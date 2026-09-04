Politique

Le Quang Dao promu au grade de colonel-général

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a remis le 4 septembre à Hanoï la décision présidentielle élevant le lieutenant-général Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam, au grade de colonel-général.

Nguyễn Thị Vân Hà
Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) remet la décision présidentielle élevant le lieutenant-général Lê Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam au grade de colonel-général, à Hanoi, le 4 septembre. Photo : VNA
Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) remet la décision présidentielle élevant le lieutenant-général Lê Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam au grade de colonel-général, à Hanoi, le 4 septembre. Photo : VNA


Hanoï (VNA) – Le Bureau du Président et le ministère de la Défense ont organisé, le 4 septembre à Hanoï, une cérémonie pour annoncer et remettre la décision présidentielle élevant le lieutenant-général Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV), au grade de colonel-général.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, également commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité nationale, a présidé la cérémonie.

Dans son allocution, le secrétaire général et président To Lam a souligné que Le Quang Dao était un officier chevronné, ayant progressé depuis les unités de base et faisant preuve d’une solide détermination politique, d’une méthode de travail scientifique et pragmatique, ainsi que d’une grande capacité d’analyse, de prévision et de résolution des problèmes concrets.

Cette promotion témoigne de la reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple pour les efforts de perfectionnement personnel de Le Quang Dao et ses importantes contributions à l’édification de l’armée, à la défense nationale et à la protection de la Patrie, a-t-il indiqué.

Il a exhorté Le Quang Dao à continuer de perpétuer les glorieuses traditions de l’État-major général de l’APV, à préserver ses qualités morales révolutionnaires et sa loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, à renforcer constamment sa détermination politique, son éthique et son mode de vie, à renouveler sa pensée stratégique et à améliorer la qualité de la recherche, de l’analyse prospective et du conseil stratégique dans les domaines militaire et de la défense, afin d’éviter toute passivité ou surprise dans la gestion des situations de défense.

Le dirigeant a exprimé l’espoir que Le Quang Dao, aux côtés de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense nationale et de l’État-major général de l’APV, renforcera la solidarité, l’esprit d’initiative et la créativité, consolidera la posture de défense nationale de tout le peuple et accélérera la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, contribuant ainsi à préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays.

Exprimant sa profonde reconnaissance pour cet honneur, Le Quang Dao s’est engagé à suivre pleinement les directives du secrétaire général et président To Lam, à rester absolument loyal envers le Parti, la Patrie et le peuple, à demeurer fidèle au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh, et à consacrer sa vie au Parti et à la cause révolutionnaire de la nation.

Il s’est également engagé à poursuivre sans relâche son perfectionnement personnel, à approfondir l’étude et la mise en pratique de la pensée, de l’exemple moral et du style de Hô Chi Minh, à assumer pleinement sa responsabilité de donner l’exemple en tant que cadre et membre du Parti, et à préserver les qualités des « soldats de l’Oncle Hô » ainsi que les glorieuses traditions de l’héroïque Armée populaire du Vietnam.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà
source
#Nouvelle ère #Le Quang Dao #grade de colonel-général
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (droite) et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam rencontre le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam, et le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh ont souligné à New York leur volonté de renforcer le partenariat Vietnam-Mongolie, notamment dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique.

Le général d’armée Phan Van Giang, vice-Premier ministre et ministre de la Défense (gauche) et Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l’ONU chargé des opérations de maintien de la paix. Photo : VNA

L’ONU soutient le Vietnam dans le maintien de la paix

L’ONU soutient le Vietnam dans le renforcement de ses capacités et l’élargissement de sa participation aux opérations de maintien de la paix, a affirmé le secrétaire général adjoint de l’ONU Jean-Pierre Lacroix lors d’une entrevue avec le général d’armée Phan Van Giang, le 23 septembre à New York.

La réunion sur le Système de suivi et de pilotage intelligent et le Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique. Photo : VNA

Le permanent du secrétariat Tran Cam Tu demande de perfectionner les systèmes numériques de gestion

Le permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Tran Cam Tu, a demandé de poursuivre la mise à l’essai et le perfectionnement du Système de suivi et de pilotage intelligent (IOC) et du Système de gestion du travail et d’évaluation des cadres dans l’environnement numérique afin d’améliorer la qualité du conseil, de l’information et de la discipline dans l’exécution des tâches.

Cérémonie de lancement du projet de recherche pour promouvoir la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est, à Hanoi, le 23 septembre. Photo : VNA

Un projet de recherche veut booster la diplomatie maritime en Asie du Sud-Est

Le projet vise à renforcer les capacités des chercheurs et experts vietnamiens et régionaux dans les domaines de la connectivité, de la gouvernance et de l’analyse maritimes, tout en favorisant la recherche conjointe pour proposer des solutions visant à consolider une coopération maritime substantielle entre les pays de l’Asie du Sud-Est.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, prononce un discours important lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Photo: VNA

Le dirigeant Tô Lâm propose quatre orientations face aux mutations mondiales

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, a proposé quatre grandes orientations pour accompagner et maîtriser les mutations en cours, afin que la concurrence ne dégénère pas en confrontation, que les divergences ne conduisent pas aux conflits et que les progrès scientifiques et technologiques ne créent pas de nouvelles fractures.

Les activités des entreprises d’IDE dans la province de Tây Ninh contribuent à accroître la capacité industrielle, à stimuler les exportations, à créer des emplois et à renforcer le rôle de la province dans la chaîne d'approvisionnement régionale. Photo : VNA

40 ans du Dôi moi : Des faits historiques et des chiffres qui parlent d’eux-mêmes

Avant le Dôi moi, le Vietnam traversait une grave crise socio-économique, marquée par une inflation annuelle dépassant par moments les 700%, des pénuries alimentaires touchant des millions de familles et des infrastructures défaillantes. Par rapport au Vietnam d’aujourd’hui, la transformation opérée depuis cette situation constitue un changement fondamental et profond.

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, assiste le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU). Photo: VNA

De nouveaux accords ouvrent une nouvelle étape de la coopération Vietnam - ONU

​Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a assisté le 22 septembre à New York à la cérémonie de remise de plusieurs documents et accords de coopération entre le Vietnam et les agences des Nations unies (ONU), marquant une nouvelle étape de la coopération entre les deux parties.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam prononce un discours au débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU. Photo: VNA

Le dirigeant To Lam présente quatre orientations à la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU

À New York, le 22 septembre, lors du débat général de haut niveau de la 81e session de l’Assemblée générale de l’ONU, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a proposé quatre grandes orientations pour renforcer la confiance entre les États, promouvoir un développement équitable et durable, garantir que les progrès technologiques servent l’humanité et consolider le multilatéralisme ainsi que le rôle central des Nations Unies.