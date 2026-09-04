Hanoï maintient son attractivité auprès des investisseurs étrangers

Hanoï (VNA) – Au cours des huit premiers mois de 2026, les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés à Hanoï ont dépassé 3,7 milliards de dollars, soit environ 83 % de l’objectif annuel de 4,5 milliards de dollars. La capitale s’attache à améliorer la qualité des flux d’IDE, en privilégiant les sciences et technologies, l’innovation, les services numériques et la recherche-développement (R&D), afin de créer de nouveaux moteurs de croissance.
Selon le Département municipal des Finances, Hanoï a déployé depuis le début de l’année une série de mesures pour maintenir son attractivité auprès des investisseurs étrangers. Le nombre de nouveaux projets d’IDE a notamment fortement augmenté. Le capital enregistré pour les nouveaux projets a dépassé 572 millions de dollars, pour 450 projets, soit une hausse de 175,78 % en nombre de projets et de 209,46 % en capital par rapport à la même période de 2025. Les projets existants ont enregistré plus de 492 millions de dollars de capitaux supplémentaires, tandis que les apports en capital et acquisitions d’actions ont dépassé 2,6 milliards de dollars.
Des capitaux orientés vers les secteurs à forte valeur ajoutée
Parallèlement à l’augmentation des flux d’investissement, Hanoï s’attache progressivement à orienter les IDE vers des secteurs plus sélectifs, à forte intensité technologique et à forte valeur ajoutée.
Les activités professionnelles, scientifiques et technologiques arrivent actuellement en tête avec environ 2,24 milliards de dollars, soit 60 % du total des IDE, principalement grâce à d’importantes opérations d’apport en capital et d’acquisition d’actions. La ville accorde également la priorité aux sciences et technologies, aux technologies de l’information et de la communication, aux services, à l’innovation et à la R&D.
À noter que le capital d’IDE effectivement décaissé cumulé a dépassé 1,3 milliard de dollars, soit 125,07 % du niveau enregistré à la même période de 2025 et environ 82 % de l’objectif fixé pour 2026. Ce résultat montre que la plupart des projets sont déployés de manière stable, contribuant à la croissance, à la création d’emplois et à l’intégration économique internationale. Aucun projet n’a par ailleurs été suspendu ou arrêté avant terme sur le territoire municipal.
Un écosystème favorable aux investisseurs
Hanoï s’emploie également à développer les infrastructures et à construire un écosystème intégré associant production, habitat, services et technologies de pointe, afin de permettre aux entreprises à capitaux étrangers de développer leurs activités et d’investir sur le long terme.
Dans la zone industrielle de soutien de Nam Hanoï (HANSSIP), le groupe vietnamien N&G coopère avec le groupe Inventec (Taïwan, Chine) pour accélérer la mise en œuvre des projets en cours et élargir leur coopération d’investissement. L’usine d’Inventec est actuellement construite conformément au calendrier prévu et devrait prochainement entrer en service, générant d’importants besoins en main-d’œuvre.
L’entreprise aura également besoin de logements pour quelque 12.000 cadres et ouvriers, ce qui nécessite le développement de dortoirs et de logements pour les experts, ainsi que le renforcement du recrutement, de la formation professionnelle et de la préparation de ressources humaines hautement qualifiées.
Selon N&G Vietnam, les projets de production de produits industriels auxiliaires et de haute technologie implantés dans la zone HANSSIP bénéficient de plusieurs mesures préférentielles en matière foncière et fiscale, contribuant ainsi à renforcer l’attractivité de l’environnement d’investissement.
De son côté, le directeur général de Samsung Vietnam, Na Ki Hong, a indiqué que Samsung souhaitait poursuivre et élargir sa coopération avec Hanoï dans les domaines de la production et de la R&D, contribuant à améliorer la qualité des investissements et à accélérer la transformation du modèle de croissance de la capitale.
Transformer les capitaux enregistrés en capacités de production
Malgré ces résultats encourageants, Hanoï doit encore améliorer l’efficacité réelle des flux d’IDE. Selon Le Trung Hieu, vice-directeur du Département municipal des Finances, le capital effectivement décaissé reste nettement inférieur au montant total enregistré. Certains projets et opérations d’envergure n’ont pas encore achevé les procédures de transfert de capitaux, ce qui affecte le rythme des décaissements et la transformation des capitaux enregistrés en capacités réelles de production et d’activité.
La ville continuera donc d’améliorer son environnement d’investissement, de suivre et d’accélérer les transferts de capitaux, et de résoudre rapidement les difficultés rencontrées par les investisseurs. Elle renforcera également le contrôle a posteriori afin de veiller au respect des engagements pris par les projets.
Hanoï entend par ailleurs intensifier la promotion des investissements ciblés dans les secteurs de haute technologie, de l’innovation, de la R&D et de l’industrie manufacturière et de transformation, afin d’atteindre l’objectif de 4,5 milliards de dollars d’IDE en 2026 et de mobiliser davantage de ressources en faveur d’une croissance durable.- VNA
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