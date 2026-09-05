Le dirigeant To Lam adresse ses vœux au secteur de l’éducation à l’occasion de la rentrée 2026-2027

Hanoï (VNA) - À l’occasion de la rentrée scolaire 2026-2027, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a adressé une lettre aux enseignants, cadres de gestion, travailleurs du secteur de l’éducation, parents, élèves, étudiants et apprenants de tout le pays.

Dans sa lettre, To Lam a salué les efforts du secteur de l’éducation durant l’année scolaire 2025-2026 pour surmonter les difficultés, poursuivre la rénovation des programmes, des méthodes d’enseignement et de la gestion, et améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux. Il a également souligné les avancées dans l’autonomie universitaire, la formation professionnelle, la recherche scientifique, la transformation numérique et l’application de l’intelligence artificielle.

Après un an de mise en œuvre de la Résolution n°71-NQ/TW du Bureau politique relative aux percées dans le développement de l’éducation et de la formation, plusieurs orientations majeures ont été institutionnalisées et commencent à produire leurs effets. La Loi sur les enseignants ainsi que de nouvelles politiques concernant les frais de scolarité, les manuels scolaires et les régimes applicables aux enseignants témoignent, selon lui, de l’attention accordée par le Parti, l’État et la société à l’éducation.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, To Lam a salué les efforts de l’ensemble du secteur et exprimé sa reconnaissance aux générations d’enseignants, aux cadres de gestion et aux travailleurs pour leur dévouement, tout en saluant l’esprit studieux et la détermination des élèves, étudiants et apprenants, et en remerciant les parents et la population pour leur confiance, leur soutien et leur accompagnement auprès des établissements scolaires.

Il a notamment rendu hommage aux enseignants travaillant dans les régions montagneuses, frontalières, insulaires et défavorisées, qui surmontent les difficultés pour garantir aux élèves leur droit à l’éducation.

Pour l’année scolaire 2026-2027, il a appelé à des changements substantiels dans la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage, l’équité d’accès à l’éducation, les compétences des apprenants et la confiance de la société. Chaque établissement scolaire doit être un lieu où les élèves sont respectés, écoutés et encouragés à apprendre de manière autonome et à développer leurs compétences, a-t-il souligné.

To Lam a également demandé au secteur de renouveler profondément sa réflexion et ses modes de gestion, d’accorder davantage d’autonomie en l’associant à la responsabilité, et de réduire les charges administratives afin que les enseignants puissent consacrer davantage de temps à leur travail professionnel et aux élèves. L’évaluation doit placer l’apprenant au centre, tout en remédiant à la course aux résultats et à la pression excessive des notes et des examens.

Face aux mutations rapides des sciences, des technologies et de l’intelligence artificielle, l’éducation doit, selon lui, élargir l’accès aux connaissances et améliorer la qualité de l’enseignement. La technologie doit être au service de l’être humain et contribuer à améliorer l’éducation, tout en renforçant la pensée indépendante, l’intégrité académique, la responsabilité et la conscience citoyenne.

Le secrétaire général du Parti et président de la République a appelé les élèves et étudiants à cultiver leurs rêves, à persévérer dans leurs études, à maîtriser les technologies, à savoir se relever après les échecs et à mettre leurs talents au service du peuple et du pays.

Il a exprimé sa conviction que, grâce à la tradition studieuse du peuple vietnamien, au dévouement des enseignants et aux aspirations de la jeunesse, l’année scolaire 2026-2027 ouvrira de nouvelles perspectives pour l’éducation nationale. -VNA