Des dirigeants étrangers adressent leurs félicitations au Vietnam à l’occasion de la Fête nationale

Hanoï (VNA) – À l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale de la République socialiste du Vietnam (2 septembre 1945 - 2026), les dirigeants de l’Algérie, de l’Azerbaïdjan, de la Bulgarie, de la Biélorussie, de la République tchèque, de l’Égypte, de l’Italie, du Kazakhstan, des Pays-Bas, de la Slovaquie, de la Suisse, des Émirats arabes unis (EAU) et de l’Ukraine ont adressé des lettres et messages de félicitations aux dirigeants du Parti et de l’État vietnamiens.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune et le Premier ministre Sifi Ghrieb ont adressé des lettres de félicitations au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et au Premier ministre Le Minh Hung. Les dirigeants algériens ont exprimé leur satisfaction devant le développement des relations historiques d’amitié, de coopération et de solidarité entre les deux pays, affirmant leur volonté de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines et d’approfondir le partenariat stratégique établi en 2025.

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et le Premier ministre Ali Asadov ont fait de même au secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, et au Premier ministre Le Minh Hung. Les dirigeants azerbaïdjanais ont réaffirmé l’importance qu’ils accordent aux relations d’amitié, de confiance et au partenariat stratégique entre les deux pays. Ils ont estimé que le Vietnam et l’Azerbaïdjan disposaient de conditions favorables pour élargir leur coopération, notamment dans les domaines de l’économie et du commerce, de l’énergie, de l’éducation et des échanges entre les peuples.

Les dirigeants biélorusses, dont le président Alexandre Loukachenko, le Premier ministre Alexandre Tourtchine et le président de la Chambre des représentants de l'Assemblée nationale Igor Sergueïenko, ont adressé des lettres de félicitations respectivement au secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, au Premier ministre Le Minh Hung et au président de l'Assemblée nationale du Vietnam Tran Thanh Man.

Ils ont souligné l’importance du partenariat stratégique Vietnam-Biélorussie et salué les réalisations du Vietnam. Ils ont exprimé leur souhait de promouvoir de nouveaux projets et initiatives dans le commerce, l’investissement, les sciences et les échanges humains, ainsi que de poursuivre le dialogue interparlementaire et le soutien mutuel sur la scène internationale.

Dans leurs lettres de félicitations, la présidente bulgare Iliana Iotova et le Premier ministre Rumen Radev ont salué le développement positif des relations bilatérales, élevées au rang de partenariat stratégique. Ils ont souligné l’importance de ce partenariat avec le Vietnam, considéré comme un partenaire fiable en Asie du Sud-Est, et exprimé leur souhait d’approfondir la coopération dans les domaines prioritaires.

Le président tchèque Petr Pavel et le Premier ministre Andrej Babis ont adressé des messages de félicitations aux dirigeants et au peuple vietnamiens, se réjouissant des relations d’amitié traditionnelles entre les deux pays et souhaitant poursuivre leur renforcement dans tous les domaines d’intérêt commun, conformément au cadre du partenariat stratégique bilatéral.

Le président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi a adressé un message de félicitation au secrétaire général et président vietnamien To Lam. Il a réaffirmé son profond attachement aux relations particulières entre les deux pays et exprimé son souhait d’élargir la coopération dans les domaines d’intérêt commun.

Le président italien Sergio Mattarella a fait de même au dirigeant To Lam. Il a souligné que les relations Vietnam-Italie, fondées depuis plus d’un demi-siècle sur l’amitié et la confiance mutuelle, entraient dans une phase de développement remarquable, ouvrant de nouvelles perspectives de coopération. Il s’est dit convaincu que cette dynamique bénéficierait aux deux peuples et contribuerait à un ordre international pacifique, stable et prospère.

