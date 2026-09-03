Onze accusés condamnés à mort dans une affaire de trafic de drogue impliquant des hôtesses de l’air

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le 3 septembre, le Tribunal populaire de Hô Chi Minh-Ville a condamné à mort 11 accusés dans une affaire de trafic de drogue issue d’une enquête ouverte en mars 2023, au cours de laquelle quatre hôtesses de l’air avaient été utilisées à leur insu pour transporter de la drogue via l’aéroport international de Tan Son Nhat.

Après près de vingt jours de procès et de délibérations, le tribunal a rendu son verdict concernant 227 accusés et a prononcé des amendes allant de 50 à 100 millions de dongs (soit entre 1 900 et 3 800 dollars) à l'encontre de chacun d'eux.

Les 11 accusés condamnés à mort pour trafic de drogue sont : Ha Danh Nam (né en 1974), Le Thang Anh Tu (1997), Le Nguyen Gia Bao (2001), Nguyen Huy Hoang (1997), Van Hoang Minh (2000), Pham Duc Duy (1993), Tran Kien An (1993), Nguyen Thanh Nhan (1999), Pham Anh Khoa (1995), Trinh Bao Quan (1999) et Nguyen Xuan Hieu (1997).

Ha Danh Nam a été identifié comme le cerveau contrôlant plusieurs ramifications du réseau de trafic et a été tenu pour responsable du commerce de près de 18 kg de stupéfiants.

Pour le même chef d'accusation de transport illégal de stupéfiants, le Tribunal a condamné Hoang Sy Thang (39 ans) et Bui Van Anh (29 ans) à la réclusion à perpétuité. Hoang Sy Thang a été identifié comme le destinataire direct des colis contenant des stupéfiants envoyés par Ha Danh Nam ; il fractionnait ensuite la drogue et chargeait Bui Van Anh de la livrer à des contacts chargés de la distribution.

Vingt autres accusés ont écopé de la réclusion à perpétuité pour trafic de stupéfiants. Les autres accusés ont été condamnés à des peines de prison allant de 18 mois (avec sursis) à 29 ans pour des faits de commerce, transport et détention illégaux de stupéfiants, organisation de consommation illégale de drogue, non-dénonciation de crimes et détournement de biens.

L'affaire remonte au 16 mars 2023, date à laquelle les services douaniers de l'aéroport international de Tan Son Nhat ont repéré des colis suspects dans les bagages de quatre hôtesses de l'air — Tran Thi Thu Ngan, Dang Phuong Van, Vo Tu Quynh et Nguyen Thanh Thuy — arrivées de France par le vol VN10. Une inspection ultérieure a permis de découvrir 327 tubes de dentifrice, dont 157 contenaient plus de 11 kg de drogue.

En élargissant leur enquête, les autorités compétentes ont établi que Ha Danh Nam avait auparavant organisé sept opérations de transport de drogue de la France vers le Vietnam. La drogue était dissimulée dans du dentifrice et des compléments alimentaires, puis acheminée au Vietnam par l’intermédiaire de services de groupage de marchandises et de livraison express.

Les sept envois ont tous été acheminés vers un même point de réception à Dong Nai, où ils étaient réceptionnés par Hoang Sy Thang. Après réception des colis, Thang les répartissait et chargeait Bui Van Anh de les livrer aux différents points de distribution à Hô Chi Minh-Ville et à Binh Duong.

À la suite de cette affaire, la Police de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec les forces compétentes, a mis en place le dossier spécial VN10 et poursuivi les investigations afin d’identifier et d’éclaircir chacun des maillons du réseau. L’élargissement de l’enquête a permis aux autorités compétentes d’établir que le réseau était organisé en plusieurs niveaux, avec des transactions financières portant sur près de 29 000 milliards de dôngs. Plus de 2 700 personnes ont été inculpées dans 477 affaires, dont 227 accusés dans la présente affaire. -VNA

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