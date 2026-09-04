Société

Da Nang : retour à terre de 32 pêcheurs rescapés d'un naufrage

​Trente-deux pêcheurs du bateau de pêche QNa 90859 TS, victime d’un accident en mer, ont regagné sains et saufs leur localité, dans la soirée du 3 septembre. Les recherches se poursuivent pour retrouver les autres membres d’équipage toujours portés disparus.

La cérémonie de remise de 32 pêcheurs du bateau QNa 90859 TS. Photo: VNA
La cérémonie de remise de 32 pêcheurs du bateau QNa 90859 TS. Photo: VNA

Da Nang (VNA) - Le président du Comité populaire de la commune de Nui Thanh, Hoang Chau Son, a exprimé sa gratitude au Commandement de la Région 4 de la Marine populaire vietnamienne, aux forces de la Garde côtière du Vietnam ainsi qu’aux navires de pêche de la province de Gia Lai, qui ont participé aux opérations de secours et contribué à ramener à terre en toute sécurité les 32 pêcheurs du bateau QNa 90859 TS qui avait perdu le contact le 25 août 2026 alors qu’il se trouvait au large.

À 21h00 le 3 septembre, les 32 pêcheurs rescapés ont regagné leur localité. Le président du Comité populaire de la ville de Da Nang, Nguyen Manh Hung, a participé à la cérémonie d’accueil, s’entretenant directement avec les pêcheurs et leur apportant son soutien.

Il a souligné que le soutien rapide des forces concernées confirmait une nouvelle fois que la Marine populaire vietnamienne, la Région 4 de la Marine, la Garde côtière et les autres forces compétentes constituaient un point d’appui fiable permettant aux pêcheurs de prendre la mer et de rester durablement sur leurs zones de pêche, contribuant ainsi à la défense de la souveraineté maritime et insulaire du pays.

Selon Hoang Châu Son, les opérations de recherche ont permis d’établir que le navire avait été victime d’un accident avant de couler. Il comptait 51 membres d’équipage à son bord. Les 32 rescapés ont reçu des soins médicaux, un soutien nutritionnel ainsi que des conditions d’hébergement et de restauration avant leur retour à terre. Les autorités locales, le syndicat des pêcheurs et les autres pêcheurs ont appelé les organismes compétents à poursuivre les recherches afin de retrouver les membres d’équipage toujours portés disparus.

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Remise des cadeaux aux pêcheurs du bateau de pêche QNa 90859 TS. Photo: VNA

Afin d’accompagner et de soutenir les pêcheurs dans leurs activités en mer et leur contribution à la défense de la souveraineté maritime et insulaire nationale, les autorités de Nui Thanh ont demandé au Comité du Front de la Patrie du Vietnam de la commune, aux organisations et associations ainsi qu’au syndicat de poursuivre la mobilisation de soutiens en faveur du propriétaire du navire et des pêcheurs victimes de l’accident. L’objectif est de les aider à recouvrer rapidement leur santé, à reprendre leurs activités en mer et à stabiliser leur vie.

Plus tôt dans la journée du 3 septembre, au port de Cam Ranh, les services de santé de la Région 4 de la Marine avaient procédé à un contrôle médical des pêcheurs dès leur débarquement. Les 32 rescapés étaient alors tous dans un état de santé stable.-VNA

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