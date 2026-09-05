Politique

La France veut accélérer sa coopération stratégique avec le Vietnam

À l’occasion de la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République To Lam en France, Paris entend accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays et renforcer la coopération dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment la défense, l’espace, les infrastructures, les minerais critiques, les sciences et technologies et l’innovation.

Julie Le Saos, conseillère pour l'Asie, l'Océanie et les Amériques auprès du Président français. Photo: Pacific Newsroom
Julie Le Saos, conseillère pour l'Asie, l'Océanie et les Amériques auprès du Président français. Photo: Pacific Newsroom

Paris (VNA) – La France considère la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, comme une occasion de donner un nouvel élan aux relations avec un partenaire majeur en Asie du Sud-Est et d’accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays, a déclaré Julie Le Saos, conseillère pour l'Asie, l'Océanie et les Amériques auprès du Président français.

S’exprimant lors d’une conférence de presse le 4 septembre, elle a souligné que le Vietnam constituait un moteur économique et politique de l’ASEAN et entretenait des liens étroits avec la France. Les relations bilatérales se sont renforcées ces dernières années grâce à plusieurs visites et contacts de haut niveau, dont la visite au Vietnam du président Emmanuel Macron en 2025.

Selon le programme prévisionnel, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, participera, le matin du 10 septembre, en qualité d’invité d’honneur, au Sommet international sur l’espace. Après la cérémonie d’accueil aux Invalides, il sera reçu dans l’après-midi par le président Emmanuel Macron au palais de l’Élysée. Les deux dirigeants s’entretiendront, s’adresseront à la presse et présideront une cérémonie de signature d’accords.

Ils participeront ensuite à la deuxième session du Conseil d’entreprises France-Vietnam, une instance de haut niveau, qui réunira plusieurs grands groupes engagés dans les relations économiques bilatérales. La première session avait eu lieu lors de la visite du président Emmanuel Macron au Vietnam. Dans la soirée, To Lam et son épouse participeront au banquet officiel offert en leur honneur.

Au cours de sa visite, le dirigeant vietnamien doit également rencontrer le Premier ministre et le président du Sénat français, ainsi que visiter plusieurs centres de recherche et d’innovation dans la région parisienne afin d’explorer les possibilités de coopération avec l’écosystème français de l’innovation.

Selon l’Élysée, l’un des principaux objectifs de la visite est d’accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique global établi en 2024, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie des deux pays et à soutenir les ambitions de développement du Vietnam. Les domaines présentant un fort potentiel de coopération comprennent les industries et technologies de défense, le spatial, les infrastructures énergétiques et de transport, la formation, les échanges universitaires, la recherche scientifique, l’innovation, la santé et le sport.

La partie française s’attend à des avancées concrètes dans les domaines de la sécurité et de la défense, des minerais critiques et du spatial. La coopération spatiale devrait notamment occuper une place importante, en lien avec la participation de To Lam au Sommet international sur l’espace. Les deux parties devraient également examiner les possibilités d’élargir leur coopération dans les infrastructures stratégiques et les transports, des secteurs essentiels aux objectifs de développement du Vietnam.

Outre les relations bilatérales, les deux dirigeants devraient approfondir leurs échanges sur plusieurs questions régionales et internationales et réaffirmer leur attachement au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions, la France entend accompagner les objectifs de développement du Vietnam et réaffirmer son rôle de partenaire fiable dans le renforcement de la coopération entre les deux pays.-VNA

#CPTPP #NQ 59 #HNNG 33_2 #France #To Lam #Vietnam #Julie Le Saos #coopération stratégique
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Résolution en action

Sur le même sujet

Le président de l'AN du Vietnam Tran Thanh Man (à droite) reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet. Photo : VNA

Le plus haut législateur reçoit l’ambassadeur de France au Vietnam

Félicitant l’ambassadeur français Olivier Brochet pour l’accomplissement de sa mission au Vietnam, le président de l'Assemblée nationale vietnamienne Tran Thanh Man a salué les contributions positives et engagées du diplomate à la consolidation et à l’approfondissement du Partenariat stratégique global entre le Vietnam et la France.

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.