Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4 septembre, lors d'une évaluation de la situation socio-économique des huit premiers mois de 2026 et de la définition des missions clés pour septembre, le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a annoncé qu'il continuerait de mettre en œuvre de manière drastique des solutions pour stimuler une croissance à deux chiffres. La mégapole du Sud vise une croissance de 11,07% au troisième trimestre, de 9,43% pour les neuf premiers mois et de 12,3% au quatrième trimestre, afin d'atteindre l'objectif annuel d'une progression du GRDP de 10% ou plus en 2026.



Selon le rapport du Comité populaire municipal, l'économie de la ville a maintenu une dynamique de croissance positive durant les huit premiers mois de l’année, restant globalement conforme aux scénarios prévus avec plusieurs indicateurs en forte progression. Le total des ventes au détail de biens et de services de consommation a atteint 1 308 513 milliards de dôngs (50,19 milliards de dollars), soit une hausse de 13,7%. Le commerce extérieur est demeuré stable, avec des exportations s'élevant à 65,83 milliards de dollars (+7,82%) et des importations à 72,69 milliards de dollars (+11,86%).



L'indice de production industrielle (IIP) a progressé de 10,8%, le secteur manufacturier jouant un rôle moteur avec une croissance identique de 10,8%, dépassant la moyenne générale de l'industrie, tandis que l'industrie extractive a augmenté de 12,9%. Le secteur touristique a généré 27 597 milliards de dôngs de revenus (+16%), accueillant 7,77 millions de visiteurs internationaux (+38,5%) et 35,49 millions de touristes nationaux, atteignant ainsi 71% de l'objectif annuel.

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Hô Chi Minh-Ville se fixe un objectif de croissance supérieur à 11% au troisième trimestre. Photo : VNA





Les investissements directs étrangers (IDE) ont franchi la barre des 10 milliards de dollars, en hausse de 167,3% sur un an. Ce montant inclut 467 projets dans le domaine des sciences et technologies pour un capital enregistré de plus de 599,3 millions de dollars. Par ailleurs, les recettes budgétaires de l'État après huit mois ont atteint 624 757 milliards de dôngs, soit 77,6% des prévisions budgétaires et une augmentation de 19,2% par rapport à la même période de l'année précédente.



Selon Hoang Vu Thanh, directeur du Service des Finances, la ville avait achevé la répartition et l'attribution de 100% du plan d'investissement public pour 2026, soit 147 599 milliards de dôngs. Fin août, le décaissement atteignait environ 85 141 milliards de dôngs, soit 57,7% du plan, un taux supérieur à la moyenne nationale. Ces résultats s'expliquent par la levée des obstacles pour 216 des 921 projets recensés.



Le président du Comité populaire municipal, Nguyen Van Duoc, a souligné que les missions de septembre et du troisième trimestre demeurent ardues dans un contexte d'urgence pour atteindre le plein décaissement des fonds publics et une croissance à deux chiffres. Parallèlement, la ville doit préparer l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2026, de la Loi sur le développement urbain adoptée le 24 août dernier. Il a exigé une mobilisation efficace des ressources pour atteindre plus d’un million de milliards de dôngs de recettes budgétaires et dépasser 11 milliards de dollars d'IDE.



Hô Chi Minh-Ville s’engage à soutenir les investissements privés, notamment de 15 groupes et entreprises stratégiques, tout en promouvant la transition numérique et verte pour assurer une croissance durable. - VNA