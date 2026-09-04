Le Quang Dao promu au grade de colonel-général



Hanoï (VNA) – Le Bureau du Président et le ministère de la Défense ont organisé, le 4 septembre à Hanoï, une cérémonie pour annoncer et remettre la décision présidentielle élevant le lieutenant-général Le Quang Dao, chef adjoint de l’État-major général de l’Armée populaire du Vietnam (APV), au grade de colonel-général.



Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, également commandant en chef des forces armées populaires et président du Conseil de défense et de sécurité nationale, a présidé la cérémonie.



Dans son allocution, le secrétaire général et président To Lam a souligné que Le Quang Dao était un officier chevronné, ayant progressé depuis les unités de base et faisant preuve d’une solide détermination politique, d’une méthode de travail scientifique et pragmatique, ainsi que d’une grande capacité d’analyse, de prévision et de résolution des problèmes concrets.



Cette promotion témoigne de la reconnaissance du Parti, de l’État et du peuple pour les efforts de perfectionnement personnel de Le Quang Dao et ses importantes contributions à l’édification de l’armée, à la défense nationale et à la protection de la Patrie, a-t-il indiqué.



Il a exhorté Le Quang Dao à continuer de perpétuer les glorieuses traditions de l’État-major général de l’APV, à préserver ses qualités morales révolutionnaires et sa loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, à renforcer constamment sa détermination politique, son éthique et son mode de vie, à renouveler sa pensée stratégique et à améliorer la qualité de la recherche, de l’analyse prospective et du conseil stratégique dans les domaines militaire et de la défense, afin d’éviter toute passivité ou surprise dans la gestion des situations de défense.



Le dirigeant a exprimé l’espoir que Le Quang Dao, aux côtés de la Commission militaire centrale, du ministère de la Défense nationale et de l’État-major général de l’APV, renforcera la solidarité, l’esprit d’initiative et la créativité, consolidera la posture de défense nationale de tout le peuple et accélérera la construction d’une armée révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, contribuant ainsi à préserver l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays.



Exprimant sa profonde reconnaissance pour cet honneur, Le Quang Dao s’est engagé à suivre pleinement les directives du secrétaire général et président To Lam, à rester absolument loyal envers le Parti, la Patrie et le peuple, à demeurer fidèle au marxisme-léninisme et à la pensée de Hô Chi Minh, et à consacrer sa vie au Parti et à la cause révolutionnaire de la nation.



Il s’est également engagé à poursuivre sans relâche son perfectionnement personnel, à approfondir l’étude et la mise en pratique de la pensée, de l’exemple moral et du style de Hô Chi Minh, à assumer pleinement sa responsabilité de donner l’exemple en tant que cadre et membre du Parti, et à préserver les qualités des « soldats de l’Oncle Hô » ainsi que les glorieuses traditions de l’héroïque Armée populaire du Vietnam.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà