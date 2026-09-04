L’ambassadeur du Vietnam en Russie: la visite de Tô Lâm ouvrira un nouveau chapitre dans les relations bilatérales



Hanoï (VNA) - À l’invitation du président russe Vladimir Poutine, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et son épouse effectueront une visite d’État en Russie du 7 au 9 septembre 2026. Cette visite intervient alors que les relations Vietnam-Russie connaissent un nouvel essor, avec une coopération de plus en plus substantielle et diversifiée.



À la veille de la visite, l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi, a accordé une interview à la VNA sur la portée de cet événement et les perspectives du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.



Un nouveau jalon dans une relation historique



Selon l’ambassadeur Dang Minh Khoi, la visite revêt une importance particulière et transmet un message politique fort dans un contexte international marqué par de profondes mutations.



Il s’agit tout d’abord de la première visite d’État en Russie effectuée par le plus haut dirigeant du Parti et de l’État vietnamiens dans ses deux fonctions de secrétaire général et de président de la République. Elle illustre la solidité d’une relation forgée au fil de plus d’un siècle, depuis que le Président Hô Chi Minh a posé pour la première fois le pied en Russie sur son chemin à la recherche d’une voie pour libérer son pays.



Malgré les bouleversements historiques, les relations Vietnam-Russie n’ont cessé de se consolider, tandis que les deux peuples se sont toujours soutenus et aidés mutuellement. Poursuivre cet accompagnement sur la nouvelle voie de développement de chaque pays répond ainsi à la fois à une exigence historique et aux intérêts des deux peuples, a souligné l’ambassadeur.



La visite constitue également un message politique important, témoignant de l’importance accordée par les deux pays à leur amitié traditionnelle et de leur volonté de renforcer et d’approfondir le partenariat stratégique intégral.



Pour le Vietnam, la Russie demeure l’une des premières priorités de sa politique étrangère. Pour la Russie, le Vietnam est depuis longtemps un partenaire important en Asie-Pacifique.



La dynamique des contacts de haut niveau en témoigne. Au lendemain du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, Vladimir Poutine a été le premier chef d’État étranger à s’entretenir par téléphone avec Tô Lâm pour le féliciter du succès du Congrès. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est rendu en Russie en mars 2026, tandis que le Premier ministre Lê Minh Hung a participé en juin au Sommet ASEAN-Russie à Kazan. Les échanges entre ministères, secteurs et localités se sont également intensifiés.



La visite devrait ainsi donner une nouvelle impulsion aux relations bilatérales dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement.



Elle sera enfin placée sous le signe de l’amitié et de la paix. Dans ce cadre, la Fondation du Prix international de la paix Lev Tolstoï remettra son prix à Tô Lâm. L’ambassadeur y voit une reconnaissance des contributions du Vietnam et du dirigeant vietnamien à la promotion d’un ordre international juste fondé sur le droit international, ainsi qu’à la paix et à la stabilité dans la région et dans le monde.



« Ayant connu de nombreuses guerres, le Vietnam comprend mieux que quiconque la valeur de la paix et continuera à contribuer à la paix, au dialogue et à la coopération entre les nations », a-t-il affirmé.



« Je suis fermement convaincu que cette visite d’État de Tô Lâm et de son épouse en Russie constituera un nouveau jalon dans les relations entre les deux pays », a déclaré l’ambassadeur.



Des domaines de coopération à fort potentiel



Dang Minh Khoi a souligné les avancées enregistrées ces dernières années. Le commerce bilatéral a atteint 4,77 milliards de dollars en 2025 et 3,24 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de 2026. La coopération énergétique et pétrolière et gazière continue de progresser.



Le tourisme connaît également une forte reprise. Le Vietnam a accueilli plus de 690.000 touristes russes en 2025. Sur les sept premiers mois de 2026, leur nombre a dépassé 863.000, en hausse de 174% sur un an et plus du double du niveau d’avant la pandémie. Il pourrait dépasser un million sur l’ensemble de l’année. Dans l’autre sens, le nombre de visiteurs vietnamiens en Russie a progressé de 21,4% au premier semestre.



La coopération culturelle connaît elle aussi une dynamique nouvelle. Le premier Festival culturel du Vietnam organisé sur la place Rouge en juillet 2025 avait attiré plus d’un million de visiteurs russes et internationaux. Le chanteur vietnamien Duc Phuc a remporté le concours musical international Intervision-2025 à Moscou. En août 2026, l’Orchestre de chambre des jeunes du Conservatoire de Hô Chi Minh-Ville s’y est produit.



L’année 2026 est placée sous le signe de la coopération scientifique et éducative Vietnam-Russie, avec plus de 100 activités organisées, dont la troisième Conférence des recteurs d’universités Vietnam-Russie.



L’ambassadeur estime toutefois que ces résultats ne reflètent qu’une partie du potentiel bilatéral. La visite devrait permettre aux dirigeants des deux pays de définir de nouvelles orientations stratégiques.



En premier lieu, les deux parties doivent continuer à consolider les contacts de haut niveau, qui jouent un rôle essentiel dans le maintien de la confiance politique et l’orientation stratégique des relations bilatérales. Plusieurs documents de coopération importants sont en cours de finalisation en vue de leur signature à l’occasion de la visite.



En deuxième lieu, la sécurité, la défense, l’énergie et le pétrole et le gaz demeurent des piliers de la coopération. La signature de l’accord sur la coopération pour la construction de la première centrale nucléaire au Vietnam et l’élargissement de la coopération pétrolière et gazière contribueront à renforcer la sécurité énergétique du pays.



