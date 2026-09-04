Économie

Akasa Air ouvre une liaison directe Mumbai-Hanoï

La compagnie aérienne indienne Akasa Air a inauguré le 4 septembre sa liaison directe Mumbai-Hanoï, renforçant la connectivité aérienne et les échanges entre le Vietnam et l’Inde.

L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh (cinquième en partant de la droite), et le consul général du Vietnam à Mumbai, Le Quang Bien (sixième en partant de la droite), lors de la cérémonie d'inauguration de la liaison aérienne (Photo fournie par l'ambassade du Vietnam en Inde).
L'ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh (cinquième en partant de la droite), et le consul général du Vietnam à Mumbai, Le Quang Bien (sixième en partant de la droite), lors de la cérémonie d'inauguration de la liaison aérienne (Photo fournie par l'ambassade du Vietnam en Inde).


Hanoï (VNA) – La compagnie aérienne indienne Akasa Air a officiellement inauguré, le 4 septembre, sa liaison directe Mumbai-Hanoï, marquant sa première expansion sur le marché vietnamien.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) en Inde, cette liaison, opérée à raison de quatre vols par semaine, est également la première liaison aérienne directe entre Mumbai et Hanoï assurée par une compagnie aérienne indienne. Hanoï devient ainsi la septième destination internationale et la deuxième destination d’Akasa Air en Asie du Sud-Est, après Phuket (Thaïlande).

La cérémonie d’inauguration, organisée à l’aéroport international Chhatrapati-Shivaji-Maharaj de Mumbai, a réuni notamment l’ambassadeur du Vietnam en Inde, Trinh Minh Manh, le consul général du Vietnam à Mumbai, Le Quang Bien, ainsi qu’Anand Srinivasan, cofondateur et directeur commercial d’Akasa Air, et Bhavin Joshi, cofondateur et vice-président exécutif chargé de la stratégie de la compagnie.

Prenant la parole à cette occasion, l’ambassadeur Trinh Minh Manh a estimé que l’ouverture de cette liaison directe entre Mumbai et Hanoï ne constituait pas seulement un nouveau moyen de transport pratique entre les deux grandes villes, mais ouvrait également de nouvelles perspectives de coopération dans le tourisme, le commerce, l’investissement et les échanges entre les peuples vietnamien et indien.

Selon le diplomate, Mumbai est l’un des principaux centres financiers, commerciaux et économiques de l’Inde, tandis que Hanoï est la capitale du Vietnam et un important centre politique, économique et culturel du pays. La connexion directe entre les deux villes devrait contribuer à approfondir la coopération économique bilatérale, tout en facilitant l’expansion des activités des entreprises des deux pays et leur recherche de nouvelles opportunités d’investissement et d’affaires.

L’ambassade du Vietnam en Inde a indiqué avoir travaillé avec les autorités compétentes et les partenaires concernés pour accompagner Akasa Air dans la préparation de l’ouverture de cette liaison. Elle a réaffirmé qu’elle continuerait à soutenir la compagnie afin de renforcer la connectivité et de contribuer au développement des relations de coopération entre le Vietnam et l’Inde.

Le vol inaugural, QP625, a décollé de Mumbai à 5h35 le 4 septembre et atterri à l’aéroport international de Noi Bai à 12h00 le même jour (heure locale). Le vol retour Hanoï-Mumbai, QP626, a décollé à 13h30. La liaison est assurée par des Boeing 737 MAX 8, pour une durée de vol d’environ cinq heures.

L’ouverture de la liaison Mumbai-Hanoï par Akasa Air intervient dans un contexte de hausse de la demande de déplacements entre les deux pays, notamment de la part des touristes indiens souhaitant se rendre au Vietnam. L’arrivée d’une nouvelle compagnie aérienne indienne sur cette liaison offrira davantage de choix aux passagers et renforcera les capacités de transport aérien direct entre les deux marchés.- VNA

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#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #Akasa Air #liaison directe Mumbai-Hanoï
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