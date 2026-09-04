Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge en vue de l’APEC 2027



Hanoï (VNA) – Hanoï accélère la construction de sept ponts enjambant le fleuve Rouge, dont l’achèvement est prévu au deuxième trimestre 2027, afin d’améliorer la connectivité des transports et de répondre aux besoins liés aux activités de l’APEC 2027.



Les projets comprennent les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. Ils figurent parmi les principaux projets d’infrastructures de transport de la capitale, menés simultanément afin de renforcer le réseau de transport urbain.



À ce jour, les terrains situés dans l’emprise des projets ont été entièrement remis aux investisseurs. Des travaux restent toutefois à réaliser sur certains sites. Les projets Tu Lien et Tran Hung Dao nécessitent encore la démolition de certaines constructions et le déplacement d’infrastructures techniques, tandis que le projet Thuong Cat nécessite la libération de 1,1 hectare supplémentaire de terrain à la suite des ajustements apportés au projet.



Les investisseurs et les entrepreneurs ont mobilisé des ressources humaines et des équipements et déployé plusieurs équipes de construction. Plusieurs projets ont enregistré des avancées importantes dans la réalisation des fondations, des piles et des poutres de pont.



Sur le projet Hong Ha, 798 des 941 pieux forés, 28 des 70 chevêtres et 23 des 70 puits de pile ont été achevés, ainsi que 27 des 450 poutres Super-T. Sur le projet Me So, 360 des 596 pieux forés, 15 chevêtres, cinq puits de pile et 13 poutres Super-T ont été réalisés.



Sur le projet Tran Hung Dao, les travaux de forage des pieux se poursuivent sur plusieurs tronçons. La ville a demandé aux services compétents de régler rapidement les problèmes encore en suspens liés à la démolition des constructions et au déplacement des infrastructures techniques afin de libérer davantage d’espace pour les travaux.



Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a demandé au Département de la Construction de suivre étroitement la mise en œuvre des sept projets en fonction de leurs « chemins critiques » et de rendre régulièrement compte de leur avancement. Les investisseurs et les entrepreneurs ont également été invités à recourir à des machines, équipements et technologies modernes afin de raccourcir les délais de construction, tout en garantissant la qualité et la sécurité des ouvrages.



L’accélération de ces projets de ponts intervient dans un contexte d’augmentation des investissements publics à Hanoï. En août, les décaissements des investissements financés par le budget de l’État géré par la ville ont été estimés à plus de 18.000 milliards de dôngs (690,7 millions de dollars), soit une hausse de 12,8 % par rapport au mois précédent et plus du double du montant enregistré à la même période de l’année dernière.



Au cours des huit premiers mois de 2026, les décaissements ont dépassé 89.900 milliards de dôngs, en hausse de 77,3 % sur un an et représentant 52,6 % du plan annuel.



Hanoï continuera d’exiger des investisseurs qu’ils établissent des calendriers de décaissement précis et qu’ils lient les résultats de la mise en œuvre aux responsabilités des dirigeants. La ville accordera également la priorité aux ressources destinées aux grands projets d’infrastructures de transport, notamment aux ponts franchissant le fleuve Rouge.



Une fois achevés, les sept ponts devraient améliorer la connectivité des transports, réduire la pression sur les ponts existants, élargir l’espace de développement urbain sur les deux rives du fleuve Rouge et renforcer les liaisons entre Hanoï et les autres localités de la région de la capitale.- VNA

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