Hanoï accélère la construction de sept ponts sur le fleuve Rouge en vue de l’APEC 2027

Hanoï (VNA) – Hanoï accélère la construction de sept ponts enjambant le fleuve Rouge, dont l’achèvement est prévu au deuxième trimestre 2027, afin d’améliorer la connectivité des transports et de répondre aux besoins liés aux activités de l’APEC 2027.
Les projets comprennent les ponts Tu Lien, Ngoc Hoi, Tran Hung Dao, Thuong Cat, Van Phuc, Hong Ha et Me So. Ils figurent parmi les principaux projets d’infrastructures de transport de la capitale, menés simultanément afin de renforcer le réseau de transport urbain.
À ce jour, les terrains situés dans l’emprise des projets ont été entièrement remis aux investisseurs. Des travaux restent toutefois à réaliser sur certains sites. Les projets Tu Lien et Tran Hung Dao nécessitent encore la démolition de certaines constructions et le déplacement d’infrastructures techniques, tandis que le projet Thuong Cat nécessite la libération de 1,1 hectare supplémentaire de terrain à la suite des ajustements apportés au projet.
Les investisseurs et les entrepreneurs ont mobilisé des ressources humaines et des équipements et déployé plusieurs équipes de construction. Plusieurs projets ont enregistré des avancées importantes dans la réalisation des fondations, des piles et des poutres de pont.
Sur le projet Hong Ha, 798 des 941 pieux forés, 28 des 70 chevêtres et 23 des 70 puits de pile ont été achevés, ainsi que 27 des 450 poutres Super-T. Sur le projet Me So, 360 des 596 pieux forés, 15 chevêtres, cinq puits de pile et 13 poutres Super-T ont été réalisés.
Sur le projet Tran Hung Dao, les travaux de forage des pieux se poursuivent sur plusieurs tronçons. La ville a demandé aux services compétents de régler rapidement les problèmes encore en suspens liés à la démolition des constructions et au déplacement des infrastructures techniques afin de libérer davantage d’espace pour les travaux.
Le président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang, a demandé au Département de la Construction de suivre étroitement la mise en œuvre des sept projets en fonction de leurs « chemins critiques » et de rendre régulièrement compte de leur avancement. Les investisseurs et les entrepreneurs ont également été invités à recourir à des machines, équipements et technologies modernes afin de raccourcir les délais de construction, tout en garantissant la qualité et la sécurité des ouvrages.
L’accélération de ces projets de ponts intervient dans un contexte d’augmentation des investissements publics à Hanoï. En août, les décaissements des investissements financés par le budget de l’État géré par la ville ont été estimés à plus de 18.000 milliards de dôngs (690,7 millions de dollars), soit une hausse de 12,8 % par rapport au mois précédent et plus du double du montant enregistré à la même période de l’année dernière.
Au cours des huit premiers mois de 2026, les décaissements ont dépassé 89.900 milliards de dôngs, en hausse de 77,3 % sur un an et représentant 52,6 % du plan annuel.
Hanoï continuera d’exiger des investisseurs qu’ils établissent des calendriers de décaissement précis et qu’ils lient les résultats de la mise en œuvre aux responsabilités des dirigeants. La ville accordera également la priorité aux ressources destinées aux grands projets d’infrastructures de transport, notamment aux ponts franchissant le fleuve Rouge.
Une fois achevés, les sept ponts devraient améliorer la connectivité des transports, réduire la pression sur les ponts existants, élargir l’espace de développement urbain sur les deux rives du fleuve Rouge et renforcer les liaisons entre Hanoï et les autres localités de la région de la capitale.- VNA
Voir plus
Le secrétaire général et président To Lam rencontre le secrétaire général des Nations Unies à New York
Le secrétaire général du PCV et président vietnamien, To Lam, et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération entre le Vietnam et l’ONU.
Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.
L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix
L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer la recherche des Vietnamiens portés disparus pendant la guerre
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a appelé les entreprises américaines à renforcer leur soutien à la recherche, au rapatriement et à l’identification des restes des soldats vietnamiens tombés au combat, notamment grâce aux archives et aux technologies génétiques.
Le dirigeant To Lam reçoit des représentants de grands groupes économiques américains
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam, a reçu à New York des représentants de JPMorgan Chase et de Visa, échangeant sur le renforcement de la coopération financière, l’attraction des investissements et la transformation numérique au Vietnam.
Le dirigeant To Lam appelle à renforcer le partenariat stratégique intégral Vietnam–États-Unis
Le secrétaire général du Parti et président de la République To Lam a proposé de renforcer la coopération Vietnam–États-Unis dans l’économie, le commerce, les sciences et technologies, l’énergie et la réparation des séquelles de la guerre, lors de sa rencontre avec le sénateur américain Steve Daines à New York, le 23 septembre.
Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion
Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.
6e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale : renforcer la sécurité des données
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale examine les projets de loi sur la sécurité des données et l’identification électronique, visant à renforcer la protection des données et à répondre aux nouveaux risques dans l’environnement numérique.
Le Vietnam propose de créer des groupes de travail contre les escroqueries transnationales
Le Vietnam propose la création, dans chaque pays, de groupes de travail spécialisés pour renforcer la coopération dans la lutte contre les réseaux d’escroquerie transnationale, notamment à travers le partage d’informations et la coordination des enquêtes.
Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est
Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.
Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.
Le dirigeant Tô Lâm multiple des rencontres de haut niveau en marge de l’Assemblée générale de l’ONU
En marge de l’Assemblée générale de l’ONU, le dirigeant Tô Lâm a rencontré les dirigeants du Ghana, du Bhoutan et du Saint-Siège, ainsi que le président de la 81e session de l’Assemblée générale, pour renforcer les relations bilatérales et promouvoir la coopération multilatérale.
Un avion militaire australien achemine un hôpital de campagne vietnamien vers le Soudan du Sud
Le 23 septembre à Hanoï, un avion de transport militaire C-17 de la Force aérienne royale australienne a acheminé l’Hôpital de campagne de niveau 2 n°8 du Vietnam vers le Soudan du Sud, où il prendra part à la mission de maintien de la paix des Nations Unies.
Le ministre vietnamien des AE rencontre le Secrétaire général adjoint de l'ONU et Haut-Représentant de l'UNAOC
Le ministre Le Hoai Trung a affirmé qu'en tant que pays dont l'histoire et les traditions sont étroitement liées à l'aspiration à la paix, le Vietnam apprécie les efforts de l'ONU en général, et de l'UNAOC en particulier, pour promouvoir le dialogue et le respect mutuel, renforcer la solidarité et résoudre pacifiquement les différends.
40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes
Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.
Discours du dirigeant To Lam à la 81e Assemblée générale de l’ONU
Le dirigeant To Lam a prononcé le 22 septembre à New York un discours lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale des Nations Unies.
Le scrétaire général et président To Lam rencontre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande
À New York, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam, a rencontré le 22 septembre les présidents du Timor-Leste, de la Suisse et de la Finlande.
Le général Nguyen Trong Nghia rend hommage aux anciens experts militaires biélorusses
Le général Nguyen Trong Nghia a rendu hommage aux anciens experts militaires biélorusses pour l’aide qu’ils avaient apportée au Vietnam, symbole de la solidarité internationale entre les deux pays.
De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.
Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU
À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.