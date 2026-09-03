Bateau de pêche porté disparu avec 50 personnes à bord : 32 pêcheurs secourus retrouvent leurs familles

Khanh Hoa (VNA) - Le 3 septembre, le navire Truong Sa 18, relevant de la Brigade 955 de la Région navale 4, a ramené sains et saufs à terre 32 pêcheurs de Da Nang à bord du bateau de pêche QNa 90859 TS, victime d’un accident en mer. Ils ont débarqué au port international de Cam Ranh, dans le quartier de Bac Cam Ranh, province de Khanh Hoa.

Dès l’accostage, les services médicaux militaires ont procédé à des examens de santé pour les pêcheurs, dont l'état physique et le moral sont désormais jugés globalement stables.

Des responsables de la Région navale 4 et de la province de Khanh Hoa sont venus leur rendre visite, exprimant leur sympathie face aux épreuves et aux pertes qu’ils ont subies après plusieurs jours en mer. Ils leur ont souhaité un prompt rétablissement et un retour rapide auprès de leurs familles.

Les autorités compétentes de la Région navale 4, en coordination avec les autorités locales, les garde-frontières et les familles, ont ensuite achevé les formalités nécessaires et remis les 32 pêcheurs à leurs proches.

Le navire Truong Sa 18, appartenant à la Brigade 955 de la Région navale 4 a ramené sains et saufs à terre 32 pêcheurs de Da Nang, à bord du bateau de pêche QNa 90859 TS, qui était en détresse en mer. Photo : VNA

Selon les informations précédemment rapportées par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), le bateau QNa 90859 TS, avec 50 personnes à bord, dont le capitaine Huynh Van Tri, s’est retrouvé en détresse en mer à environ 35 milles nautiques à l’ouest de l’île d’An Bang, dans l’archipel de Truong Sa, province de Khanh Hoa.

Les forces de recherche et de sauvetage ont rapidement été mobilisées. Le 28 août à 13h25, 32 personnes ont été secourues, dans un état de santé très faible. Les recherches se poursuivent pour retrouver les 18 autres personnes toujours portées disparues.

Après avoir été pris en charge par le navire 472 du Commandement de la Région des garde-côtes, les 32 pêcheurs ont été transférés à Truong Sa le 29 août. Le 1er septembre, le navire Truong Sa 18 les a embarqués pour les ramener sur le continent. -VNA