Dans sa lettre de félicitations au secrétaire général et président To Lam, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a considéré la Fête nationale vietnamienne comme un symbole de l’esprit de solidarité et de la volonté créative et résolue du Vietnam en faveur du développement durable et de la prospérité, tout en exprimant son souhait de développer le partenariat stratégique Kazakhstan-Vietnam.

Le roi des Pays-Bas Willem-Alexander a adressé ses félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur au peuple vietnamien.

Les dirigeants slovaques, dont le président Peter Pellegrini, le Premier ministre Robert Fico et le président du Conseil national Richard Raši, ont adressé respectivement des messages de félicitations au secrétaire général et président To Lam, au Premier ministre Le Minh Hung et au président de l'Assemblée nationale Tran Thanh Man. Ils ont salué les réalisations du Vietnam dans son développement socio-économique ainsi que son rôle actif en faveur de la paix, de la coopération et du multilatéralisme. Ils ont réaffirmé leur attachement à l’amitié traditionnelle et au partenariat stratégique entre les deux pays et souhaité renforcer leur coopération dans tous les domaines d’intérêt commun.

Dans son message de félicitations au plus haut dirigeant vietnamien To Lam, le président suisse Guy Parmelin a réaffirmé l’importance qu’il accorde aux relations d’amitié de longue date avec le Vietnam, fondées sur un engagement commun en faveur de la paix, de la stabilité et de la prospérité. Il a considéré l’achèvement des négociations sur l’accord de libre-échange entre l’Association européenne de libre-échange (AELE) et le Vietnam comme une étape importante dans l’approfondissement des relations économiques bilatérales.

Le président des Émirats arabes unis (EAU), Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le vice-président et Premier ministre des EAU, également souverain de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, et le vice-président, vice-Premier ministre et président du Cabinet présidentiel, Mansour bin Zayed Al Nahyan, ont adressé des messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam.

Le vice-président et Premier ministre des EAU, également souverain de Dubaï, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, et le vice-président, vice-Premier ministre et président du Cabinet présidentiel des EAU, Mansour bin Zayed Al Nahyan, ont adressé des messages de félicitations au Premier ministre du Vietnam, Le Minh Hung.

Dans leur message, les dirigeants des EAU ont adressé leurs sincères félicitations et leurs meilleurs vœux aux dirigeants vietnamiens, leur souhaitant santé et bonheur, ainsi que davantage de développement et de prospérité à l’État, au gouvernement et au peuple vietnamiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et le Premier ministre Sergii Koretskyi ont adressé des lettres de félicitation au secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam et au Premier ministre Le Minh Hung. Les dirigeants ukrainiens ont salué les réalisations importantes du Vietnam en matière de développement économique durable, de renforcement de son statut et de son rôle sur la scène internationale. Ils ont considéré le Vietnam comme un partenaire important de l’Ukraine en Asie du Sud-Est et se sont dits convaincus que le développement dynamique du Vietnam ouvrirait de nouvelles perspectives pour renforcer et approfondir davantage la coopération dans les domaines d’intérêt commun, notamment dans les secteurs commercial et économique.

À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l’étranger et des Affaires africaines de la République algérienne démocratique et populaire, Ahmed Attaf ; le ministre des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan, Jeyhun Bayramov ; le ministre des Affaires étrangères de la Biélorussie Maxim Ryzhenkov ; le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Bhoutan, Dina Nath Dhungyel ; la ministre des Affaires étrangères de la Bulgarie, Velislava Petrovna ; le ministre des Affaires étrangères du Chili, Francisco Pérez Mackenna ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la République tchèque, Petr Macinka ; le ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan, Ermek Kosherbayev ; le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Pakistan, le sénateur Mohammad Ishaq Dar ; le ministre des Affaires étrangères et européennes de la Slovaquie, Juraj Blanár ; le ministre des Affaires étrangères de l’Ukraine, Andrii Sybiha ; et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur du Venezuela, Félix Plasencia González, ont adressé des lettres et messages de félicitations au ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung. -VNA