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Le leader Tô Lâm reçoit l’ambassadeur français Olivier Brochet en fin de mission

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accorde toujours de l’importance à ses relations avec la France, son premier partenaire stratégique global au sein de l’Union européenne.

Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) serre la main de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, à Hanoi, le 4 septembre. Photo : VNA
Le secrétaire général et président Tô Lâm (à droite) serre la main de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, à Hanoi, le 4 septembre. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a reçu vendredi 4 septembre à Hanoi l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, venu prendre congé au terme de son mandat au Vietnam, saluant ses contributions au renforcement des relations bilatérales au cours de son mandat de trois ans.

Le leader vietnamien a félicité le diplomate français pour le succès de sa mission, et a loué ses efforts dévoués, actifs et efficaces, ainsi que ceux de l’ambassade de France, pour promouvoir les liens entre le Vietnam et la France.

Il a souligné que le mandat de l’ambassadeur Olivier Brochet coïncidait avec une période importante des relations bilatérales, marquée par de nombreux échanges et contacts de haut niveau, notamment l’élévation des liens entre les deux pays au niveau de partenariat stratégique global en octobre 2024.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à ses relations avec la France, son premier partenaire stratégique global au sein de l’Union européenne.

Il a indiqué que les relations bilatérales bénéficiaient désormais d’une base politique favorable et d’un haut niveau de confiance, la coopération s’étendant à divers domaines.

L’adoption du plan d’action pour la période 2026-2028 constitue une étape importante dans la mise en œuvre du nouveau cadre de coopération et donne une nouvelle dynamique aux relations bilatérales, a-t-il ajouté.

Le leader Tô Lâm s’est félicité des résultats positifs de la coopération, en particulier dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement. Il a noté l’émergence de nouveaux projets dans des secteurs où la France possède des atouts et le Vietnam des besoins, tels que l’aérospatiale, l’énergie, les transports et le ferroviaire.

Les domaines traditionnels — culture, santé, éducation et formation, coopération judiciaire et coopération décentralisée — ont également continué de se développer favorablement, tandis que la science et la technologie revêtent une importance stratégique croissante, a-t-il indiqué.

Concernant la coopération future, il a appelé les deux parties à maintenir des échanges et des contacts de haut niveau, à mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords de coopération existants, et à s’ouvrir de manière proactive à de nouveaux domaines en phase avec leurs besoins de développement.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a souligné la nécessité de donner la priorité à la science et à la technologie, à l’innovation, à la défense et à la sécurité, aux relations d’affaires et à la coopération décentralisée, à l’éducation et à la formation, à l’enseignement du français, ainsi qu’à la culture et aux échanges populaires.

Réaffirmant la volonté du Vietnam de créer des conditions favorables pour que les entreprises et investisseurs français puissent opérer efficacement et durablement dans le pays, il a exhorté la France à encourager ses entreprises à accroître leurs investissements et à étendre leurs activités au Vietnam.

Il a également appelé à une ratification rapide de l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVIPA) afin de promouvoir la coopération bilatérale en matière d’investissement.

Le secrétaire général et président Tô Lâm a demandé à l’ambassadeur Olivier Brochet, dans le cadre de ses nouvelles fonctions au ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, de continuer à contribuer à l’élaboration des orientations politiques et à pousser les échanges entre les organes diplomatiques des deux pays, ainsi que la coopération dans les domaines de l’éducation et de la formation — notamment l’enseignement du français et la formation de cadres, la mise en relation des entreprises, des localités et les échanges populaires.

De son côté, l’ambassadeur Olivier Brochet s’est dit honoré et fier d’avoir exercé les fonctions d’ambassadeur de France au Vietnam durant une période jalonnée d’étapes marquantes pour les relations bilatérales, en particulier l’élévation de ces liens au rang de partenariat stratégique global en 2024.

Le diplomate français a salué les réalisations du Vietnam en matière de développement ainsi que son rôle et son rayonnement croissants, tout en exprimant son profond attachement au pays et à son peuple.

L’ambassadeur Olivier Brochet a affirmé la volonté de la France d’accompagner le Vietnam dans cette nouvelle ère et s’est félicité d’avoir contribué au renforcement des relations bilatérales. Il s’est engagé à continuer, dans ses nouvelles fonctions, à soutenir le développement des relations franco-vietnamiennes dans des domaines de coopération stratégiques et concrets. – VNA

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