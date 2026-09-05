Société

Le dirigeant To Lam adresse ses vœux au secteur de l’éducation à l’occasion de la rentrée 2026-2027

À l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé une lettre aux enseignants, élèves, étudiants et acteurs du secteur de l’éducation, les appelant à poursuivre les réformes et à créer des changements concrets dans l’enseignement et l’apprentissage.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé une lettre aux enseignants, cadres de gestion, travailleurs du secteur de l’éducation, parents, élèves, étudiants et apprenants de tout le pays.

Dans sa lettre, To Lam a salué les efforts du secteur de l’éducation durant l’année scolaire 2025-2026 pour surmonter les difficultés, poursuivre la rénovation des programmes, des méthodes d’enseignement et de la gestion, et améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Il a également souligné les avancées dans l’autonomie universitaire, la formation professionnelle, la recherche scientifique, la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle.

Après un an de mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de l’éducation et de la formation, plusieurs orientations majeures ont été institutionnalisées et commencent à produire leurs effets. La Loi sur les enseignants ainsi que de nouvelles politiques concernant les frais de scolarité, les manuels scolaires et les régimes applicables aux enseignants témoignent, selon lui, de l’attention accordée par le Parti, l’État et la société à l’éducation.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, To Lam a salué les efforts de l’ensemble du secteur et exprimé sa reconnaissance aux générations d’enseignants, aux cadres de gestion et aux travailleurs pour leur dévouement, tout en saluant l’esprit studieux et la détermination des élèves, étudiants et apprenants, et en remerciant les parents et la population pour leur confiance, leur soutien et leur accompagnement auprès des établissements scolaires.

Il a notamment rendu hommage aux enseignants travaillant dans les régions montagneuses, frontalières, insulaires et défavorisées, qui surmontent les difficultés pour garantir aux élèves leur droit à l’éducation.

Pour l’année scolaire 2026-2027, il a appelé à des changements substantiels dans la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, l’équité d’accès à l’éducation, les compétences des apprenants et la confiance de la société. Chaque établissement scolaire doit être un lieu où les élèves sont respectés, écoutés et encouragés à apprendre de manière autonome et à développer leurs compétences, a-t-il souligné.

To Lam a également demandé au secteur de renouveler profondément sa réflexion et ses modes de gestion, d’accorder davantage d’autonomie en l’associant à la responsabilité, et de réduire les charges administratives afin que les enseignants puissent consacrer davantage de temps à leur travail professionnel et aux élèves. L’évaluation doit placer l’apprenant au centre, tout en remédiant à la course aux résultats et à la pression excessive des notes et des examens.

Face aux mutations rapides des sciences, des technologies et de l’intelligence artificielle, l’éducation doit, selon lui, élargir l’accès aux connaissances et améliorer la qualité de l’enseignement. La technologie doit être au service de l’être humain et contribuer à améliorer l’éducation, tout en renforçant la pensée indépendante, l’intégrité académique, la responsabilité et la conscience citoyenne.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a appelé les élèves et étudiants à cultiver leurs rêves, à persévérer dans leurs études, à maîtriser les technologies, à savoir se relever après les échecs et à mettre leurs talents au service du peuple et du pays.

Il a exprimé sa conviction que, grâce à la tradition studieuse du peuple vietnamien, au dévouement des enseignants et aux aspirations de la jeunesse, l’année scolaire 2026-2027 ouvrira de nouvelles perspectives pour l’éducation nationale. -VNA

#Nghị quyết 71 #Giáo Dục #Đào Tạo #NQ 71 #To Lam #lettre #rentrée scolaire #éducation #résolution 71
Suivez VietnamPlus

Résolution en action

Intégration internationale

Sur le même sujet

Après plus de 9 mois de travaux, la construction de l'internat primaire et secondaire Yen Son, dans la commune du même nom, province de Son La, est désormais achevée. L'établissement a été inauguré et est prêt à accueillir enseignants et élèves pour la nouvelle année scolaire. Photo: VNA

La joie des élèves de Son La dans leur nouvel établissement

Dans les communes frontalières de la province de Son La, la rentrée scolaire revêt cette année une dimension particulière. Les élèves découvrent de nouveaux internats, modernes, spacieux et bien équipés, qui offrent des conditions d’étude et de vie plus confortables.

Quelques mesures spécifiques pour mettre en œuvre la directive relative aux missions clés de l'année scolaire 2026-2027

Quelques mesures spécifiques pour mettre en œuvre la directive relative aux missions clés de l'année scolaire 2026-2027

Le Premier ministre a publié la Directive n° 31/CT-TTg sur la mise en œuvre des principales missions de l’année scolaire 2026-2027.
Il demande au ministre de l’Éducation et de la Formation, aux ministres et responsables des organismes concernés ainsi qu’aux présidents des Comités populaires des provinces et villes de renouveler en profondeur les méthodes de gestion de l’éducation, en passant d’une logique de « gestion de l’éducation » à une approche de « gouvernance du développement de l’éducation ». Il appelle également à remédier pleinement aux limites et difficultés existantes et à poursuivre de manière coordonnée et efficace la mise en œuvre des mesures décisives visant à faire progresser l’éducation et la formation.

Voir plus

Séance de travail entre l’Association des journalistes du Vietnam et la délégation de la province chinoise du Yunnan. Photo: VNA

Le Vietnam et la province chinoise du Yunnan renforcent leur coopération médiatique

Au cours de son séjour au Vietnam, la délégation du Yunnan a multiplié les échanges avec plusieurs organes de presse vietnamiens afin d’explorer de nouvelles possibilités de coopération, en s’appuyant sur les programmes conjoints et les échanges de contenus menés ces dernières années, ainsi que sur diverses initiatives de coopération avec les pays d’Asie du Sud et du Sud-Est.

Le concours HNUE Olympic STEM 2025 a attiré près de 1 500 équipes, réunissant quelque 4 500 élèves issus de 21 Départements de l’Éducation et de la Formation. Photo : VNA

Hanoï accueillera en octobre une conférence internationale sur l’éducation à l’ère numérique

Près de 800 délégués venus de 40 pays et territoires se réuniront les 8 et 9 octobre à Hanoï pour une conférence internationale consacrée à la coopération éducative à l’ère numérique. Organisé par le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, l’événement mettra l’accent sur la transformation numérique, l’innovation pédagogique, l’usage responsable de l’intelligence artificielle et le renforcement de la coopération internationale dans l’éducation.

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Record national du plus grand nombre de personnes âgées participant à une danse collective

Le 17 septembre 2026, au Centre culturel et sportif du quartier de Xuân Dinh, l’Association des personnes âgées de Hanoï a organisé la cérémonie de lancement du Mois d’action en faveur des personnes âgées de Hanoï 2026. L’événement a également été marqué par l’établissement d’un record du Vietnam pour la plus grande démonstration de danse collective réunissant des personnes âgées.
Cette activité constitue un temps fort visant à promouvoir une vieillesse active, saine et épanouie, tout en témoignant de l’attention portée aux personnes âgées dans la capitale. Elle s’inscrit également dans le cadre des activités célébrant le succès du VIIe Congrès national de l’Association des personnes âgées du Vietnam, pour le mandat 2026-2031.