L’année 2026 marque par ailleurs le 45e anniversaire de Vietsovpetro, symbole de la coopération énergétique Vietnam-Russie. Les deux parties souhaitent élargir l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières et étendre leur coopération aux énergies propres et renouvelables, au gaz naturel liquéfié (GNL), au commerce énergétique et aux infrastructures de stockage d’énergie.



En troisième lieu, le commerce et l’investissement offrent d’importantes possibilités de croissance. Les produits russes, notamment alimentaires, pharmaceutiques, miniers et industriels, sont de plus en plus présents sur le marché vietnamien. Dans l’autre sens, les produits vietnamiens, notamment textiles, électroniques et agricoles, gagnent en popularité auprès des consommateurs russes.



L’année 2026 marque le 10e anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique. Les deux parties étudient les moyens d’élargir davantage les échanges et les investissements. Le groupe TH poursuit notamment ses investissements dans les fermes laitières et les usines de production de lait en Russie.



En quatrième lieu, les sciences, les technologies et l’éducation constituent de nouveaux moteurs de coopération. La Russie possède des atouts majeurs dans les sciences fondamentales, le nucléaire, les nouveaux matériaux, l’aéronautique et le spatial à des fins pacifiques, l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les biotechnologies.



Les deux pays accélèrent notamment la mise en place du Centre de recherche et de technologie nucléaires au Vietnam, les projets scientifiques conjoints et la création de réseaux de chercheurs et d’experts. Le Vietnam souhaite également optimiser les bourses russes afin de former des ressources humaines hautement qualifiées.



En cinquième lieu, les deux parties disposent d’un potentiel important dans les transports: nouvelles liaisons aériennes directes, développement du transport maritime et du fret ferroviaire en transit via la Chine. Des localités des deux pays explorent également des coopérations dans le métro et le ferroviaire urbain.



Enfin, la culture, les échanges entre les peuples et le tourisme doivent continuer à jouer un rôle central dans le renforcement des bases populaires des relations bilatérales.



Le Vietnam et la Russie disposent d’importants atouts touristiques et les flux de voyageurs progressent rapidement. Les touristes russes sont désormais les plus nombreux parmi les visiteurs européens au Vietnam. Les deux parties négocient par ailleurs un accord d’exemption de visa pour les groupes de touristes vietnamiens, tandis que le Vietnam souhaite à terme bénéficier d’une exemption de visa pour ses citoyens se rendant en Russie.



Une nouvelle dynamique pour une coopération durable



Concernant les perspectives des relations Vietnam-Russie, Dang Minh Khoi estime qu’elles reposent sur des bases particulièrement solides: une amitié traditionnelle profondément enracinée, les acquis de plus de 75 ans de relations diplomatiques, ainsi qu’une forte volonté politique et une vision à long terme des dirigeants des deux pays.



« L’enjeu est désormais de transformer les bonnes relations politiques en projets de coopération concrets, efficaces et bénéfiques aux deux peuples », a-t-il souligné.



Selon lui, la nouvelle étape doit être placée sous le signe d’une coopération « à long terme, durable et efficace », avec de nouvelles idées, une nouvelle détermination et de nouveaux moteurs.



Le Vietnam, engagé dans une phase d’essor et d’intégration internationale rapide, et la Russie, forte de ses capacités scientifiques et technologiques de premier plan, disposent de nombreuses complémentarités.



Le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuan devrait devenir un symbole de la coopération Vietnam-Russie dans la nouvelle période. Il importe également d’intensifier la recherche scientifique conjointe, les transferts de technologies et la coopération universitaire, de renforcer le rôle du Centre tropical Vietnam-Russie et de l’Institut unifié de recherches nucléaires de Doubna, ainsi que de renouer la coopération spatiale à des fins pacifiques, 46 ans après le vol historique de Pham Tuan, premier Vietnamien et premier Asiatique à être allé dans l’espace.



L’ambassadeur a particulièrement insisté sur le rôle de la culture et des arts. L’année 2026 marque le 70e anniversaire de l’arrivée des premiers étudiants vietnamiens dans des établissements artistiques prestigieux de l’ex-Union soviétique, notamment le VGIK, l’Académie des beaux-arts Sourikov et le Conservatoire Tchaïkovski.



Ces générations ont contribué à jeter les bases du développement du cinéma, du théâtre et de la musique vietnamiens modernes. Pour Dang Minh Khoi, cet héritage culturel constitue l’un des fondements les plus précieux de l’amitié entre les deux peuples.



Le Vietnam n’oublie pas le soutien apporté par le peuple soviétique puis russe à son œuvre d’édification et de défense nationales. Plusieurs générations de Vietnamiens ayant étudié et travaillé en Russie sont devenues des passerelles entre les deux peuples.



Mais cette amitié ne peut reposer uniquement sur les souvenirs du passé. Il faut permettre aux jeunes générations de découvrir, de ressentir et de faire vivre par elles-mêmes les liens entre les deux peuples, afin que l’amitié traditionnelle se transforme en un lien naturel et durable entre les nouvelles générations.



L’ambassadeur Dang Minh Khoi s’est déclaré convaincu que la visite d’État de Tô Lâm en Russie et son entretien avec Vladimir Poutine contribueront à porter le partenariat stratégique intégral Vietnam-Russie à un nouveau niveau, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la région et dans le monde. - VNA

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