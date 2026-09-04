Contrôle de la lutte contre la pêche INN à Lâm Dong

Hanoï (VNA) – Une délégation interministérielle du ministère vietnamien de la Défense a effectué, le 4 septembre, une inspection sur le terrain des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) dans la province de Lâm Dong, dans le cadre du mois de pointe destiné à remédier aux recommandations de la Commission européenne (CE).
La délégation s’est rendue au poste de garde-frontière de Phuoc Loc, au poste de contrôle frontalier de La Gi et au port de pêche de La Gi, dans le quartier de Phuoc Hoi. Elle a notamment examiné la gestion des navires de pêche, le contrôle des entrées et sorties des ports, ainsi que la mise en œuvre des procédures électroniques via le logiciel eCDT.
Elle a également vérifié la tenue des registres, les procédures de contrôle effectif des navires entrant et sortant des ports, le contrôle des volumes de produits halieutiques débarqués et les mesures de gestion des points de débarquement situés en dehors des ports.
Le suivi des signaux des systèmes de surveillance des navires (VMS) et la coordination entre les forces de garde-frontière et les autorités portuaires dans le contrôle des navires présentant des risques ou des signes d’infraction ont également fait l’objet d’une attention particulière.
Selon le Comité provincial de pilotage de la lutte contre la pêche INN, les 8.177 navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 6 mètres enregistrés dans la province sont tous recensés et actualisés dans la base de données nationale des pêches VNFishbase, soit un taux de 100%.
Parmi les navires de la province, 3.397 sur 3.868 navires d’une longueur égale ou supérieure à 12 mètres disposent d’un certificat d’immatriculation technique encore valide, soit 87,82%. Quelque 7.462 sur 8.177 navires d’au moins 6 mètres disposent d’une licence de pêche en cours de validité, soit 91,25%. Pour les navires d’au moins 15 mètres, 1.733 sur 1.902 disposent d’un certificat de sécurité sanitaire des produits alimentaires encore valide, soit 91,11%, tandis que 1.891 navires sur 1.902 sont équipés d’un dispositif VMS, soit 99,42%.
Depuis le début de 2026, le Commandement des gardes-frontières de Lâm Dong a mobilisé 28 sorties de navires et d’embarcations, avec la participation de 148 officiers et soldats, pour patrouiller et contrôler les eaux provinciales. Les postes de garde-frontière ont effectué 901 patrouilles, mobilisant 3.590 officiers et soldats, et contrôlé 4.354 navires de pêche, dont 79 ont été sanctionnés pour infractions.
À l’issue de l’inspection, la délégation a salué les efforts de Lâm Dong dans la mise en œuvre du plan d’action gouvernemental contre la pêche INN, tout en demandant à la province de renforcer la discipline, de remédier complètement aux lacunes persistantes et d’intensifier la sensibilisation afin d’améliorer le respect de la loi par les pêcheurs.
Pour renforcer ces efforts, le Commandement provincial des gardes-frontières mène actuellement une campagne de pointe contre la pêche INN, qui se poursuivra jusqu’à la fin septembre 2026.
Les forces compétentes sont appelées à mettre en œuvre de manière coordonnée et résolue les mesures de lutte contre la pêche INN et à remédier aux lacunes relevées par la CE. L’accent est notamment mis sur la diffusion du droit auprès des pêcheurs, en particulier des propriétaires de navires, afin de les sensibiliser aux réglementations et aux sanctions applicables au Vietnam et dans les pays concernés, ainsi que sur leur responsabilité dans le signalement des infractions et la fourniture d’informations aux autorités.- VNA
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