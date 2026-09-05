La France veut accélérer sa coopération stratégique avec le Vietnam

Paris (VNA) – La France considère la visite officielle du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, comme une occasion de donner un nouvel élan aux relations avec un partenaire majeur en Asie du Sud-Est et d’accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique global entre les deux pays, a déclaré Julie Le Saos, conseillère pour l'Asie, l'Océanie et les Amériques auprès du Président français.

S’exprimant lors d’une conférence de presse le 4 septembre, elle a souligné que le Vietnam constituait un moteur économique et politique de l’ASEAN et entretenait des liens étroits avec la France. Les relations bilatérales se sont renforcées ces dernières années grâce à plusieurs visites et contacts de haut niveau, dont la visite au Vietnam du président Emmanuel Macron en 2025.

Selon le programme prévisionnel, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, participera, le matin du 10 septembre, en qualité d’invité d’honneur, au Sommet international sur l’espace. Après la cérémonie d’accueil aux Invalides, il sera reçu dans l’après-midi par le président Emmanuel Macron au palais de l’Élysée. Les deux dirigeants s’entretiendront, s’adresseront à la presse et présideront une cérémonie de signature d’accords.

Ils participeront ensuite à la deuxième session du Conseil d’entreprises France-Vietnam, une instance de haut niveau, qui réunira plusieurs grands groupes engagés dans les relations économiques bilatérales. La première session avait eu lieu lors de la visite du président Emmanuel Macron au Vietnam. Dans la soirée, To Lam et son épouse participeront au banquet officiel offert en leur honneur.

Au cours de sa visite, le dirigeant vietnamien doit également rencontrer le Premier ministre et le président du Sénat français, ainsi que visiter plusieurs centres de recherche et d’innovation dans la région parisienne afin d’explorer les possibilités de coopération avec l’écosystème français de l’innovation.

Selon l’Élysée, l’un des principaux objectifs de la visite est d’accélérer la mise en œuvre du partenariat stratégique global établi en 2024, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie des deux pays et à soutenir les ambitions de développement du Vietnam. Les domaines présentant un fort potentiel de coopération comprennent les industries et technologies de défense, le spatial, les infrastructures énergétiques et de transport, la formation, les échanges universitaires, la recherche scientifique, l’innovation, la santé et le sport.

La partie française s’attend à des avancées concrètes dans les domaines de la sécurité et de la défense, des minerais critiques et du spatial. La coopération spatiale devrait notamment occuper une place importante, en lien avec la participation de To Lam au Sommet international sur l’espace. Les deux parties devraient également examiner les possibilités d’élargir leur coopération dans les infrastructures stratégiques et les transports, des secteurs essentiels aux objectifs de développement du Vietnam.

Outre les relations bilatérales, les deux dirigeants devraient approfondir leurs échanges sur plusieurs questions régionales et internationales et réaffirmer leur attachement au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Dans un contexte international marqué par de nombreuses évolutions, la France entend accompagner les objectifs de développement du Vietnam et réaffirmer son rôle de partenaire fiable dans le renforcement de la coopération entre les deux pays.-VNA