à renforcer les échanges commerciaux avec le marché singapourien.

Selon Lê Ngoc Nguyên, représentante de VNFruitVegMarket, la plateforme devrait être mise en service fin septembre 2026. Elle permettra aux acheteurs de se procurer des produits agricoles vietnamiens, de la caisse ou de la palette aux commandes de gros volumes, tout en garantissant une meilleure transparence des informations et des prix.

​La plateforme ciblera notamment les petites et moyennes entreprises (PME), détaillants, restaurants, entreprises de l’agroalimentaire, distributeurs et autres partenaires commerciaux à Singapour.

Au-delà des transactions en ligne, VNFruitVegMarket sera reliée à des infrastructures de stockage à Singapour afin de faciliter l’entreposage, le regroupement des marchandises, leur distribution et leur livraison locale. Elle intégrera également des outils technologiques tels que l’achat groupé, les enchères multidimensionnelles et l’intelligence artificielle pour analyser la demande et optimiser la gestion des stocks.​

Selon Lê Ngoc Nguyên, malgré la diversité et le potentiel de son offre agricole, le Vietnam rencontre encore des difficultés pour mettre en relation ses producteurs avec les acheteurs internationaux, ainsi que dans les domaines de la logistique, de la gestion des stocks et de la distribution. Une plateforme commerciale flexible et intégrée pourrait contribuer à surmonter ces obstacles.

Singapour constitue à cet égard un marché prometteur, avec une forte demande de produits alimentaires et agricoles et une proximité géographique favorable. Ses exigences élevées en matière de qualité, de sécurité sanitaire des aliments et de traçabilité représentent également un cadre permettant aux produits vietnamiens de renforcer leur compétitivité internationale.

Singapour n’est pas seulement un marché de consommation, mais aussi un important centre commercial et logistique de l’ASEAN et de l’Asie. L’objectif de VNFruitVegMarket ne se limite donc pas à commercialiser des produits agricoles vietnamiens à Singapour, mais vise à mettre en place un modèle de mise en relation des marchés, de la logistique et de la distribution, susceptible d’être étendu à l’échelle régionale et internationale.-VNA

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